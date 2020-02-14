Иностранные работники. Справочник бухгалтера

Собрали все самые важные темы форума и статьи по этой теме.

Но для начала немного основополагающей теории. Итак, иностранные работники имеют разный правовой статус в соответствии с законодательством:

временно прибывающие,

временно и постоянно проживающие,

получившие временное убежище в РФ или признанные беженцами и пр.

Поэтому работодатели делят их на:

а) прибывших из визовых стран («визовые», страны шенгенской зоны, США, Грузия для целей работы и пр.);

б) прибывших из безвизовых стран («безвизовые», например граждане Республик Беларусь, Казахстан и Кыргыстан, Таджикистан и др.).

«Визовые» иностранные работники

1-ый этап: оформление приглашения иностранного работника.

2-ой этап: получение работодателями разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

3-й этап: оформление разрешения на работу Иностранному работнику.

4-ый этап: оформление трудового договора.

5-ый этап: подача уведомления о принятии на работу иностранного гражданина.

Иностранные работники из безвизовых стран

Работодателю нет необходимости получать разрешение на привлечение и использование иностранных граждан.Но не обойтись без

Оформление трудового договора. Подача уведомления о принятии на работу иностранного гражданина.

Смотрите подробнее про правила приема и увольнения тут.

Мы собрали обсуждаемые темы на форуме «Клерка» по тегу «иностранные работники»:

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На «Клерке» полно справочного материала про иностранных работников. Вот основное:

Остальные статьи про иностранных работников смотрите тут.