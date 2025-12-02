Какой налоговый режим выбрать в 2026 году

Почему стоит задуматься о смене налогового режима в 2026 году

С 1 января вступают в силу изменения, которые коснутся практически каждого предпринимателя в России. Базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%, лимит доходов УСН без НДС уменьшат в три раза, лимит доходов патентной системы тоже сократят.

Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ уже подписан Президентом. Это означает, что времени на подготовку осталось совсем немного: до 31 декабря 2025 года необходимо определиться с налоговым режимом и подать соответствующие уведомления в ФНС.

Если не поспешить, то с января можно оказаться на общей системе налогообложения (ОСНО) Это универсальная налоговая система без ограничений, но с большим налоговым бременем и сложной системой учета и отчетности.