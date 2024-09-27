ИП исчезнут, а самозанятым закрутят гайки / БухТуб

Сегодня в выпуске обсуждаем, что ждет бизнес в самом ближайшем будущем.

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Артемий: Лена, я тут прочитал на «Клерке», что скоро могут отменить такое понятие как ИП, это правда?

Лена: Да, действительно, об этом вначале заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, а потом на пятой всероссийской конференции «Клерка» и известный эксперт - Эльвира Митюкова.

ИП просто перестанут существовать, придется открывать ООО или уходить в найм.

Артемий: Так есть еще самозанятые.

Лена: Пока есть, эксперимент по ним действует до конца 2028 года, что будет дальше с режимом НПД никто не знает. Есть мнение, что работать они будут только с физиками, например, какие-то бытовые услуги оказывать и все, а с юрлицами им работать вообще запретят.

Артемий: Ничего себе, у этой новости, уже почти 600 комментов и обсуждать продолжают. Кстати, не все там верят в то, что ИП действительно упразднят, может просто слухи?

Лена: На самом деле уже давно все идет с одной стороны к укрупнению бизнеса, с другой — переход к цифре. Минфин и не скрывает, что ввод НДС на УСН сделан для плавного перехода бизнеса на общую систему, а буквально все ведомства вводят обязательный электронный документооборот.

Мы как раз выложили запись нашей конференции со всеми презентациями спикеров — можно уже сейчас ее приобрести и познакомиться с изменениями, а главное узнать, как к ним приспособиться.

Что касается бизнеса, то вот смотри:

На УСН ввели НДС , а НДС жестко контролируют, для этого у ФНС есть уже отработанные механизмы мониторинга.

Действует в качестве эксперимента режим АУСН — это когда компания не сдает отчеты и не считает по факту налоги даже на сотрудников, за нее это делает банк, сведения ФНС получает также от онлайн-касс, а скоро данными делиться будут еще и маркетплейсы. А еще существует налоговый мониторинг , пока он для крупного бизнеса, но постепенно планку по лимитам вхождения в мониторинг снижают, и можете быть уверены — не так много остается времени до того, как скажут — все, а теперь все переходят на налоговый мониторинг в обязательном порядке. Т.е. бизнес постепенно подводят к тому, что он будет в онлайн-режиме отчитываться перед налоговой.

Сферы бизнеса, которые ранее не тревожили проверками, теперь под особым контролем, например, торговля на маркетплейсах, блогерство, рекламный бизнес, общепит . Ввели маркировку, проводят рейды проверок.

Работу с документами постепенно переводят в электронный формат — кадры, грузоперевозки, обязательный ЭДО при работе с маркированными товарами и т.д.

Даже уже обсуждают отмену наличных денег , за ненадобностью. Ведь порядка 90% всех расчетов ведется в безналичном виде.

Работу с ККТ будут контролировать с помощью новых критериев.

Артемий: А что с кассами, они же и так уже онлайн и всю информацию передают в ФНС?

Лена: Да, но именно поэтому налоговики быстро находят какие-то отклонения в работе и это сразу красный флажок — надо идти с проверкой. Налоговая может заинтересоваться бизнесом, если у компании есть касса, но по ней два месяца не пробивались чеки, если много чеков возврата или коррекции, а теперь еще будут сравнивать выручку в общепите, слать требования и приходить с проверками, если будет ее отклонение от базового значения. А базовое будет рассчитываться по регионам. Будут смотреть средний чек, по формуле считать и потом сравнивать. Есть отклонение — что-то не так значит.

Артемий: То есть теперь малый бизнес просто вымрет?

Лена: Скорее изменит структуру, было ИП — откроют ООО, был самозанятым уйдет в АУСН и так далее. Но да, фактически переходим от малого бизнеса к более крупным формам.

Артемий: А есть другие новости? Позитива, кажется не хватает.

Лена: Новости есть, а вот с позитивом туго.

У ФНС сбоит сайт, наблюдаются технические проблемы. То они там оборудование меняют и обновляют сервисы, то говорят сбой произошел из-за массовой рассылки уведомлений по налогам.

Соцфонд решил присвоить страхователям новые регистрационные номера, их нужно указывать в отчетах с 1 ноября. Это связано с переходом к новой системе в Фонде. Бухгалтеры ринулись искать свои новые номера в специальном сервисе, но он пока не работает, доступен будет с 1 октября. С 15 по 29 сентября СФР приостанавливает регистрацию и снятие с учета страхователей.

А, вот, кстати позитивная новость — Минфин сказал, что НДФЛ как платили по месту работы сотрудников, так и будут платить. А то обсуждали возможность зачислять его по месту проживания работников. Бухгалтеры сошли бы с ума, если у них много сотрудников, которые работают в одном месте, а прописаны в другом.

Артемий: То есть хорошо, что хоть действующие правила менять не стали?

Лена: Да, такие маленькие бухгалтерские радости — нет изменений, уже хорошо.

Артемий: Мне кажется, что бухгалтерам пора абонемент к психотерапевту покупать с такой работой.

Лена: У нас есть кое-что получше — Клерк.Премиум, такая подписка, в которой мы рассказываем обо всех изменениях, разбираем их, учим бухгалтеров на курсах и вебинарах, консультируем по любым рабочим вопросам, а в декабре будем проводить шестую конференцию, целых два дня, про все-все изменения 2025 года, и вот онлайн-участие в конференции тоже входит в подписку.

Так что не надо психотерапевта — лучшее лекарство — это правильная подписка для бухгалтера, с которой он как за каменной стеной.