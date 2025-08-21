«Трудовые отношения» могут закрепить в ТК. Чем это грозит бизнесу

Кстати, с 1 января начал работать еще один инструмент борьбы с нелегальной занятостью — «черный список» Роструда. Это реестр недобросовестных работодателей, которые могут попасть под штрафные санкции и рискуют потерять доверие со стороны государственных органов за подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Мы уже рассказывали о нем раньше.

Документ активно проходил общественное обсуждение и мог бы вступить в силу уже с 1 сентября. Но пока он остановился на стадии доработок. Как показывает практика, если закон не нашел выхода сразу, это не значит, что он «застрял» навсегда. Например, Минэкономразвития дорабатывало проект закона о платформенной экономике около года — о нем мы тоже писали, обязательно прочитайте.

Хотя законопроект пока не поступил на рассмотрение в Госдуму, такие инициативы, как правило, не проходят бесследно. Давайте разберемся, что именно может поменяться в очень скором времени.