Во сколько бизнесу обойдется переквалификация договора с самозанятым в 2026–2027 году

Переквалификация договора ГПХ в трудовой: что это значит

Переквалификация — это признание договора гражданско-правового характера трудовым. Если исполнитель выполняет регулярные функции, подчиняется правилам внутреннего распорядка и получает в одни и те же даты фиксированное вознаграждение, суть отношений — трудовая, какое бы название ни носил договор (ст. 15 и 19.1 ТК).

Инициировать переквалификацию может:

самозанятый исполнитель;

налоговая инспекция;

трудовая инспекция (ГИТ);

прокурор.

При этом, признать отношения трудовыми может только суд. Но это не запрещает ГИТ или ИФНС вынести заказчику предписание о заключении с исполнителями трудового договора и перерасчета налоговых обязательств по ним. Если организация или ИП это требование проигнорирует, обязать их перевести отношения в трудовые (со всеми обязательствами) может только суд.

На практике налоговые органы часто доначисляют недоплаченные из-за подмены трудовых отношений налоги и взносы по ст. 54.1 НК. Действия заказчика считают направленными на получение необоснованной налоговой выгоды. То есть, переквалификации договора фактически не происходит, но организации (ИП) доначисляют налоги, взносы, пени и штрафы. Чтобы их оспорить, заказчик должен обратиться в суд и доказать, что необоснованной выгоды нет и взаимоотношения носят гражданско-правовой, а не трудовой характер. Но и здесь есть риски: если суд встанет на сторону налоговой, истцу придется трудоустроить бывшего исполнителя со всеми последствиями в виде корректировки кадровых документов, доплаты обязательных выплат и штрафа за подмену трудовых отношений.