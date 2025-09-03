Борьба с нелегальной занятостью набирает обороты: чем поможет автоматизация

Почему количество нелегально занятых работников растет

Рынок труда продолжает находиться под давлением нестабильной экономической обстановки. Компании, особенно в торговле, сфере услуг, строительстве и логистике, сталкиваются с дефицитом работников, особенно на начальных позициях. Ситуация усугубляется сезонными колебаниями спроса. Чтобы не тормозить бизнес, многие работодатели готовы нанимать сотрудников без официального оформления, что, конечно, чревато последствиями.

Работники, в свою очередь, часто считают, что им так выгоднее: они начинают зарабатывать быстрее, а взамен готовы пожертвовать социальными гарантиями. Однако такие решения могут иметь неприятные последствия, как для сотрудников, так и для работодателей.