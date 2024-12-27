Аутстаффинг как способ защиты себя от рисков для начинающего предпринимателя

Предпринимателям, которые только начинают свой бизнес, важно грамотно спланировать бюджет, включая расходы на персонал. Когда результаты и успех проекта неизвестны — а на начальном этапе это бывает почти всегда, аутстаффинг может стать оптимальным решением.

Представьте, что вы предприниматель, который хочет открыть швейный цех по производству текстильных изделий. Для приема сотрудников в штат потребуется организовать подбор, а затем понадобится кадровый специалист или бухгалтер, которые оформят документы. Процесс найма — это время и деньги. Проще воспользоваться услугами аутстаффинговой компании. В случае неудачи проекта можно просто расторгнуть договор с провайдером, не опасаясь сложных процедур по сокращению штата.

Также аутстаффинг позволяет быстро адаптироваться к изменениям на рынке, например, при резком сокращении заказов.

У аутстаффинга есть еще преимущества:

Опти мизация налоговой нагрузки. Платежи за сотрудников, включая налоги и социальные выплаты, берет на себя аутстаффинговое агентство. Чтобы компания-заказчик могла подтвердить расходы на персонал, ей нужен договор и акты оказанных услуг или выполненных работ.

Доступ к квалифицированному персоналу без поиска. Агентства привлекают специалистов с нужными навыками и опытом, которых самому бизнесмену, особенно начинающему, найти сложно.

Снижение издержек и правовых рисков. Аутстаффинг позволяет избежать больших затрат на содержание штата и уменьшает потенциальные правовые проблемы, особенно при найме иностранных сотрудников.