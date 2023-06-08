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Обзоры для бухгалтера

ФНС извинилась за ЕНП: что дальше будет с налогами/ БухТуб

Сегодня расскажем вам, за что извинялся Даниил Егоров. А если серьезно, то в эфире снова самые нескучные бухгалтерские новости.
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👉 Сальдо ЕНС стало открываться в личных кабинетах ИП, не все так гладко: у кого-то цифры непонятные, а у кого-то и вовсе не верные!

👉 Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила ФНС за работу.

👉 Даниил Егоров принес извинения за эпопею с ЕНС, он оценил результат внедрения — как плохой. Бухгалтеры главе ФНС не поверили и не зря: после извинений оказалось, что ЕНС Егоров считает классной и полезной системой.

👉По итогам начала года поступления НДФЛ в бюджет продолжают падать.

👉 Мужчины, которые женаты и в счастливом браке, выгорают на работе меньше. Такое исследование провели психологи ВШЭ.

Контур.Экстерн запустил для бухгалтеров-аутсорсеров видеоподкаст о том, как зарабатывать больше — в нем 8 интервью с экспертами рынка про ценообразование, выбор ниши, поиск клиентов, найм помощника и ключевые показатели в бухгалтерском бизнесе, которые нужно держать под контролем. Смотрите или слушайте: Ютуб, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и другие подкаст-платформы.

👉 Налоговая проверка может прийти к певице и блогерке Ольга Бузовой.

👉 В специальный реестр запишут нуждающихся россиян, он поможет «истинно определить нуждающихся граждан».

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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