Яндекс Директ не работает: как не слить рекламный бюджет в 2026 году | Klerk.ru

Куда уходит бюджет, пока кабинет закрыт

Яндекс говорит, что деньги списываются только за реальные действия пользователей: клики и конверсии, в зависимости от стратегии. Беда в другом. Клики идут, а управлять ими нельзя.

Нельзя отключить объявление, которое приводит случайных людей. Нельзя снизить ставку, если конкуренты ушли и аукцион поменялся. Нельзя увидеть, какая кампания тратит больше остальных. Метрика тоже лежит, а Директ берёт из неё цели и часть отчётов. Как автостратегии работают без её данных, Яндекс не сообщал.

Дамир Фейзуллов из коммуникационного агентства PR Partner в разговоре с «Коммерсантом» описал проблему коротко: «реклама продолжает списывать деньги и расходовать бюджет». По данным издания, часть рекламодателей уже полностью остановила кампании, а у некоторых кампании останавливались с ошибками, хотя деньги продолжали списываться.