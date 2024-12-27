Аутстаффинг как способ защиты себя от рисков для начинающего предпринимателя

Что такое аутстаффинг
Аутстаффинг — это процесс, при котором через стороннюю компанию привлекаются специалисты для выполнения конкретных задач или проектов, но руководство ими остается за заказчиком. По сути, заказчик получает сотрудников на какое-то время и при этом они не числятся в его штате.
Важно отличать аутстаффинг от аутсорсинга. При аутсорсинге заказчики передают задачи внешним компаниям, которые оказывают определенные услуги, несут полную ответственность за их выполнение и работают по договору.
В случае аутстаффинга акцент делается на профнавыки и компетенции нанимаемых специалистов. Хотя результат работы также важен, основное значение имеет квалификация. Подробнее о различиях аутстаффинга и аутсорсинга рассказывали в статье.
Законно ли использовать заемный персонал
Аутстаффинг регулируют:
Гл. 53.1 ТК. В ней прописано, что аутстаффинг можно использовать с согласия сотрудников, условия их оплаты труда должны быть не хуже, чем у штатных работников заказчика в аналогичных должностях.
Ст. 18.1 закона «О занятости населения» дает определение аутстаффингу, регулирует оформление договоров аутстаффинга.
Приказ Роструда от 11.11.2022 № 253 описывает особенности предоставления заемного персонала.
Основные правила:
Только аккредитованные Рострудом частные агентства занятости (ЧАЗ) — имеют право заниматься аутстаффингом и предоставлять персонал.
Обычные компании могут заключать аутстаффинговые соглашения в определенных случаях, например, когда сотрудников направляют работать к аффилированной компании или организации, с которой заключено акционерное соглашение.
Привлечение работников возможно для замены временно отсутствующего сотрудника или на временную работу сроком до 9 месяцев.
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Когда выгоден аутстаффинг
Предпринимателям, которые только начинают свой бизнес, важно грамотно спланировать бюджет, включая расходы на персонал. Когда результаты и успех проекта неизвестны — а на начальном этапе это бывает почти всегда, аутстаффинг может стать оптимальным решением.
Представьте, что вы предприниматель, который хочет открыть швейный цех по производству текстильных изделий. Для приема сотрудников в штат потребуется организовать подбор, а затем понадобится кадровый специалист или бухгалтер, которые оформят документы. Процесс найма — это время и деньги. Проще воспользоваться услугами аутстаффинговой компании. В случае неудачи проекта можно просто расторгнуть договор с провайдером, не опасаясь сложных процедур по сокращению штата.
Также аутстаффинг позволяет быстро адаптироваться к изменениям на рынке, например, при резком сокращении заказов.
У аутстаффинга есть еще преимущества:
Оптимизация налоговой нагрузки. Платежи за сотрудников, включая налоги и социальные выплаты, берет на себя аутстаффинговое агентство. Чтобы компания-заказчик могла подтвердить расходы на персонал, ей нужен договор и акты оказанных услуг или выполненных работ.
Доступ к квалифицированному персоналу без поиска. Агентства привлекают специалистов с нужными навыками и опытом, которых самому бизнесмену, особенно начинающему, найти сложно.
Снижение издержек и правовых рисков. Аутстаффинг позволяет избежать больших затрат на содержание штата и уменьшает потенциальные правовые проблемы, особенно при найме иностранных сотрудников.
Сотрудникам аутстаффинг обеспечивает полное соблюдение трудового законодательства, так как агентства и их клиенты высоко ценят свою репутацию и обычно строго следят за соблюдением всех норм. Все условия работы прозрачны и подробно описаны в договоре.
Есть ли риски при привлечении заемного персонала
Аутстаффинг может нести и некоторые риски для заказчика:
Сложность контроля. Несмотря на то, что проектом управляет заказчик, формальная принадлежность сотрудников к другой компании может затруднять управление и коммуникацию.
Зависимость от аутстаффинговой компании. Проблемы внутри компании-исполнителя могут негативно сказаться на деятельности основного бизнеса.
Переквалификация договора. Проблемы могут возникнуть, если аутстаффинговая компания действует незаконно, не аккредитована в службе занятости либо допускает ошибки при трудоустройстве сотрудников. Поэтому доверяйте только надежным аутстаффером и проверяйте их аккредитацию.
Перед подписанием договора аутстаффинга нужно убедиться, что сотрудники имеют трудовые договоры с аутстаффером. Иначе при проверке их могут признать работающими в вашей компании, что повлечет за собой необходимость уплаты налогов за них, а также штрафы для вашей организации.
На что обратить внимание при заключении договора аутстаффинга
Важно заключить с компанией-аутстаффером договор, чтобы вы могли доказать контролирующим органам законность сотрудничества с персоналом. При заключении договора обратите внимание на такие моменты:
Предмет соглашения. В документе должны быть четко указаны трудовые функции привлекаемого персонала, а также обязанности всех сторон — агентства занятости, заказчика и работника. Также в договоре прописывают квалификацию специалистов, их количество и должности, на которые они будут назначены.
Срок действия договора. Обычно временные рамки ограничены 9 месяцами. Укажите конкретные даты начала и окончания работы специалистов.
Стоимость и порядок расчетов. Цена может зависеть от количества отработанного времени или быть фиксированной заранее. Как правило, стоимость аутстаффинга включает в себя расходы агентства занятости — например, на питание персонала.
Порядок оказания услуг. В этом разделе можно предусмотреть различные особенности сделки, например, право заказчика проводить собеседования. Также здесь указывают место и режим работы персонала, порядок управления и контроля персонала, случаи, когда привлеченный работник отстраняется от труда (ст. 76 ТК), порядок замены работников.
Условия труда. Принимающая сторона обязана провести инструктаж по охране труда и обеспечить сотрудников необходимыми средствами защиты, спецодеждой и безопасным рабочим местом.
Ответственность сторон. Важная часть соглашения — определение ответственности в случае нанесения ущерба работе клиентов или контрагентов.
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