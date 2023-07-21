Как теперь нельзя выплачивать зарплату / БухТуб

Отрицательное уведомление по УСН, электронный офис, запрет на выдачу зарплаты в последний день месяца и несправедливый налог на блины — встречайте новый выпуск самых важных новостей для бухгалтера.

👉 Если вы заплатили аванс по УСН за 1 квартал, а по итогам полугодия налог оказался меньше этого платежа, то не понятно как указать это в уведомлении. По факту вернуть получившуюся переплату можно будет только в следующем году после подачи декларации. Но налоговики выпустили письмо, в котором разрешили указать в уведомлении отрицательную сумму.

👉 Роструд категорически против выплаты зарплаты в последний день месяца. Он считает, что это — нарушение ТК. Зарплату нужно платить уже за прошедший период, например, за июль — в августе. В комментариях к новости справедливо заметили, что сами сотрудники Роструда, выходит, нарушают этот самый запрет, ведь в декабре они получают зарплату аж в 20-х числах.

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👉 ИП заплатят налог за личный автомобиль раньше срока. Точнее налоговики спишут налог с ЕНС (при условии, что сальдо на счете положительное) сразу после отправки уведомления, не дожидаясь 1 декабря. Такие изменения предполагают поправки в НК из нового законопроекта.

👉 Что делать, если вы бухгалтер и собираетесь в отпуск, но кто-то из сотрудников решил уволиться, а дата увольнения попадает как раз на то время, когда вы будете нежится на пляже? При увольнении работника надо подать форму ЕФС-1 в Соцфонд, делать это из шезлонга очень не хочется.

Выход есть! Можно заранее издать приказ об увольнении, до того, как уйдете в отпуск, и отправить сведения в фонд.

Согласно подп.2 п.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ сдать ЕФС-1 (подраздел 1.1) надо не позднее дня, следующего за днем издания приказа, а не дня увольнения.

Поделитесь в комментариях — как поступить, если вы уже в отпуске и компьютер недоступен, а надо отправить отчет?

👉 В Госдуме в очередной раз рассматривают проект закона об электронном адресе для регистрации компании. По задумке, чтобы не арендовать офис и не тратить лишних денег, можно будет просто зарегистрировать ваше ООО по виртуальному адресу. Такой вариант отлично подойдет, например, онлайн-бизнесу. Только вот подобные проекты обсуждают не первый год, а внедрить не спешат.

👉 Общественная организация по защите прав потребителей обеспокоена ценами на, чтобы вы думали? На блины! Да-да не удивляйтесь. Общественники считают, что эта продукция несправедливо обделена льготной ставкой НДС — 10% и нужно этот недочет исправить. Они даже письмо в Минфин написали. А тот по обыкновению ответил уклончиво и отправил читать нормативку.