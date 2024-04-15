6 инициатив, которые должен предложить вам бухгалтер

Какого бухгалтера вы наняли — равнодушного или инициативного и проактивного? Если второе, то он будет предлагать новые идеи для снижения налогов и минимизации рисков. Собрали шесть инициатив, которых стоит ждать от нового бухгалтера в первые месяцы работы.

Проверка оптимальной формы бизнеса

Наиболее распространенные формы бизнеса — ИП и ООО. Открывая новую компанию, предприниматели чаще выбирают ИП: его можно открыть быстрее, проще вести учет и сдавать отчеты.

Однако в некоторых случаях ООО — выгоднее. Этот вариант больше подходит для среднего и крупного бизнеса: нет ограничения на формы деятельности и рисков для личного имущества при банкротстве.

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На определенном этапе ведения бизнеса ИП рекомендуется перейти на ООО. Обычно на него переходят, если:

годовой доход становится 2 млрд рублей в год и больше. При таком доходе налоговая начинает присматриваться к ИП внимательнее, чем к ООО, а это приводит к дополнительным проверкам;

открываются дополнительные направления деятельности , запрещенные для ИП. К ним относится продажа крепкого алкоголя, производство лекарств и другие;

в бизнес привлекают партнеров или инвесторов. ООО это сделать проще, и эта форма бизнеса вызывает больше доверия;

планируется участие в государственных тендерах. Если тендер относится к гособоронзаказам, ИП не может принять в нем участие. В остальных случаях участвовать можно, но при прочих равных условиях госзаказчики чаще выбирают ООО.

При этом стоит учитывать, что размеры штрафов для ООО почти всегда гораздо больше, чем для ИП, а ликвидация компании проходит дольше.

Выбор системы налогообложения

Оптимизируя форму бизнеса и систему налогообложения, можно заметно снизить налоговую нагрузку и уменьшить отчетность, а значит — вероятность ошибок в ней и штрафов от налоговой.

ОСНО

Общая система налогообложения, которую могут использовать все компании и ИП. Однако на ней больше всего налогов и отчетности, поэтому ее чаще всего выбирают крупные компании и те, что работают с крупными контрагентами.

УСН

Упрощенная система. Вместо налога на прибыль, на имущество и НДС компании и ИП выплачивают единый налог — 6% с доходов или 15% с доходов за вычетом расходов.

Расходы на налогообложение становятся меньше, а при использовании льготных ставок на некоторые отрасли и регионы — еще меньше. Однако нужно соответствовать ограничениям:

средняя численность штата не выше 130 человек;

работа без филиалов;

годовой доход в 2024 году не выше 199,35 млн рублей для стандартной ставки и не выше 265,8 млн рублей — для повышенной. Налоговые лимиты пересматривают ежегодно.

Есть и другие ограничения, в том числе отраслевые. Читайте также: Какая бухгалтерия нужна ООО на УСН.

АУСН

Экспериментальная система, которая действует только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Подходит только для компаний со штатом не более 5 человек и доходом не более 60 млн в год.

Позволяет не вести налоговый учет, не беспокоиться о выездных проверках и не оплачивать страховые взносы, кроме взносов на травматизм и профессиональные заболевания (в 2024 году это 2434 руб.);

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ЕСХН

Специальный режим для сельхозпроизводителей. Включает только единый налог ЕСХН 6% и НДС, от которого можно получить освобождение. Подходит только для сельхозпроизводителей, которые получают не менее 70% дохода от реализации сельхозпродукции.

Патент

Упрощенная льготная система налогообложения только для ИП. Упрощает учет и включает единый налог — 6% от предполагаемого дохода предпринимателя. При этом у ИП должно быть не больше 15 сотрудников, доходы не должны превышать 60 млн рублей, а вид деятельности относиться к разрешенным для патента.

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Совмещенные формы налогообложения

Если ИП занимается несколькими видами деятельности, разные системы налогообложения можно совмещать — например, одновременно использовать УСН и патент. Ответственный бухгалтер рассчитает, какой режим использовать выгоднее.

Если бухгалтер пришел к вам с инициативой раздробить бизнес, чтобы для обеих частей использовать УСН и не переходить на ОСНО — это плохой признак. Скорее всего, налоговая легко отследит цель дробления, выпишет доначисление налогов и штраф.

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Не знаете, какой налоговый режим выбрать? Поможем посчитать доходы и расходы, проверим, на какие льготы может рассчитывать ваша компания и подскажем, как уменьшить налоговую базу и вернуть переплаты Оставьте контакты, мы вам перезвоним: Отправить

Использование налоговых льгот

Компании и ИП в разных отраслях и регионах могут использовать льготы — это может существенно снизить налоги.

Региональные льготы

Регионы могут снизить ставку по УСН:

до 1% — на объекте «доходы».

до 5% — на объекте «доходы минус расходы».

Конкретный размер ставки, условия для ее применения и перечень видов деятельности, которые подпадают под льготу, прописываются в законе субъекта, где действует пониженная ставка.

Скачать таблицу с с льготными ставками по регионам.

При этом ИП достаточно иметь прописку в льготном регионе — на упрощёнке нет ограничений по территории, на которой можно вести деятельность. Организациям необходимо сменить юридический адрес на льготный регион, а если деятельность будет не по юридическому адресу — открыть обособленное подразделение.

Отраслевые льготы

1. IT-компании.

Если организация входит в реестр аккредитованных IT-компаний, доля дохода которых от деятельности в сфере IT превышает 70%, она может претендовать на льготы:

нулевая ставка налога на прибыль;

сниженные страховые взносы 7,6%;

освобождение от уплаты НДС для разработчиков продуктов из реестра российского ПО.

2. Туристические компании.

С 2022 года на пять лет действует освобождение от уплаты НДС. Освобождение действует для отелей, гостиниц и других мест размещения туристов.

3. Компании в сфере общепита.

Компании, относящиеся к сфере общественного питания, освобождены от уплаты НДС, если:

общий объем доходов за год не превышает двух миллиардов рублей;

доля доходов, полученных от оказания услуг в сфере общественного питания, составляет не менее 70% от общей суммы доходов компании;

средние ежемесячные выплаты для сотрудников не ниже среднего уровня заработной платы в предприятиях общепита в соответствующем регионе.

Льготы по размеру компании

1. Льготы для малых и средних предприятий (МСП).

Компании, которые выплачивают сотрудникам заработную плату выше уровня МРОТ, могут оплачивать страховые взносы по сниженной ставке — 15%. Если организация вознаграждает членов экипажей судов, она полностью освобождается от уплаты страховых взносов по единому тарифу.

2. Льготы для ИП.

Индивидуальные предприниматели сразу после регистрации бизнеса могут получить освобождение от уплаты налогов с дохода, если их деятельность относится к производству, науке, социальной сфере, бытовым услугам, туристическим, если они содержат гостевые дома, отели или гостиницы.

Точный список льготных сфер деятельности у каждого региона свой, и в некоторых регионах есть ограничения по выручке и численности сотрудников.

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Снижение налоговой нагрузки

Даже если компания не может получить льготы, размер налогов можно уменьшить:

Налог на прибыль. Для уменьшения налога на прибыль можно использовать множество способов: создание резервов, списание недостачи при инвентаризации, использование амортизационной премии, получение инвестиционного вычета и другие.

Налог на имущество. Есть не менее пяти способов уменьшить выплаты налога на имущество: от пересмотра кадастровой стоимости до перехода на лизинговую сделку.

Транспортный налог. Опытный бухгалтер посоветует вам снять с учета ненужные автомобили, а для оставшихся — использовать федеральные и региональные льготы и, если это оправдано, уменьшить мощность двигателей (она напрямую влияет на расчет налога).

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Если у вас нет квалифицированных специалистов по оптимизации налогов, вы можете передать эту задачу на аутсорсинг. Эксперты ПЭБ регулярно проходят повышение квалификации и знают, как использовать законы с выгодой для бизнеса. Услуги уже включены в тарифы, никаких дополнительных платежей.

Проверка добросовестности контрагентов

Если контрагент окажется недобросовестным, то сделки с оплатами авансом или с отсрочкой платежа приведут к большим расходам. Кроме того, ваша компания будет нести ответственность за неправомерные действия контрагента с налоговой: если он не оплатит налоги или не сдаст декларацию, налоговая может счесть сделку фиктивной, а это приведет к проверкам, доначислениям налогов и штрафам.

Бухгалтер может провести проверки всех контрагентов. Сделать это можно на сайте ФНС через сервис «Прозрачный бизнес».

Риски на которые стоит обратить внимание:

компания зарегистрирована по одному и тому же адресу с множеством других организаций;

компания необоснованно часто меняет виды деятельности;

у организации есть крупные кредиты или иные задолженности;

директор компании и ее главный бухгалтер — один и тот же человек;

компания проходит госрегистрацию непосредственно перед вашей сделкой.

Даже если у контрагента есть только один из этих признаков — это не очень хороший знак.

Аудит бухгалтерского и налогового учета

Ошибки, которые допускал ваш предыдущий бухгалтер, могут привести к штрафам и выездным проверкам.

Поэтому мы в «Первой Экспертной Бухгалтерии» всегда начинаем работу с экспресс-аудита. Бухгалтер в штате может как провести проверку лично, так и заказать ее на аутсорсе.

Необходимо проверить корректность заполнения документов, сверить данные, выявить несоответствия, ошибки в реквизитах, противоречия в расчетах, неоправданное начисление налогов, опоздания с отчетностью и многое другое.

В список документов для проверки мы рекомендуем включить:

бухгалтерские отчёты;

налоговые декларации;

уставную документацию;

ведомости о проведении инвентаризаций;

договоры;

банковские выписки;

авансовые отчёты;

первичные документы;

кадровые документы;

документы для воинского учета.

Проведенный аудит поможет избежать проблем с дальнейшим бухгалтерским учетом и отчетностью.

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