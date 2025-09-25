Все изменения в НК с 1 октября 2025 года: к чему готовиться бухгалтеру

Не успели бухгалтеры опомниться от волны нововведений сентября 2025 года, как на подходе новые поправки, которые вступают в силу с 1 октября. Сделали подборку самых важных изменений, чтобы вы были в курсе и успели подготовиться.

Пять самых важных для бухгалтера изменения, которые начнут работать уже с 1 октября. Рассказываем о главных, чтобы вы избежали ошибок и обошли огромные штрафы стороной.

1. Самозанятые и МСП смогут уходить на кредитные каникулы

22 июля 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, по которому на кредитные каникулы смогут уходить самозанятые и представители малого и среднего бизнеса.

Получить отсрочку по выплате кредита будет можно раз в пять лет на срок до шести месяцев. Это действует по каждому из кредитов, если их у предпринимателя несколько. Правительство отдельно определит максимальную сумму кредита, при которой заемщик сможет получить послабления. Пока что в законе установлены следующие параметры:

для микропредприятий — 60 млн рублей;

для малых предприятий — 400 млн рублей;

для средних — 1 млрд рублей;

для самозанятых — 10 млн рублей.

Важно, что по договорам с микропредприятиями, малыми компаниями и с самозанятыми проценты будут включать в тело кредита каждый месяц. Если на каникулы уходит средний бизнес, то проценты нужно платить ежемесячно, а неуплаченные в течение семи дней суммы пойдут в состав основного долга.

Льготу предоставят без предъявления к заемщику особых требований по снижению выручки или работе в определенных отраслях экономики.

Кредитные каникулы не смогут получить компании, в которых доля участия крупных предприятий больше 25%. А также те, кто уже пользуется другими мерами поддержки в кредитовании.

Закон начнет действовать с 1 октября 2025 года, но кредитные каникулы можно оформить по договорам займа, заключенным с 1 марта 2024 года.

2. Изменится порядок электронных обращений в ФНС

Переход на единые цифровые решения и автоматизацию обработки обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

ФНС России начинает поэтапную модернизацию системы приема обращений налогоплательщиков. С 1 октября 2025 прекратится использование специализированных приложений для обращений, а с 1 ноября прием обращений через операторов ЭДО прекратится полностью.

Для обращений в ФНС можно использовать:

﻿Личный кабинет налогоплательщика.

﻿﻿Платформу обратной связи на ЕПГУ (через формы на портале Госуслуг).

﻿﻿Другие электронные сервисы.

Нововведения касаются только обращений в ФНС, которые раньше можно было направлять из бухгалтерских программ напрямую в инспекцию, другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО (подача деклараций, расчетов, уведомлений и тд), сохранятся.

3. Организации общепита могут получить освобождение от НДС, даже превысив лимит 2024 года

С 2025 года на УСН ввели НДС, но общепит на УСН может пользоваться своей льготой и не платить налог, если соблюдены условия.

Сейчас, чтобы иметь освобождение в 2025 году от уплаты НДС, общепиту нужно соответствовать таким критериям:

иметь доход за 2024 год до 2 млрд рублей;

доля доходов от общепита должна составлять не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты — не ниже средней по отрасли в регионе.

Но с 1 октября изменится лимит доходов — он повышается до 3 млрд. Если доходы в общепите в 2024 году превысили 2 млрд, но не превысили 3 млрд, то можно применять освобождение от НДС с 1 октября 2025! Такие разъяснения дал Минфин в письме № 03-07-11/73563 от 30.07.2025.

Льготу по НДС могут применять кафе, рестораны, бары, буфеты, столовые, бизнес на выездном обслуживание (кейтеринг) и другие объекты общепита.

4. Начнет действовать новый порядок обмена электронными счетами-фактуры

Минфин утвердил новый порядок обмена электронными счетами-фактурами. Он начнет действовать с 1 октября 2025 года. Старый приказ Минфина от 05.02.2021 № 14Н прекратит действовать.

Согласно новому порядку, при передаче документов налогоплательщики будут обмениваться через оператора электронного документооборота (ЭДО) универсальными сообщениями, которые заменят извещение о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении.

5. Банковские приложения будут подавать заявления о мошенничестве

С 1 октября 2025 года банковские приложения дополнят функционалом для отправки заявлений о мошеннических переводах.

Так упростят процесс фиксации преступлений, а пострадавшие смогут быстрее получать электронные справки для обращения в полицию

Речь идет о создании единого, понятного и удобного для клиентов канала связи с банком в случае мошенничества. Идти в банк или общаться с кол-центром не придется. Поэтому реакция банка и правоохранительных органов будет быстрее, что повышает шансы на успешное расследование.

Новые правила коснутся и взаимодействия банков с регулятором и полицией. Клиент сможет подтвердить в приложении, что операция совершалась под давлением мошенников.

Также будут принимать обращения по переводам через токенизированные или цифровые карты.

