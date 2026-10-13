Яндекс Директ не работает: как не слить рекламный бюджет в 2026 году | Klerk.ru

Яндекс Директ не работает для рекламодателей с 10 октября. Зайти в кабинет, поменять ставки, отключить объявление или посмотреть статистику нельзя. При этом реклама продолжает показываться. 13 октября пресс-служба Яндекса подтвердила: остановить кампании «технически невозможно», потому что интерфейс Директа недоступен для всех рекламодателей (УрБК).
Ниже разбираем, что происходит с бюджетом, что можно сделать уже сегодня и куда переложить часть денег, пока кабинет не вернулся. Картина на 13 октября.
Почему не работает Яндекс Директ
С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра Яндекса: в Сасово, Калуге и Владимире. Первыми компания восстанавливает массовые сервисы: поиск, карты, такси, Алису. Рекламная платформа и Метрика возвращаются медленнее (Клерк).
По словам пресс-службы Яндекса, пострадали Директ, Метрика, Яндекс Бизнес, Рекламная сеть Яндекса и AppMetrica (Коммерсантъ).
Что
Статус на 13 октября
Показы объявлений
идут
Вход в кабинет, ставки, остановка кампаний
недоступны
Статистика
недоступна
Пополнение баланса
недоступно
Яндекс Метрика
не работает
Срок восстановления
Яндекс не называет
Куда уходит бюджет, пока кабинет закрыт
Яндекс говорит, что деньги списываются только за реальные действия пользователей: клики и конверсии, в зависимости от стратегии. Беда в другом. Клики идут, а управлять ими нельзя.
Нельзя отключить объявление, которое приводит случайных людей. Нельзя снизить ставку, если конкуренты ушли и аукцион поменялся. Нельзя увидеть, какая кампания тратит больше остальных. Метрика тоже лежит, а Директ берёт из неё цели и часть отчётов. Как автостратегии работают без её данных, Яндекс не сообщал.
Дамир Фейзуллов из коммуникационного агентства PR Partner в разговоре с «Коммерсантом» описал проблему коротко: «реклама продолжает списывать деньги и расходовать бюджет». По данным издания, часть рекламодателей уже полностью остановила кампании, а у некоторых кампании останавливались с ошибками, хотя деньги продолжали списываться.
Что сделать с Директом сегодня
Посчитайте, сколько может уйти. Возьмите остаток на счёте и дневной расход до сбоя. Пополнить баланс сейчас нельзя, поэтому при предоплате расход ограничен тем, что уже лежит на счёте. Если вы работаете через агентство с постоплатой, спросите у него, какой лимит открыт.
Фиксируйте всё. Даты, скриншоты ошибок, расход за последние дни до сбоя. По данным «Коммерсанта», с 2 октября оферта Яндекса относит атаки беспилотников к форс-мажору, а ответственность компании ограничена 10% стоимости услуг. Компенсацию получить будет сложно, но цифры понадобятся для отчёта и разговора с агентством.
Считайте заявки без Метрики. Смотрите CRM, метки в ссылках, звонки на отдельный номер. В отчётах отметьте дни с 8 по 12 октября как период с неполными данными.
Подготовьте план на день, когда кабинет вернётся. Составьте список кампаний, которые выключите первыми, и ставки, которые снизите. Сверьте расход с заявками в CRM. Если стратегии начнут переобучаться, не меняйте бюджет резко (совет из материала Клерка).
Переложите часть бюджета в другие каналы. Здесь важна площадка, где цена и объём известны заранее и не зависят от аукциона.
Чем заменить Яндекс Директ на время сбоя
Гендиректор агентства D-Agency Игорь Демидов назвал происходящее для рынка «стресс-тестом на зависимость от одной площадки» (Коммерсантъ). Сменить площадку целиком за неделю невозможно, но разложить бюджет по нескольким каналам реально.
Канал
Как покупается
Что учесть
VK Реклама
аукцион
по данным «Коммерсанта», в широких категориях аудитории аукцион подорожал на 15–20% за последние дни
Площадки объявлений, маркетплейсы
аукцион или фиксированная цена
подходит, если у вас товар или услуга с понятным спросом
Блогеры и телеграм-каналы
фиксированная цена за публикацию
охват зависит от канала, рекламу нужно маркировать
Отраслевые медиа
фиксированная цена за размещение
аудитория уже, зато это ваши покупатели
Отраслевое медиа подходит B2B-компаниям, у которых покупатель понятен заранее. Рекламу можно поставить там, где этот покупатель читает о своей работе каждый день.
Реклама на Клерке: если ваши клиенты бухгалтеры и предприниматели
Клерк читают 8,4 млн уникальных посетителей в месяц: главные бухгалтеры, бухгалтеры, предприниматели, финансовые директора. Если вы продаёте этим людям банк, сервис, программу, обучение или услуги, на Клерке можно встать рядом с их рабочими темами.
Что можно запустить быстро:
Блог компании. Статьи блога индексируются в Яндексе и Google и могут собирать читателей из поиска месяцами. Поиск Яндекса работает, и для этого канала Директ не нужен. Тарифы блога Сергей Мартыненко сравнивал отдельно.
Баннеры и перетяжка. Покупаются на фиксированный срок или объём показов, цена известна до старта.
Спецпроекты. Тесты, подборки и материалы, которые Клерк делает вместе с компанией, с маркировкой рекламы.
Онлайн-конференция Клерка 10–11 декабря. Партнёрские пакеты для компаний, которые хотят показать свой продукт бухгалтерам.
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Мы честно говорим всем клиентам: площадка даёт внимание и аудиторию. Заявки зависят от вашего предложения и от того, как быстро отдел продаж перезвонит человеку. Как оценивать отдачу, когда сделка длинная, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес Сергей Мартыненко разбирал отдельно.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Директ вернётся, и большинство компаний вернётся в него. Но эта неделя показала, сколько стоит держать весь бюджет в одной корзине.»
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Частые вопросы
Почему не работает Яндекс Директ?
После атак беспилотников на дата-центры Яндекса с 8 по 11 октября у рекламодателей нет доступа к интерфейсу Директа. Показы при этом идут.
Можно ли сейчас остановить рекламу в Яндекс Директе?
Нет. По заявлению пресс-службы Яндекса от 13 октября, остановить кампании технически невозможно, интерфейс недоступен для всех рекламодателей.
Списываются ли деньги в Директе во время сбоя?
Да, за клики и конверсии, как обычно. Пополнить баланс сейчас нельзя, поэтому при предоплате расход ограничен остатком на счёте.
Когда заработает Яндекс Директ?
Яндекс срок не называет и обещает вернуть доступ как можно скорее.
Чем заменить Яндекс Директ на время сбоя?
Частью бюджета: другими рекламными системами, площадками объявлений, маркетплейсами, блогерами, отраслевыми медиа. Для B2B-компаний, которые продают бухгалтерам и предпринимателям, подойдёт реклама на Клерке.
Итог
Кабинет Директа закрыт, показы идут, остановить кампании нельзя. Посчитайте остаток на счёте, фиксируйте расход, считайте заявки в CRM и подготовьте план на день восстановления. Часть бюджета разумно переложить туда, где цена и объём известны заранее.
Вопрос вам. Ваши кампании в Директе ещё крутятся? Что вы решили делать с бюджетом на эту неделю?
Пишет руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес Сергей Мартыненко.