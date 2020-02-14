Иностранные работники. Справочник бухгалтера

Собрали все самые важные темы форума и статьи по этой теме.
Но для начала немного основополагающей теории. Итак, иностранные работники имеют разный правовой статус в соответствии с законодательством:
- временно прибывающие,
- временно и постоянно проживающие,
- получившие временное убежище в РФ или признанные беженцами и пр.
Поэтому работодатели делят их на:
а) прибывших из визовых стран («визовые», страны шенгенской зоны, США, Грузия для целей работы и пр.);
б) прибывших из безвизовых стран («безвизовые», например граждане Республик Беларусь, Казахстан и Кыргыстан, Таджикистан и др.).
«Визовые» иностранные работники
1-ый этап: оформление приглашения иностранного работника.
2-ой этап: получение работодателями разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
3-й этап: оформление разрешения на работу Иностранному работнику.
4-ый этап: оформление трудового договора.
5-ый этап: подача уведомления о принятии на работу иностранного гражданина.
Иностранные работники из безвизовых стран
Работодателю нет необходимости получать разрешение на привлечение и использование иностранных граждан.Но не обойтись без
- Оформление трудового договора.
- Подача уведомления о принятии на работу иностранного гражданина.
Смотрите подробнее про правила приема и увольнения тут.
Мы собрали обсуждаемые темы на форуме «Клерка» по тегу «иностранные работники»:
- Иностранец по ГПХ.
- Иностранец получил новый патент.
- Временно пребывающий и оплата больничного.
- Уведомление ФМС о приеме/увольнении сотрудника-иностранца.
- Выплата зарплаты иностранцу-нерезиденту.
- Увольнение иностранца.
- Возврат НДФЛ иностранцу в 1С.
Форуму нужна помощь! Помогите с тегированием тем. Обещаем славу и признание на «Клерке».
На «Клерке» полно справочного материала про иностранных работников. Вот основное:
- Кто и как ставит иностранного сотрудника на миграционный учет
- Квоты на трудовых мигрантов на 2020 год
- Уведомляйте МВД о работниках-иностранцах по новым формам
- Что изменилось для компаний, в которых работают иностранцы
Остальные статьи про иностранных работников смотрите тут.