ЕНП (единый налоговый платеж)

Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки

По новому разъяснению ФНС для уменьшения налогов по УСН и ПСН уплачивать фиксированные взносы надо не на ЕНП платежкой со статусом 01, а на конкретный КБК платежкой со статусом 02.

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Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки
nalog.gov.ru

Алгоритм такой.

В 1 квартале:

1. Проверяем сальдо на ЕНС. Оно должно быть положительное.

2. До конца квартала (до 31.03) платим фиксированные взносы платежкой со статусом 02, КБК, ОКТМО, периодом.

3. Проверяем сальдо на ЕНС. Оно должно быть не менее суммы уплаченных взносов.

4. На уплаченные взносы уменьшаем налог по УСН.

Во 2 квартале:

5. Проверяем сальдо на ЕНС. Оно должно быть не менее суммы уплаченных ранее взносов.

6. До конца квартала (до 30.06) платим фиксированные взносы платежкой со статусом 02, КБК, ОКТМО, периодом.

7. Проверяем сальдо на ЕНС. Оно должно быть не менее суммы взносов, уплаченных в 1 и 2 квартале.

8. На уплаченные взносы уменьшаем налог по УСН.

Далее в каждом квартале – аналогично.

Образец платежки на фиксированные взносы:

1-5

Более подробно о новых разъяснениях ФНС читайте в нашей статье.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки

По новому разъяснению ФНС для уменьшения налогов по УСН и ПСН уплачивать фиксированные взносы надо не на ЕНП платежкой со статусом 01, а на конкретный КБК платежкой со статусом 02.

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