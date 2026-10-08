Во сколько бизнесу обойдется переквалификация договора с самозанятым в 2026–2027 году

Самое главное
Если договор ГПХ признают трудовым, придется доплатить НДФЛ и страховые взносы. Также грозит административный и налоговый штраф.
Исполнителя нужно будет оформить в штат задним числом, сделать ему все выплаты и скорректировать кадровую отчетность.
С 2026 года контроль за самозанятыми стал строже: больше данных уходит в Роструд и межведомственные комиссии, появились ограничения на работу через платформы.
Полностью убрать риск нельзя, но его можно сильно снизить — если сотрудничать с самозанятыми через специальные цифровые платформы.
Переквалификация договора ГПХ в трудовой: что это значит
Переквалификация — это признание договора гражданско-правового характера трудовым. Если исполнитель выполняет регулярные функции, подчиняется правилам внутреннего распорядка и получает в одни и те же даты фиксированное вознаграждение, суть отношений — трудовая, какое бы название ни носил договор (ст. 15 и 19.1 ТК).
Инициировать переквалификацию может:
самозанятый исполнитель;
налоговая инспекция;
трудовая инспекция (ГИТ);
прокурор.
При этом, признать отношения трудовыми может только суд. Но это не запрещает ГИТ или ИФНС вынести заказчику предписание о заключении с исполнителями трудового договора и перерасчета налоговых обязательств по ним. Если организация или ИП это требование проигнорирует, обязать их перевести отношения в трудовые (со всеми обязательствами) может только суд.
На практике налоговые органы часто доначисляют недоплаченные из-за подмены трудовых отношений налоги и взносы по ст. 54.1 НК. Действия заказчика считают направленными на получение необоснованной налоговой выгоды. То есть, переквалификации договора фактически не происходит, но организации (ИП) доначисляют налоги, взносы, пени и штрафы. Чтобы их оспорить, заказчик должен обратиться в суд и доказать, что необоснованной выгоды нет и взаимоотношения носят гражданско-правовой, а не трудовой характер. Но и здесь есть риски: если суд встанет на сторону налоговой, истцу придется трудоустроить бывшего исполнителя со всеми последствиями в виде корректировки кадровых документов, доплаты обязательных выплат и штрафа за подмену трудовых отношений.
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Основания для переквалификации отношений в трудовые
Закон прямо запрещает заключать договор ГПХ, если он фактически регулируют трудовые отношения (ст. 15 и 19.1 ТК). Перечень признаков, указывающих на подмену трудовых отношений, закреплен в многочисленных письмах Минфина и ФНС — например, от 12.08.2025 № 03-11-11/78228, от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@, от 15.04.2022 № ЕА-4-1 5/4674.
К критериям переквалификации относится:
Устойчивый и стабильный характер взаимоотношений между заказчиком и самозанятым.
Исполнитель соблюдает все правила внутреннего трудового распорядка компании.
Самозанятый использует оборудование, инструменты и технику, которые предоставляет заказчик.
Исполнитель получает регулярные фиксированные выплаты, похожие на зарплату.
У самозанятого нет других заказчиков.
Для сотрудничества с этим заказчиком физлицо должно было зарегистрироваться в качестве самозанятого.
Сами по себе эти признаки не гарантируют переквалификацию — суды и проверяющие смотрят на них в совокупности.
Налоговая контролирует сотрудничество с самозанятыми автоматически через специальные программы и вручную — на плановых, внеплановых проверках или допросах.
Первичная проверка начинается, когда самозанятый сформировал чек в приложении «Мой налог». Система МАРМ НПД оценивает характер отношений сторон по 20 признакам и присваивает заказчику риск-баллы. Чем больше баллов, тем выше вероятность проведения прицельной проверки компании. Кроме программы МАРМ сотрудничество бизнеса с самозанятыми контролируют межведомственные комиссии и трудовая инспекция.
В 2026 году Минтруд обновил перечень сведений, которые передает ФНС в межведомственные комиссии и Роструд. Налоговые органы обязаны каждый квартал сообщать об организациях и ИП, которые сотрудничали в прошлом и текущем квартале с 11 и более самозанятыми и перечислили каждому из них не менее 25 000 руб. Обновились и годовые данные, передаваемые в указанные органы:
Заказчик сотрудничает более чем 35 самозанятыми.
Сотрудничество длится более трех месяцев.
Среднемесячный доход каждого самозанятого превышает 35 000 руб.
С 1 октября 2026 года вступает в силу закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ, который устанавливает ограничения по времени сотрудничества бизнеса с самозанятыми через цифровые платформы. Заказчик сможет работать с одним и тем же исполнителем не более 60 часов в месяц в течение 6 следующих подряд месяцев. При превышении этого лимита возможность сотрудничества будет ограничена. Как это будет происходить на практике — пока неизвестно. Коснется ли это сферы агрегаторов такси и курьеров (которые работают через платформы, но сотрудничают с физлицами) также пока не понятно.
Об основных положениях нового закона, а также о том, как теперь работать с самозанятыми через платформы мы расскажем на вебинаре 21 октября в 11:00. Специальный гость мероприятия — налоговый адвокат, одержавший 3 победы в Верховном Суде РФ, основатель адвокатской практики DA Tax, к.ю.н. Дмитрий Анищенко. Участие в вебинаре бесплатное, но количество мест строго ограничено.
Последствия переквалификации договора с самозанятым
Если договор с исполнителем признают трудовым, заказчику придется:
Оформить исполнителя по ТК.
Перечислить ему обязательные выплаты.
Доплатить НДФЛ и страховые взносы за бывшего исполнителя.
Оплатить штрафы и пени.
Рассмотрим каждый шаг более подробно.
Оформление и внесение изменений в кадровые документы
После признания гражданско-правового договора трудовым теперь уже работодателю, а не заказчику, нужно:
Заключить с бывшим исполнителем трудовой договор задним числом. Договор должен быть составлен в письменной форме и подписан обеими сторонами с даты фактического начала работы. При этом суды отмечают, что отдельный договор заключать не нужно, так как переквалифицированный ГПД уже является трудовым (определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13.09.2022 № 88-13279/2022 по делу № 2-2511/2021).
Внести изменения в штатное расписание. Это нужно сделать, если должности, которую фактически занимал исполнитель, нет в расписании. Если она есть, измените существующую штатную единицу.
Оформить приказ о приеме на работу. Приказ составляют по унифицированной форме № Т-1 или по самостоятельно разработанной форме с указанием даты приема, должности, оклада и других условий труда.
Внести запись в трудовую книжку. Это нужно сделать, если сотрудник ведет трудовую книжку на бумаге.
Уведомить Социальный фонд России (СФР). Сведения о приеме на работу (подраздел 1.1 Раздела 1 формы ЕФС-1) нужно направить в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме на работу.
Оформить табель учета рабочего времени. За весь период сотрудничества необходимо восстановить табель учета рабочего времени — это нужно для подтверждения отработанного времени и расчета выплат.
Оформить приказ об увольнении. Если к моменту переквалификации сотрудник уже прекратил работу, оформляют приказ об увольнении с соответствующей датой.
Переквалификация договора ГПХ в трудовой грозит заказчику доначислением НДФЛ и взносов, штрафами и обязанностью оформить исполнителя в штат. Полностью исключить риск нельзя, но WinWork снижает его практически до нуля. Сервис — официальный партнер ФНС, проверка статуса каждого исполнителя происходит автоматически не только до начала сотрудничества, но и перед каждой выплатой. Платформа автоматизирует выплаты и документооборот с самозянятыми, ИП и физлицами на НДФЛ, предоставляет безопасные шаблоны договоров и актов, анализирует отношения по 9 риск-факторам ФНС.
Перечисление сотруднику обязательных выплат
После признания отношений трудовыми компания обязана предоставить сотруднику все гарантии, предусмотренные ТК:
компенсация за неиспользованный отпуск — за все дни отпуска, которые сотрудник не использовал за период работы;
оплата больничных листов — за периоды временной нетрудоспособности, если они были;
оплата переработок и работы в выходные дни — если они были.
Доплата НДФЛ и страховых взносов за бывшего исполнителя
За самозанятых исполнителей заказчик не платит в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Поэтому при переквалификации потребуется начислить налог и взносы на всю сумму полученного вознаграждения.
При этом уплаченный самозанятым налог не может быть зачтен в счет уплаты НДФЛ (определение СК по экономическим спорам ВС от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306 по делу № А76-20897/2023).
Оплата штрафов и пени
При переквалификации заказчику грозит:
Административная ответственность по ч. 4 ст. 5.27 КоАП. Штраф для юрлиц составляет от 50 000 руб. до 100 000 руб., для ИП — от 5 000 руб. до 10 000 руб.
Налоговая ответственность по ст. 122, 123 НК. Штраф за недоплату налога в срок (ст. 122 НК) составляет 20% от неуплаченной суммы налога, а за неисполнение обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ (ст. 123 НК) — 20% от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.
За неуплату взносов на травматизм предусмотрен штраф по ст. 26.29 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ в размере 20% от суммы неуплаченных взносов.
Кроме штрафов на сумму недоимки по НДФЛ и взносам будут начислены пени за каждый день просрочки. Пени начисляются с даты, следующей за установленным сроком уплаты, до даты фактического погашения задолженности.
Как снизить риск переквалификации договора с самозанятым
Чтобы минимизировать риски, сотрудничайте с самозанятыми через специальные сервисы, например, WinWork. Что делает платформа:
Проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой дохода. Если исполнитель утратил статус плательщика НПД, сервис заблокирует платеж и заказчик не станет налоговым агентом по НДФЛ.
Содержит безопасные шаблоны договоров и актов. Платформа предоставляет шаблоны договоров и актов с формулировками, которые исключают признаки трудовых отношений. А шаблонизатор договоров позволяет создавать кастомные договоры по виду деятельности исполнителя. Стороны подписывают документы электронной подписью, далее они хранятся в защищенном архиве и доступны в любое время.
Автоматизирует выплату вознаграждений. Платформа позволяет делать массовые выплаты по реестрам заданий. Чеки самозанятых регистрируются в ФНС автоматически. Доставляемость платежей — более 99%.
Анализирует отношения по 9 риск-факторам ФНС. Система отслеживает длительность сотрудничества, регулярность выплат, единственного заказчика и другие критерии, которые контролируют налоговые органы. При выявлении рисков платформа предупреждает заказчика и предлагает скорректировать условия работы.
Интегрируется с учетными системами. Для крупного бизнеса доступно White Label решение — все возможности сервиса встраиваются в корпоративную систему через API за 2–4 недели, что в шесть раз дешевле самостоятельной разработки.
WinWork — официальный партнер ФНС. Проверка статуса каждого исполнителя происходит автоматически через интеграцию с налоговой службой. Сотрудничество через платформу защищает бизнес от доначислений и штрафов при проверках.
Подведем итоги
1. Если самозанятый работает как штатный сотрудник — подчиняется внутренним правилам, получает фиксированную оплату и выполняет постоянные задачи — суд может признать его договор трудовым. Инициировать проверку может сам исполнитель, ФНС, трудовая инспекция (ГИТ) или прокурор.
2. Закон запрещает маскировать трудовые отношения под гражданско-правовые (ст. 15 и 19.1 ТК). Налоговая автоматически отслеживает риски через систему МАРМ НПД по каждому чеку самозанятого.
3. В 2026 году контроль ужесточили: в межведомственную комиссию и Роструд ФНС передает данные о заказчиках, которые активно работают с самозанятыми:
сотрудничают более чем с 10 самозанятыми;
среднемесячный доход каждого из них от этого заказчика — от 25 000 рублей;
при этом в предыдущем квартале эти люди состояли с этим же заказчиком в трудовых отношениях.
4. С октября 2026 года вводят лимиты на сотрудничество с самозанятыми через платформы — не более 60 часов в месяц на одного исполнителя в течение полугода.
5. Если договор признают трудовым, заказчика ждут:
Кадровые хлопоты — оформить сотрудника задним числом, внести записи в трудовую книжку, табель, уведомить СФР.
Обязательные выплаты — компенсировать неиспользованный отпуск, оплатить больничные и переработки.
Доплата налогов — начислить НДФЛ и страховые взносы на всю сумму вознаграждения. Уплаченный самозанятым налог зачесть нельзя.
Штрафы и пени — административный штраф до 100 000 руб., налоговый — 20% от недоимки плюс пени за каждый день просрочки.
Полностью исключить риск нельзя, но сервис WinWork снижает его практически до нуля. Платформа проверяет статус каждого исполнителя перед выплатой, дает безопасные шаблоны договоров без признаков трудовых отношений, автоматизирует документооборот и анализирует сотрудничество по 9 критериям ФНС.
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