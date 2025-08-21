«Трудовые отношения» могут закрепить в ТК. Чем это грозит бизнесу

Кстати, с 1 января начал работать еще один инструмент борьбы с нелегальной занятостью — «черный список» Роструда. Это реестр недобросовестных работодателей, которые могут попасть под штрафные санкции и рискуют потерять доверие со стороны государственных органов за подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Мы уже рассказывали о нем раньше.
Документ активно проходил общественное обсуждение и мог бы вступить в силу уже с 1 сентября. Но пока он остановился на стадии доработок. Как показывает практика, если закон не нашел выхода сразу, это не значит, что он «застрял» навсегда. Например, Минэкономразвития дорабатывало проект закона о платформенной экономике около года — о нем мы тоже писали, обязательно прочитайте.
Хотя законопроект пока не поступил на рассмотрение в Госдуму, такие инициативы, как правило, не проходят бесследно. Давайте разберемся, что именно может поменяться в очень скором времени.
Какие признаки трудовых отношений предлагает закрепить Минтруд
1. Устойчивый и стабильный характер отношений
Первый признак подразумевает, что отношения между работодателем и работником не являются временными или разовыми. Работник работает в компании на регулярной основе, а не по случаю, и это сотрудничество не носит эпизодический характер.
2. Подчиненность и зависимость труда
Подчиненность подразумевает контроль выполнения работы со стороны компании: работодатель устанавливает график работы, дает задачи и контролирует процесс их выполнения.
3. Наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами
К таким гарантиям могут относиться отпуск, больничные, компенсация за сверхурочную работу, обязательства работодателя по охране труда. Наличие таких гарантий служит подтверждением того, что отношения между сторонами трудовые, а не гражданско-правовые, даже если договор между этими компанией и исполнителем утверждает обратное.
4. Выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя
Если работник выполняет свои обязанности строго по указаниям работодателя и в рамках его организационных процессов, это является признаком трудовых отношений. В гражданско-правовых отношениях исполнитель может работать более автономно, без необходимости соблюдать регламенты работодателя.
5. Интегрированность работника в организационную структуру работодателя
Этот признак показывает, что сотрудник является частью организационной структуры компании. Он следует внутренним процессам, таким как рабочие часы и дни, график отпусков и пр. Также он взаимодействует с коллегами и соблюдает корпоративную культуру. Работник интегрирован в команду и использует инфраструктуру работодателя.
6. Признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск
Если работодатель обязуется предоставить сотруднику выходные и отпуск, это также указывает на трудовые отношения. В гражданско-правовых отношениях такие обязательства не предусмотрены: исполнителю не предоставляется право на отдых, оплачиваемые больничные или другие аналогичные гарантии.
7. Оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы
Если работодатель оплачивает расходы работника, связанные с выполнением его трудовых обязанностей (например, командировочные, проездные расходы), это также служит признаком трудовых отношений.
8. Осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов
Если работник получает оплату за выполнение работы на регулярной основе, это также подтверждает трудовые отношения. Например, если работник получает заработную плату в четко установленном объеме каждый месяц, это свидетельствует о трудовом характере отношений. В гражданско-правовых договорах оплата может быть регулярной, но за конкретные выполненные задачи.
9. Предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем
Если работодатель предоставляет работнику все необходимые инструменты и оборудование для выполнения работы (например, компьютер, транспорт, инструменты), это является признаком трудовых отношений. В гражданско-правовых отношениях работник, как правило, пользуется собственными инструментами и материалами.
10. Другие признаки, характерные для трудовых отношений
Этот пункт позволяет включить все дополнительные гарантии, требования и условия, которые могут быть прописаны в трудовом законодательстве или внутренних актах организации. Это может касаться условий оплаты труда, командировок, предоставления жилья и других аспектов, которые гарантированы трудовым кодексом или внутренними локальными актами компании.
11. Работа по трудовому договору
Признак, подтверждающий, что отношения оформлены официально через трудовой договор, а не через гражданско-правовой договор. Трудовой договор регламентирует права и обязанности сторон и является основным документом для оформления трудовых отношений.
Почему это важно бизнесу
На первый взгляд, изменения в работе с самозанятыми могут показаться незначительными для бизнеса. Но на практике это может привести к дополнительным рискам для заказчика из-за неправильной классификации отношений. Особенно это касается компаний, которые сотрудничают с фрилансерами и самозанятыми специалистами.
