Можно ли уволить мать-одиночку при отказе от режима неполного рабочего дня?

Организация вправе ввести для всех работников режим неполного рабочего времени с пропорциональным уменьшением оплаты труда. А вот вправе ли работодатель уволить сотрудницу — мать-одиночку в связи с её отказом от перевода на неполное рабочее время, попробуем разобраться.

Когда можно ввести режим неполного рабочего дня

Работодатель вправе вводить режим неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев в случае, если изменения организационных или технологических условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение сотрудников. Но такое решение обязательно согласовывают с профсоюзом при его наличии в организации (ч. 5 ст. 74 ТК).

Однако, закон запрещает устанавливать режим неполного рабочего времени по инициативе работодателя, если массовыми увольнениями грозят экономические причины (ч. 1, 5 ст. 74 ТК).

Не стоит забывать, что о введении такого режима сотрудников необходимо предупредить не менее чем за 2 месяца. Кроме того, необходимо оформить дополнительным соглашением условия, подлежащие изменению.

Если сотрудник в указанных обстоятельствах откажется работать в режиме неполного рабочего времени, работодатель вправе уволить его по сокращению численности или штата с выплатой выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства (ч. 6 ст. 74, ст. 178 ТК). Но важно помнить, о ряде сотрудников, которых работодатель не вправе сократить в силу императивной нормы ТК.

К примеру, запрет на увольнение по инициативе работодателя действует в отношении одиноких матерей с ребёнком до 14 лет, также на одиноких матерей с ребёнком-инвалидом до 18 лет, и других лиц, воспитывающих такие категории детей без матери (ст. 261 ТК).

Кто является матерью-одиночкой по закону

Теперь возникает вопрос, кто подходит под понятие «одинокая мать»?

Ошибочно считать одинокими всех матерей, которые после развода с отцом ребёнка, воспитывают детей самостоятельно. К сожалению, законодательство не даёт однозначного ответа, кто такая мать-одиночка. ТК не содержит определения термина «одинокая мать».

Вероятно, единственное официальное определение содержится в абз. 2 п. 28 постановления Пленума Верховного Суда от 28 января 2014.

Согласно ему, одинокая мама — это женщина, выполняющая родительские обязанности самостоятельно, без участия папы.

Отец при этом может отсутствовать в силу:

его смерти;

лишения или ограничения родительских прав;

официального объявления безвестной пропажи;

наличия недееспособности;

тяжёлых проблем со здоровьем, которые не дают ему возможности брать на себя ответственность за финансовое обеспечение и участие в жизни ребёнка;

осуждения пребывания в исправительных учреждениях;

уклонения или отказа от выплаты финансовых средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка.

Стоит отметить, что эта норма применима только к трудовым отношениям. Социальное право не позволяет называть родителя одиноким, если второй лишен родительских прав, умер или пропал.

Трудовые льготы для матерей-одиночек

Трудовой кодекс предусматривает ряд гарантий для одиноких родителей. В частности трудовые гарантии касаются графика работы, дополнительных дней отдыха и преимущественного права на сохранение рабочего места:

ст. 96 ТК позволяет привлекать одиноких мам к работе в ночное время лишь с их письменного согласия — они вправе отказаться от такой работы;

ст. 259 ТК запрещает привлекать одиноких матерей с детьми до трёх лет к работе в выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе или отправлять их в командировки, если они не дали на то письменного согласия;

ТК обязывает работодателя предоставлять одинокой маме с ребёнком до 14 лет по её требованию дополнительный бесплатный отпуск до двух недель;

ст. 261 ТК запрещает работодателю увольнять мать-одиночку по своей инициативе, кроме случаев банкротства предприятия или грубого нарушения такой женщиной трудовой дисциплины.

В свою очередь, трудовые льготы у отца имеют такой же состав, при условии, что мать лишили родительских прав.

Уволить нельзя, оставить

И всё же давайте разберёмся, может ли работодатель уволить сотрудницу мать-одиночку в связи с её отказом от перевода на неполное рабочее время.

Согласно письму Минтруда от 24 марта 2021 № 14-2/ООГ-2591 в котором, специалисты министерства сообщили, что введение режима неполного рабочего времени для работников по инициативе работодателя на основании ст. 74 ТК может быть признано правомерным только в том случае, если работодатель может доказать, что причиной такого введения является изменение организационных или технологических условий труда.

В случае отказа сотрудника от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели, трудовой договор расторгается в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. Так, по мнению законодателей, при проведении мероприятий по сокращению численности или штата сотрудников должны соблюдаться гарантии, предусмотренные статьями 81, 82, 179, 180 и 373 ТК.

Однако, стоит отметить, что увольнение по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК, является увольнением по инициативе работодателя, поэтому не может быть осуществлено в отношении одинокой матери, воспитывающей ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или одинокой матери малолетнего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ч.4ст. 261 ТК).

При этом нужно сказать, что закон не устанавливает прямых ограничений на введение режима неполного рабочего времени по инициативе работодателя в отношении одиноких матерей. Следовательно, работодатель вправе начать такую процедуру и направить уведомление о предстоящих изменениях. Но, применить установленные законом последствия отказа одинокой матери ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или одинокой матери малолетнего ребёнка в возрасте до 14 лет, введённого на основании ч. 5 ст. 74 ТК РФ, нельзя.

Ирина Тымчук — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°».

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более десяти лет.

Читайте другие статьи автора в нашем блоге: