Можно ли в договоре с самозанятым указать почасовую оплату

Чем удобна оплата по часам
Почасовая оплата — это удобный способ выплат, если самозанятый выполняет множество небольших заданий. Заключение отдельных договоров для каждой задачи приведет к увеличению объема бумажной работы. Поэтому целесообразнее подписать один договор на оказание услуг.
По окончании расчетного периода самозанятый прописывает отработанные по факту часы, и компания рассчитывается с ним. Но не всегда компании готовы заключать с плательщиками НПД соглашения на условиях почасовой оплаты.
Ситуации, когда возможно оплачивать труд по часам:
если заключается контракт на консультационные услуги с юристами или аудиторами;
если предоставляются услуги репетиторов или клининга;
если выполняются многозадачные заказы, состоящие из небольших заданий;
если реализуются заказы, которые ограничены по времени.
Можно ли указывать почасовую оплату в договоре с самозанятым
С самозанятыми можно заключить договор подряда или соглашение на оказание услуг. Вознаграждение выплачивается за результат оказания услуг.
Договор подряда подразумевает вознаграждение за конечный результат. Например, самозанятый сшил семь костюмов — за это получил деньги. Заключать такой тип договора с почасовой оплатой нельзя — в этом варианте заказчик будет оплачивать не результат, а потраченное время на процесс.
По договору оказания услуг заказчик оплачивает определенные задачи самозанятого. Например, услуги консалтинга или обучение. Оказание услуг — это процесс, который можно измерять в часах, днях, месяцах и других временных интервалах. Поэтому за услуги возможно установить почасовую оплату. Сложность заключается в том, что такая форма расчета может быть воспринята как один из видов оплаты труда, что приведет к переквалификации договора на оказание услуг в трудовой.
Почасовая ставка сама по себе не является достаточным основанием для признания отношений трудовыми, так как ее часто используют в рамках контрактов на оказание услуг.
Чтобы квалифицировать договор как трудовой, должны быть и другие критерии. Например, исполнитель следует правилам внутреннего распорядка компании, у него есть четкие обязанности, за которые заказчик выплачивает фиксированную плату в определенные дни.
Но заказчики опасаются сотрудничать с самозанятыми на почасовой оплате, так как есть риск привлечь внимание налоговой и трудовой инспекции. Заказчику сложнее отследить почасовые работы. Он может предположить, что исполнитель указывает больше времени, чем в действительности нужно для выполнения задач. В договоре можно прописать, как заказчик будет отслеживать часы, но это сближает гражданские отношения с трудовыми.
Следовательно, организация может подписать с плательщиком НПД договор на оказание услуг с почасовой оплатой. Но в нем необходимо избегать каких-либо признаков, указывающих на наличие трудовых отношений.
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Как составить договор с почасовой оплатой
При составлении договора ГПХ главное — чтобы в нем не было признаков трудового договора. В нем нельзя прописывать:
Требование присутствовать на рабочем месте каждый день в установленное время.
Требование соблюдать правила внутреннего распорядка организации.
Условие, что работа ведется под контролем и управлением работодателя.
Условия труда и рабочее место, оборудование, инструменты.
Термины, связанные с трудовыми отношениями, такие как оплата труда сотрудника, отпуск, зарплата, увольнение и др.
Должность из штатного расписания.
Безвозмездную передачу оборудования и инвентаря исполнителю.
В договоре нужно прописать, что исполнитель предоставляет разовые услуги или выполняет задачи в течение конкретного времени. При этом обязательно указываются даты начала и окончания срока, в течение которого подрядчик должен реализовать задачу. Также следует четко обозначить, какой именно результат оказания услуг самозанятый должен предоставить.
Что указать в договоре
Если заказчик соглашается на почасовую оплату — оформляется договор на оказание услуг. В нем укажите тип и характер услуг, а также условия оплаты. Например: «Исполнитель обязуется предоставить заказчику услуги по обучению с почасовой оплатой, а заказчик — принять их и выплатить вознаграждение». Размеры и объем услуг, а также количество часов должны быть прописаны в приложении к данному договору.
Пункт о стоимости услуг можно прописать таким образом:
«Стоимость услуг, оказываемых исполнителем по настоящему договору, составляет ______________ (________________) за час работ исполнителя согласно прайс-листу исполнителя на услуги по правовому консультированию, приведенному в Приложении № 2 к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью».
По итогам оказанных услуг составляется акт, в котором фиксируется, что самозанятый потратил «X часов» на выполнение задач.
Согласно определенному пункту договора, в котором изложены условия почасовой оплаты, заказчик обязуется выплатить вознаграждение в полном объеме, равное Y*X. В приложении к договору важно отметить, что обе стороны — заказчик и исполнитель — согласны с установленной суммой, и при ее расчете учитывается фактически затраченное время.
Какие есть варианты заключения договора, если заказчик отказывается производить почасовую оплату
Если у исполнителя много мелких задач, а заказчик заключает с ним договор подряда, то оформлять придется много чеков на небольшие суммы. Чтобы упростить процесс, удобно объединить несколько небольших заданий в одно.
Важно! При составлении контракта с почасовой оплатой заказчик должен осознавать, что риски увеличиваются, и налоговая служба может заподозрить подмену трудовых отношений. У налоговых органов есть программа мониторинга, которая отслеживают поступления средств на счета налогоплательщиков и позволяет установить, кто и за какие услуги платит.
Система способна быстро выявить попытки замены договоров и уклонения от уплаты налогов и сборов. Договор ГПХ с почасовой оплатой не должен иметь признаков трудовых отношений, так как это может привести к штрафам и доначислениям налогов для заказчика.
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