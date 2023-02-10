На что жалуются все бухгалтеры России / БухСтрим

В этом выпуске мы не будем жаловаться на личный кабинет, в котором снова не работает ЕНС. Вы и сами всё знаете.

👉ЕНП – это не только горе для бухгалтеров, но и, как оказалось, убытки для Минфина.

Он доложил, что поступления в бюджет значительно упали. Отчитываясь об исполнении бюджета в январе 2023 года, Минфин признался, что на 2 февраля 2023 года поступление доходов в федеральный бюджет составило 414 млрд рублей. При этом по данным января 2022 года они составляли 2089,15 млрд руб. Разницу в пятикратном размере Минфин объяснил уплатой налогов в рамках единого налогового платежа, а также возмещением налога на добавленную стоимость в ускоренном порядке.

👉 Мы вам говорили, что для уменьшения налога на фиксированные взносы у ИП должна быть ЭЦП. Бумажного заявления о зачете денег на ЕНС в счет взносов не предусмотрено.

👉 Но 31.01.2023 налоговая разместила новые разъяснения и мы вместе с ней вам сообщаем, что вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления.

Согласно новому алгоритму уменьшения налога по УСН на взносы ИП, уведомления по ЕНП на фиксированные взносы не нужны. ИП может вместо этих уведомлений делать платежки, которые будут считаться уведомлениями, при использовании КБК фиксированных взносов. Если из платежки можно однозначно определить, что это фиксированный взнос за 2023 год, то информация о совокупной обязанности по этому взносу определят по данным этой платежки.

При этом надо следить, чтобы на ЕНС всегда было положительное сальдо в размере взносов, пока не наступит их срок уплаты по НК РФ. Если ИП уже уплатил страховые взносы по реквизитам ЕНП, то необходимо подать заявление о зачете.

Таким образом, есть два способа зафиксировать, что уплаченные взносы – это именно взносы, а не что-то другое: по письму Минфина от 20.01.2023 – отправить электронное заявление на зачет плюс держать положительное сальдо на ЕНС;

по письму ФНС от 31.01.2023 – платежки с КБК взносов плюс сохранить положительное сальдо на ЕНС.

👉У ИП есть еще вопросы, на которые ФНС пока не ответила. В частности, непонятно, можно ли применять платежки, если однажды уже было сдано уведомление?

Для уменьшения аванса по УСН за 1 квартал 2023 года на фиксированные взносы надо уплатить их не позднее 31.03.2023.

По новому разъяснению ФНС для уменьшения налогов по УСН и ПСН уплачивать фиксированные взносы надо не на ЕНП платежкой со статусом 01, а на конкретный КБК платежкой со статусом 02.

Изменений по упрощенке в 2023 году едва ли не больше, чем во всех остальных режимах разом. А главбух, которые все эти изменения умеет применять – на вес золота. Станьте таким главбухом! «Клерк» запускает новый поток курса профессиональной переподготовки уже в этом марте. В курсе все что нужно главбуху на УСН: от учета по новым ФСБУ до налогового учета. От заполнения декларации по УСН до типичных ошибок в РСВ и другой отчетности по сотрудникам. Обучение онлайн в течение двух месяцев. По итогам курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке в соответствии с профстандартом «Бухгалтер» с квалификацией Главный бухгалтер. Будем следить за разъяснениями ФНС и Минфина и обязательно добудем для вас самую правдивую информацию.

👉 Основательница «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая с предпринимателями-единомышленниками составила письмо для министра финансов Антона Силуанова. Где просит для бизнеса сделать две вещи:

Ввести мораторий на действие ЕНС и ЕНП до той поры, пока в закон 263-ФЗ не будут внесены изменения, позволяющие в действительности бизнесу облегчить жизнь.

Ввести мораторий на приостановления операций по счетам компаний, начисление пени и штрафов и сделать это постановлением правительства, а не письмом главы ФНС.

В ответ на это появилась информация, что ФНС и ОНФ будут решать проблемы бизнеса с ЕНС в центрах поддержки. Народный фронт совместно с ФНС откроет центры информирования и сбора обратной связи по поводу сложностей бизнеса с ЕНС. Обязательно, напишите нам работают ли такие центры, и как они вам помогают.

👉А мы переходим к позитивным новостям, которыми нас редко балует налоговая.

Судя по всему, она признала свои ошибки и недоработки в схеме работы ЕНП и ЕНС, поэтому вместо извинений обещает не взыскивать долги по налогам. Взысканий не будет, пока не пройдут индивидуальные сверки. Такие сверки по платежам за отчетные периоды до 2023 года будут проводить до 1 марта. Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года ФНС по отдельным видам налогов не будет привлекать к ответственности за несдачу уведомлений по ЕНС.

👉 В Сообществе профессиональных бухгалтеров задают много вопросов про ЕФС-1. Отвечаем на самые важные из них.

Какой состав у ЕФС-1? В ЕФС-1 входят несколько разделов и подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью в разных ситуациях. Титульный лист нужно включать в каждый отчет, по какому поводу он бы не сдавался. Для каждого раздела и подраздела – свои сроки сдачи. Какие разделы когда сдавать? Итак, сроки такие: подраздел 1.1 (СЗВ-ТД): при приеме на работу или увольнении, приостановке или возобновлении трудового договора, заключении или расторжении ГПХ договора – не позже следующего рабочего дня; при остальных кадровых мероприятиях – не позже 25-го числа месяца после отчетного месяца;

подраздел 1.3 (СИоЗП) – каждый месяц не позже 25-го числа месяца после отчетного месяца;

подраздел 3 (ДСВ-3) – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

раздел 2 (4-ФСС) – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

подразделы 1.2 и 2 (СЗВ-СТАЖ) – каждый год не позже 25-го января после отчетного года.

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👉 С 2023 года тариф взносов – единый. Бухгалтерам не надо высчитывать отдельно долю для ОПС, ОМС, ОСС. В уведомлении взнос за один месяц идет одной суммой.

Некоторые бухгалтеры уже поспешили сдать уведомление по ЕНП на страховые взносы за январь. Срок его сдачи – 27 февраля.

Как выяснилось в ходе обсуждения, не все знают про единый тариф и его КБК, и отправляют уведомления с тремя разными КБК по трем видам страхования.

Теперь мы все разобрались, что ПФР, ФОМС и ВНиМ само «дербанится», а бухгалтерам ничего такого делать не надо. Когда же платить страховые взносы за январь?

👉 Бухгалтеры начислили первую зарплату в этом году и теперь им предстоит уплатить страховые взносы, которые на нее начислены. Взносы начисляются по единому тарифу. Никакого РАЗДЕРБАНИЯ на ОПС, ОМС, ОСС теперь нет.

Срок их уплаты 28-ое число. А 25-ое – срок отправки уведомления ЕНП

В феврале оно из-за переноса выходных выпадает на 27-ое число.

В уведомлении следует указать как взносы, так и НДФЛ, удержанный с 23.01 по 22.02.

Кроме того, есть еще взнос по страхованию от производственного травматизма. Этот взнос надо платить в прежние сроки – до 15.02.2023 в СФР на новый КБК.

Он не входит в ЕНП, не относится к ФНС, поэтому никаких уведомлений по этому взносу нет.

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👉 Налоговики больше не будут сравнивать зарплату в 6-НДФЛ и РСВ

Отменили два контрольных соотношения в 6-НДФЛ, которые теперь стали неактуальны из-за введения ЕНП. сравнивали базу для исчисления страховых взносов в РСВ (строка 150 прил. 1 к разделу 1) и начисленный доход по трудовым договорам и ДГПХ в 6-НДФЛ (строки 112 и 113).

Ну и это пожалуй самые главные новости на сегодня и мы завершаем этот стрим. И конечно ЕНП, Соцфонд, ЕФС-1 и изменения по НДФЛ остаются нашей центральной темой повестки дня. Но уже первые платежи сделаны. Все оказалось не так и страшно. Так что улыбаемся и пашем дальше. Ведь мы бухгалтеры уже привыкли делать кувырок в воздухе и быстро все осваивать.