Можно ли в договоре с самозанятым указать почасовую оплату

С самозанятыми можно заключить договор подряда или соглашение на оказание услуг. Вознаграждение выплачивается за результат оказания услуг.

Договор подряда подразумевает вознаграждение за конечный результат. Например, самозанятый сшил семь костюмов — за это получил деньги. Заключать такой тип договора с почасовой оплатой нельзя — в этом варианте заказчик будет оплачивать не результат, а потраченное время на процесс.

По договору оказания услуг заказчик оплачивает определенные задачи самозанятого. Например, услуги консалтинга или обучение. Оказание услуг — это процесс, который можно измерять в часах, днях, месяцах и других временных интервалах. Поэтому за услуги возможно установить почасовую оплату. Сложность заключается в том, что такая форма расчета может быть воспринята как один из видов оплаты труда, что приведет к переквалификации договора на оказание услуг в трудовой.

Почасовая ставка сама по себе не является достаточным основанием для признания отношений трудовыми, так как ее часто используют в рамках контрактов на оказание услуг.

Чтобы квалифицировать договор как трудовой, должны быть и другие критерии. Например, исполнитель следует правилам внутреннего распорядка компании, у него есть четкие обязанности, за которые заказчик выплачивает фиксированную плату в определенные дни.

Но заказчики опасаются сотрудничать с самозанятыми на почасовой оплате, так как есть риск привлечь внимание налоговой и трудовой инспекции. Заказчику сложнее отследить почасовые работы. Он может предположить, что исполнитель указывает больше времени, чем в действительности нужно для выполнения задач. В договоре можно прописать, как заказчик будет отслеживать часы, но это сближает гражданские отношения с трудовыми.

Следовательно, организация может подписать с плательщиком НПД договор на оказание услуг с почасовой оплатой. Но в нем необходимо избегать каких-либо признаков, указывающих на наличие трудовых отношений.