ФНС извинилась за ЕНП: что дальше будет с налогами/ БухТуб

Сегодня расскажем вам, за что извинялся Даниил Егоров. А если серьезно, то в эфире снова самые нескучные бухгалтерские новости.

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👉 Сальдо ЕНС стало открываться в личных кабинетах ИП, не все так гладко: у кого-то цифры непонятные, а у кого-то и вовсе не верные!

👉 Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила ФНС за работу.

👉 Даниил Егоров принес извинения за эпопею с ЕНС, он оценил результат внедрения — как плохой. Бухгалтеры главе ФНС не поверили и не зря: после извинений оказалось, что ЕНС Егоров считает классной и полезной системой.

👉По итогам начала года поступления НДФЛ в бюджет продолжают падать.

👉 Мужчины, которые женаты и в счастливом браке, выгорают на работе меньше. Такое исследование провели психологи ВШЭ.

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👉 Налоговая проверка может прийти к певице и блогерке Ольга Бузовой.

👉 В специальный реестр запишут нуждающихся россиян, он поможет «истинно определить нуждающихся граждан».