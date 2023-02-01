Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки

Алгоритм такой.

В 1 квартале: 1. Проверяем сальдо на ЕНС. Оно должно быть положительное. 2. До конца квартала (до 31.03) платим фиксированные взносы платежкой со статусом 02, КБК, ОКТМО, периодом. 3. Проверяем сальдо на ЕНС. Оно должно быть не менее суммы уплаченных взносов. 4. На уплаченные взносы уменьшаем налог по УСН.

Во 2 квартале:

5. Проверяем сальдо на ЕНС. Оно должно быть не менее суммы уплаченных ранее взносов.

6. До конца квартала (до 30.06) платим фиксированные взносы платежкой со статусом 02, КБК, ОКТМО, периодом.

7. Проверяем сальдо на ЕНС. Оно должно быть не менее суммы взносов, уплаченных в 1 и 2 квартале.

8. На уплаченные взносы уменьшаем налог по УСН.

Далее в каждом квартале – аналогично.

Образец платежки на фиксированные взносы:

Более подробно о новых разъяснениях ФНС читайте в нашей статье.