О второй волне, настроениях бизнеса и новой господдержке

Вторая волна коронавируса, хотя официально ее так предпочитают не называть все вплоть до президента, шагает по стране. Хотя многие еще пытаются отойти от первой.

Конечно, есть меры господдержки, их постепенно продлевают. Так, продлили на полгода налоговые отсрочки для некоторых отраслей. Проблема в том, что пятой части компаний к моменту окончания текущих отсрочек платить налоги нечем. Да и отсрочка дело такое — это же не освобождение от уплаты налогов. Их придется в итоге уплатить в полном размере. И психологически это сделать труднее, особенно представителям малого бизнеса.

Тем не менее, и рестораторы, и представители гостиничного бизнеса просят правительство в новых налоговых преференциях. Пандемия пока разрастается, и тут даже ограничения не нужны — люди сами будут стараться сидеть по домам.

Для малого и среднего бизнеса хотят снизить ставки по кредитам. Им бы еще действующие «пандемийные» кредиты отдать. Рефинансирование, это, конечно, хорошо. Но его еще нужно заслужить. Для МСП еще хотят продлить мораторий на проверки на весь следующий год. Правда, на таможенные, налоговые и финансовые проверки это не распространяется.

Недавно утвердили План по восстановлению экономики, Путин распорядился его исполнять. Вот только, согласно опросу бизнес-омбудсмена, бизнес не очень-то в успешность этого плана верит. Всего 4% предпринимателей настроены по отношению к нему оптимистично.

В Москве тотально бизнес закрывать не планируют. Да и во всей России остановки работы, как это было в апреле-мае — не будет. Уже и президент дал ясно это понять.

Собственно, российский малый и средний бизнес прекрасно понимает одну истину. Кроме него самого спасать бизнес особо никто не будет. Да, есть субсидии, да, даются льготные кредиты. Но если ты не из пострадавшей отрасли, а контрагенты — пострадавшие, все равно проблемы будут. Только вот решать их придется самим. А если они не решаемые — стоит обратиться к банкротству. Которое, кстати говоря, не только для закрытия компании можно использовать. Там несколько процедур для ее спасения предусмотрены.