Борьба с нелегальной занятостью набирает обороты: чем поможет автоматизация

Ситуация довольно тревожная, особенно в условиях дефицита кадров, который подталкивает бизнес к использованию «серых» схем. Но что это значит для работников и работодателей, как избежать рисков? Разберемся, и главное — подскажем, как можно минимизировать последствия с помощью легальных инструментов.
Почему количество нелегально занятых работников растет
Рынок труда продолжает находиться под давлением нестабильной экономической обстановки. Компании, особенно в торговле, сфере услуг, строительстве и логистике, сталкиваются с дефицитом работников, особенно на начальных позициях. Ситуация усугубляется сезонными колебаниями спроса. Чтобы не тормозить бизнес, многие работодатели готовы нанимать сотрудников без официального оформления, что, конечно, чревато последствиями.
Работники, в свою очередь, часто считают, что им так выгоднее: они начинают зарабатывать быстрее, а взамен готовы пожертвовать социальными гарантиями. Однако такие решения могут иметь неприятные последствия, как для сотрудников, так и для работодателей.
Какие риски связаны с зарплатой в «конверте»
Для работников, работающих нелегально, риски очевидны. Во-первых, они лишены всех социальных гарантий: нет официальных отчислений в пенсионный фонд, нет оплачиваемых больничных и отпусков. А самое главное — в случае конфликта с работодателем они не смогут отстоять свои права в суде или трудовой инспекции. Даже тот факт, что они работали в компании, придется доказывать, если документов нет.
Для работодателей ситуация не менее серьезна. Ответственность за подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами может привести по меньшей мере к штрафам и доначислениям налогов. Причем риски для бизнеса могут быть и более высокими: за неуплату налогов и нарушение трудового законодательства грозит как административная ответственность, так и уголовное преследование.
Почему в России стали выявлять больше нелегально занятых работников
Экономика страны продолжает замедляться, а рекордно высокая ключевая ставка в 21% с конца 2024 года до мая 2025 года оказала давление на многие отрасли. Несмотря на постепенное смягчение кредитно-денежной политики, восстановление бизнеса идет медленно. В таких условиях компании стараются найти способы оптимизации своих расходов и начинают использовать теневые схемы. Это касается и иностранных работников, для которых ужесточение иммиграционного законодательства делает работу в России менее доступной.
Так что, несмотря на активные усилия государственных органов, ситуация с нелегальной занятостью еще далека от решения. Поэтому, если вы работаете с самозанятыми или внештатными работниками, важно понимать, что «серые» схемы теперь становятся не только невыгодными, но и опасными.
Как власти борются с нелегальной занятостью
В последние годы в России начали активно внедряться новые инструменты для борьбы с нелегальной занятостью. В 2022 году в разных регионах страны были созданы комиссии по противодействию теневой занятости, а с 2025 года заработал «черный список» Роструда, куда заносятся работодатели, нарушающие трудовое законодательство.
Этот список — важный механизм для повышения прозрачности на рынке труда. Если ваша компания попадет в «черный список», это может серьезно повлиять на репутацию и партнерские отношения. Кроме того, организации, занесенные в этот реестр, лишаются права на государственную поддержку.
Как снизить риски и работать легально
Отказываться от работы с самозанятыми и внештатными специалистами в таких условиях кажется логичным решением. Но делать это необязательно. Здесь и приходит на помощь правильное оформление гражданско-правовых отношений с помощью легальных инструментов. Один из таких инструментов — это WinWork. Платформа поможет вам легко организовать работу с самозанятыми, избавив от необходимости тратить много времени на бумажную волокиту и при этом обеспечив соответствие всем законодательным требованиям.
Почему с WinWork работа с самозанятыми — это не только удобно, но и безопасно?
Автоматизация процессов. Все процессы, от заключения договора до отчетности и выплат, можно автоматизировать через платформу, что значительно снижает риск ошибок и упрощает документооборот.
Проверка статуса самозанятых. WinWork автоматически проверяет статус самозанятых в реестре ФНС, что исключает возможность работы с исполнителями без статуса плательщика НПД и помогает избежать штрафов за неправильное оформление.
Интеграция с внутренними системами. Платформа легко интегрируется с вашей CRM или 1С, так что не нужно менять привычные рабочие процессы. Все данные по самозанятым собираются в одном месте.
Юридическая безопасность. WinWork помогает быть уверенными, что все действия с самозанятыми соответствуют актуальному законодательству. Все договоры, чеки, налоговые отчеты — генерируются и хранятся в системе. Система самостоятельно в автоматическом режиме проверит документы и взаимодействие с исполнителями на соответствие законодательству и подскажет возможные пробелы и опасные моменты.
Прозрачность и отчетность. Система позволяет всегда отслеживать текущие данные по взаимоотношениям с исполнителями, а также получать отчетность для проверяющих органов. Это поможет избежать недоразумений с налоговыми органами.
WinWork — это надежное решение для бизнеса, которое позволяет не только работать с самозанятыми, но и делать это максимально легально, быстро и удобно. Интеграция с WinWork — это не просто способ упростить процессы, но и способ минимизировать риски, связанные с нелегальной занятостью.
Привлечение самозанятых и работа с внештатными исполнителями — это отличная альтернатива традиционному трудовому договору, особенно для сезонных работ или проектов с переменной нагрузкой. Но важно понимать, что такие отношения должны быть оформлены правильно, чтобы избежать серьезных рисков.
WinWork помогает бизнесу возможность автоматизировать все процессы, связанные с самозанятыми, обеспечивая юридическую безопасность и соответствие законодательству. Интеграция с WinWork — это ваше решение для легальной и безопасной работы с самозанятыми.
