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Самозанятые

Можно ли в договоре с самозанятым указать почасовую оплату

Компании все чаще привлекают внештатных исполнителей для выполнения краткосрочных задач. Возникает вопрос, как упростить ведение документации и не подписывать много договоров. Рассмотрим, законно ли заказчику оформить с самозанятыми договор с почасовой оплатой и как его составить, чтобы налоговики не посчитали это трудовыми отношениями.

Чем удобна оплата по часам

Почасовая оплата — это удобный способ выплат, если самозанятый выполняет множество небольших заданий. Заключение отдельных договоров для каждой задачи приведет к увеличению объема бумажной работы. Поэтому целесообразнее подписать один договор на оказание услуг. 

По окончании расчетного периода самозанятый прописывает отработанные по факту часы, и компания рассчитывается с ним. Но не всегда компании готовы заключать с плательщиками НПД соглашения на условиях почасовой оплаты.

Ситуации, когда возможно оплачивать труд по часам: 

  • если заключается контракт на консультационные услуги с юристами или аудиторами; 

  • если предоставляются услуги репетиторов или клининга; 

  • если выполняются многозадачные заказы, состоящие из небольших заданий; 

  • если реализуются заказы, которые ограничены по времени.

Можно ли указывать почасовую оплату в договоре с самозанятым

С самозанятыми можно заключить договор подряда или соглашение на оказание услуг. Вознаграждение выплачивается за результат оказания услуг. 

Договор подряда подразумевает вознаграждение за конечный результат. Например, самозанятый сшил семь костюмов — за это получил деньги. Заключать такой тип договора с почасовой оплатой нельзя — в этом варианте заказчик будет оплачивать не результат, а потраченное время на процесс.  

По договору оказания услуг заказчик оплачивает определенные задачи самозанятого. Например, услуги консалтинга или обучение. Оказание услуг — это процесс, который можно измерять в часах, днях, месяцах и других временных интервалах. Поэтому за услуги возможно установить почасовую оплату. Сложность заключается в том, что такая форма расчета может быть воспринята как один из видов оплаты труда, что приведет к переквалификации договора на оказание услуг в трудовой.

Почасовая ставка сама по себе не является достаточным основанием для признания отношений трудовыми, так как ее часто используют в рамках контрактов на оказание услуг. 

Чтобы квалифицировать договор как трудовой, должны быть и другие критерии. Например, исполнитель следует правилам внутреннего распорядка компании, у него есть четкие обязанности, за которые заказчик выплачивает фиксированную плату в определенные дни. 

Но заказчики опасаются сотрудничать с самозанятыми на почасовой оплате, так как есть риск привлечь внимание налоговой и трудовой инспекции. Заказчику сложнее отследить почасовые работы. Он может предположить, что исполнитель указывает больше времени, чем в действительности нужно для выполнения задач. В договоре можно прописать, как заказчик будет отслеживать часы, но это сближает гражданские отношения с трудовыми. 

Следовательно, организация может подписать с плательщиком НПД договор на оказание услуг с почасовой оплатой. Но в нем необходимо избегать каких-либо признаков, указывающих на наличие трудовых отношений.

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Как составить договор с почасовой оплатой

При составлении договора ГПХ главное — чтобы в нем не было признаков трудового договора. В нем нельзя прописывать:

  • Требование присутствовать на рабочем месте каждый день в установленное время.

  • Требование соблюдать правила внутреннего распорядка организации.

  • Условие, что работа ведется под контролем и управлением работодателя.

  • Условия труда и рабочее место, оборудование, инструменты.

  • Термины, связанные с трудовыми отношениями, такие как оплата труда сотрудника, отпуск, зарплата, увольнение и др.

  • Должность из штатного расписания. 

  • Безвозмездную передачу оборудования и инвентаря исполнителю.

В договоре нужно прописать, что исполнитель предоставляет разовые услуги или выполняет задачи в течение конкретного времени. При этом обязательно указываются даты начала и окончания срока, в течение которого подрядчик должен реализовать задачу. Также следует четко обозначить, какой именно результат оказания услуг самозанятый должен предоставить.

Что указать в договоре

Если заказчик соглашается на почасовую оплату — оформляется договор на оказание услуг. В нем укажите тип и характер услуг, а также условия оплаты. Например: «Исполнитель обязуется предоставить заказчику услуги по обучению с почасовой оплатой, а заказчик — принять их и выплатить вознаграждение». Размеры и объем услуг, а также количество часов должны быть прописаны в приложении к данному договору.

Пункт о стоимости услуг можно прописать таким образом:

«Стоимость услуг, оказываемых исполнителем по настоящему договору, составляет ______________ (________________) за час работ исполнителя согласно прайс-листу исполнителя на услуги по правовому консультированию, приведенному в Приложении № 2 к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью».

По итогам оказанных услуг составляется акт, в котором фиксируется, что самозанятый потратил «X часов» на выполнение задач. 

Согласно определенному пункту договора, в котором изложены условия почасовой оплаты, заказчик обязуется выплатить вознаграждение в полном объеме, равное Y*X. В приложении к договору важно отметить, что обе стороны — заказчик и исполнитель — согласны с установленной суммой, и при ее расчете учитывается фактически затраченное время.

Какие есть варианты заключения договора, если заказчик отказывается производить почасовую оплату

Если у исполнителя много мелких задач, а заказчик заключает с ним договор подряда, то оформлять придется много чеков на небольшие суммы. Чтобы упростить процесс, удобно объединить несколько небольших заданий в одно

Важно! При составлении контракта с почасовой оплатой заказчик должен осознавать, что риски увеличиваются, и налоговая служба может заподозрить подмену трудовых отношений. У налоговых органов есть программа мониторинга, которая отслеживают поступления средств на счета налогоплательщиков и позволяет установить, кто и за какие услуги платит. 

Система способна быстро выявить попытки замены договоров и уклонения от уплаты налогов и сборов. Договор ГПХ с почасовой оплатой не должен иметь признаков трудовых отношений, так как это может привести к штрафам и доначислениям налогов для заказчика.

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