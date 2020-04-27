Бизнесу придется спасать себя самому: господдержка не для всех. Но есть выход

Несмотря на то, что президент пообещал поддержку для бизнеса и распорядился правительству и банкам разработать соответствующие кредитные программы, бизнесу не всегда удается их получить.

К примеру, программ, оказывается, целых шесть. Но про них люди могут и не знать — нет достаточной информационной кампании.

Хотя, есть красочная инфографика от правительства, план по спасению экономики. Но его особо не тиражировали по новостям и новостным ресурсам.

Вместе с проблемой информационного есть и проблемы на местах. Так, банки не спешат оформлять кредитные каникулы.

Или, к примеру, если у компании есть долги по налогам (порой, либо очень маленькие, либо их вообще по факту нет), ей в господдержке откажут.

Ну а кредитные каникулы, если их все-таки дадут, не бесплатные. Проценты все равно начислят, и в будущем их придется выплатить.

Получается, что декларируется очень многое, и цифры называют астрономические (1,4 трлн рублей на восстановление экономики). А по факту спасать бизнес придется никому иному, как самому бизнесу.

Предпринимателям сейчас, как никогда, требуется помощь в привлечении финансирования. Многие банки перешли на частично-удаленную работу. Отрасли, которых особо коснулись ограничения правительства на ведение деятельности, попадают у банков в «стоп» отрасли или их рассматривают с большим «пристрастием». Требуют обеспечение. Затягивают сроки рассмотрения. Клиенты не могут получить транши из лимитов, которые ранее были установлены банком-кредитором.

Специалисты КСК-Групп предлагают следующие решения:

1) Привлечение банковского финансирования для пополнения оборотных средств, для приобретения основных средств, для рефинансирования текущего кредитного портфеля с улучшением условий кредитования.

Параметры кейса:

сумма — от 100-150 млн руб.,

срок — от 1 года, поручительство собственников,

ставки — ключевая ставка ЦБ 2-3%.

Возможность частичного обеспечения или полностью беззалоговое.

2) Банковские гарантии на обеспечение заявки в конкурсе/аукционе, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение возврата аванса, гарантии по коммерческим контрактам.

Параметры кейса:

сумма от 10 млн руб.,

ставки от 2% годовых,

гарантии без обеспечения и без депозита,

в индивидуальных случаях возможно согласование без поручительства собственников.

3) Факторинг как инструмент привлечения финансирования. Позволяет получать заемные средства без обеспечения. Позволяет установить риск не на нашего клиента, а на его дебитора. Поэтому фин. положение клиента не основа при рассмотрении на финансирование. По факторингу ЦБ не требует создавать резервы, а значит факторинг гибче в принятии решения о финансировании, чем классическое кредитование.

Параметры кейса:

все формы факторинга, открытый/закрытый, с регрессом/без регресса, закупочный факторинг, агентский;

финансирование до 90% от объёма отгрузки,

отсрочка платежа от 30 дней,

минимальный лимит 25 млн. руб.

Ставки от 9.5% годовых без НДС.

Этапы и стоимость:

Мы сопровождаем сделку на всех этапах, а также оказываем сопутствующие услуги. Индивидуально работаем с каждым клиентом, чтобы учесть все требования к желаемой услуге. Занимаемся формированием, сбором и подготовкой полного пакета документов, по стандартам, предъявляемым банком.

Наша цель — это результат, поэтому мы работаем без предоплаты. Цена наших услуг зависит от суммы получаемого вами финансирования и объема работы, который предстоит нам проделать. Оставляйте свои контакты ниже, и мы подберем вам самый выгодный способ финансирования, который спасет ваш бизнес: