Какой налоговый режим выбрать в 2026 году

Почему стоит задуматься о смене налогового режима в 2026 году
С 1 января вступают в силу изменения, которые коснутся практически каждого предпринимателя в России. Базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%, лимит доходов УСН без НДС уменьшат в три раза, лимит доходов патентной системы тоже сократят.
Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ уже подписан Президентом. Это означает, что времени на подготовку осталось совсем немного: до 31 декабря 2025 года необходимо определиться с налоговым режимом и подать соответствующие уведомления в ФНС.
Если не поспешить, то с января можно оказаться на общей системе налогообложения (ОСНО) Это универсальная налоговая система без ограничений, но с большим налоговым бременем и сложной системой учета и отчетности.
Что меняет налоговая реформа: краткий обзор
Составили таблицу, которая поможет предпринимателям быстро разобраться в изменениях на стыке 2025 и 2026.
Параметр
2025 год
2026 год
Изменение
Базовая ставка НДС
20%
22%
+2 п.п.
Ограничение освобождения от НДС по УСН
60 млн руб.
20 млн руб.
снижение в 3 раза
Лимит дохода для применения ПСН
60 млн руб.
20 млн руб.
снижение в 3 раза
Лимит дохода для применения УСН
450 млн руб.
490,5 млн руб.
+40,5 млн
Лимит ОС для УСН
200 млн руб.
218 млн руб.
+18 млн
Страховые взносы ИП «за себя»
53 658 руб.
57 390 руб.
+3 732 руб.
НДС 5% на УСН
60–250 млн руб.
20–272,5 млн руб.
Расширение лимитов дохода
НДС 7% на УСН
250–450 млн руб.
272,5–490,5 млн руб.
Расширение лимитов дохода
Далее нас ждет поэтапное снижение лимитов, и вот как это будет.
Год
Лимит освобождения от НДС по УСН
Лимит на применение ПСН
2026
20 млн руб.
20 млн руб.
2027
15 млн руб.
15 млн руб.
2028 и далее
10 млн руб.
10 млн руб.
Важно: новый лимит 20 млн рублей применяется к доходам за 2025 год. Так, если ваш доход в 2025 году превысит 20 миллионов рублей, с 1 января 2026 года вы автоматически становитесь плательщиком НДС на УСН.
Сравнительная таблица всех налоговых режимов в 2026 году
В 2026 будет действовать несколько налоговых режимов, но из-за налоговой реформы не все подойдут для вашего бизнеса. Сделали сравнительную таблицу по ключевым параметрам.
Критерий
ОСНО
УСН
АУСН
ПСН
ЕСХН
НПД
Для кого
ООО, ИП
ООО, ИП
ООО, ИП
Только ИП
ООО, ИП (но только с/х-производители)
Только физлица и ИП
Лимит доходов в год
Без ограничений
490,5 млн руб.
60 млн руб.
20 млн руб.
Без ограничений, но 70% именно от с/х-деятельности
2,4 млн руб.
Лимит сотрудников
Без ограничений
130 чел.
5 чел.
15 чел.
Без ограничений
0 чел.
Лимит ОС
Без ограничений
218 млн руб.
150 млн руб.
Без ограничений
Без ограничений
—
Базовые ставки налогов
25% на прибыль и 22% НДС
6% или 15%
8% или 20%
6% от ПВД
6%
4% или 6%
Платят ли НДС
Да, 22%
При доходах >20 млн)
Нет
Нет
При доходах >60 млн
Нет
Отчетность
Сложная
Средняя
Минимальная
Минимальная
Средняя
Минимальная
ОСНО в 2026 году
Базовый режим, который назначают всем компаниям и ИП по умолчанию при регистрации. Предприниматель на ОСНО не имеет ограничений по доходам, видам деятельности и количеству сотрудников.
Налоги на ОСНО в 2026 году:
Налог
Для компаний
Для ИП
Налог на прибыль для компаний/ НДФЛ для ИП
25%
13–22% (прогрессивная шкала)
НДС
22% (базовая), 10% (льготная)
22% (базовая), 10% (льготная)
Налог на недвижимость
До 2,2%
До 2,2%
Плюсы ОСНО:
Нет ограничений по доходам и видам деятельности.
Возможность возмещения входящего НДС.
Удобен для работы с крупными контрагентами, которым нужен вычет НДС.
Можно применять все налоговые льготы и вычеты.
Минусы ОСНО:
Самая высокая налоговая нагрузка.
Сложный бухгалтерский и налоговый учет.
Большой объем отчетности — ежеквартальные декларации по НДС, налогу на прибыль.
Необходимость в опытном бухгалтере или аутсорсинге.
Кому подходит ОСНО:
Крупный и средний бизнес с доходом свыше 490,5 млн рублей
Компании, которые работают с контрагентами на ОСНО — оптовая торговля, производство.
Бизнес с высокими долями расходов по НДС — можно возместить в предстоящий налог.
Импортеры и экспортеры.
УСН в 2026 году
Самый популярный налоговый режим для малого и среднего бизнеса. Если укладываться в лимит доходов за год, то можно платить один налог вместо налога на прибыль, НДС и налога на имущество.
Лимиты применения УСН в 2026 году — собрали в таблицу.
Параметр
Значение 2026
Лимит дохода для применения режима
490,5 млн руб.
Лимит доходов в переходный период (за 9 мес. 2025 г.) для подачи уведомления о переходе
337,5 млн руб.
Лимит остаточной стоимости ОС
218 млн руб.
Лимит количества сотрудников
130 человек
Максимальная доля участия других организаций
25%
Запрет применения УСН для организаций, у которых есть филиалы
да
УСН — это вариативный режим. Можно выбрать, с чего платить налог, чтобы подстроить режим под особенности своего бизнеса и экономить на отчислениях в бюджет.
Критерий
УСН «Доходы»
УСН «Доходы минус расходы»
Базовая ставка
6%
15%
Налоговая база
Все доходы
Доходы после вычета расходов
Минимальный налог
Нет
1% от доходов, если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась меньше 1% полученных за год доходов
Учет расходов
Не требуется
Обязателен, есть закрытый перечень в 2025 году
с 2026 — открытый перечень
Как можно уменьшить налог
На сумму страховых взносов до 100% для ИП без работников / до 50%, если ИП с работниками)
Включаются в расходы
Важно: с 2026 года список расходов на УСН «Доходы минус расходы» расширен. Например, — можно будет учитывать маркетинг, SEO, SaaS-сервисы, обучение персонала и другие современные затраты, как внедрение ИИ-сервисов.
С 2026 года упрощенцы с доходом свыше 20 миллионов рублей станут плательщиками НДС. Ставку можно выбрать:
Доход за 2025 год / текущий 2026
Статус НДС
Доступные ставки
До 20 млн руб.
Освобождены от НДС
—
От 20 до 272,5 млн руб.
Плательщики НДС
5% (без вычета) или 22%/10% (с вычетом)
От 272,5 до 490,5 млн руб.
Плательщики НДС
7% (без вычета) или 22%/10% (с вычетом)
Как выбрать НДС:
5% или 7% без права вычета — подходит для бизнеса с небольшими долями расходов с НДС, например, услуги или B2C-продажи).
22% или 10% с правом вычета — выгодно, если покупаете много товаров/услуг с НДС у поставщиков.
Читайте больше в нашей статье — как выбрать ставку НДС.
Плюсы УСН:
Низкая налоговая нагрузка по сравнению с ОСНО.
Простой учет и минимальная отчетность (одна декларация в год).
Можно снизить налоги на страховые взносы.
С 2026 года — открытый список расходов.
Минусы УСН:
С 2026 года при доходе свыше 20 млн — обязанность платить НДС.
Ограничения по видам деятельности, например, банки, страховщики, ломбарды и ломбарды не могут применять УСН.
Не все крупные контрагенты хотят работать без НДС или по льготным ставкам НДС.
Лимит по сотрудникам — 130 человек — критично для крупных компаний.
Кому подходит УСН:
Малый и средний бизнес с доходом до 490,5 млн рублей
Компании со стабильной рентабельностью и небольшими долями расходов с НДС.
ИП и ООО, работающие с конечными потребителями, например, B2C.
Стартапы и начинающий бизнес с группой собственников.
АУСН в 2026 году
Экспериментальный режим для микробизнеса, при котором ФНС сама рассчитывает налоги на основе данных банков и касс, можно будет выбрать в наступающем году. Главное преимущество — отсутствие отчетности и страховых взносов.
Условия применения АУСН:
Параметр
Значение
Лимит доходов
60 млн руб.
Лимит сотрудников
5 человек
Лимит остаточной стоимости ОС
150 млн руб.
Расчетный счет
Только в уполномоченном банке.
Выплата зарплаты сотрудникам
Только на картах уполномоченных банков.
Срок эксперимента — срок действия режима
До 31 декабря 2027 года.
По аналогии с УСН на автоматической упрощенке тоже можно выбрать объект налогообложения и ставку.
Объект
Ставка
Минимальный налог
Доходы
8%
—
Доходы минус расходы
20%
3% от доходов
Плюсы АУСН:
Нет отчетности — ФНС сама рассчитывает налоги.
Не нужно платить страховые взносы ИП «за себя» — экономия до 57 390 руб. в год для предпринимателя.
Нет НДС даже при доходах 60 миллионов рублей по сравнению с классическим УСН — 20 миллионов.
С 2026 года действует во всех регионах России.
Минусы АУСН:
Жесткие ограничения: только 5 сотрудников и 60 млн доходов.
Более высокие ставки: 8% вместо 6% и 20% вместо 15%.
Возможность совмещения с другими режимами отсутствует.
Обязательный счет и перечисление зарплаты сотрудникам только в уполномоченном банке.
Кому подходит АУСН:
Микробизнес с доходом до 60 млн и до 5 сотрудников.
ИП, для которых страховые взносы «за себя» превышают сумму налога.
Предприниматели, которые хотят минимизировать отчетность и взаимодействие с ФНС.
С 2026 года — единственный способ не платить НДС при доходе до 60 млн рублей. У нас есть про это подробная статья.
ПСН в 2026 году
Специальный режим только для ИП, при котором налог — стоимость патента — фиксирован и не зависит от реального дохода. Лимит доходов для применения ПСН в 2025 — 60 млн рублей, но в 2026 его снизили в 3 раза. Написали подробно — как изменятся налоги на ПСН в будущем году.
Если вы хотите продолжать бизнес на патенте, то лимит 20 млн рублей важно соблюдать и по доходам за 2025 год. Если сумма будет больше, то придется выбирать другой налоговый режим в 2026 году.
В рамках налоговой реформы планировали отменить патент для торговли и грузоперевозок. Однако в итоговой редакции закона эти виды деятельности сохранены.
Стоимость патента = Потенциально возможный доход (ПВД) × 6%.
ПВД установлен законом субъектов РФ для каждого вида деятельности и региона. Реальный доход ИП не влияет на сумму налога.
Плюсы ПСН:
Фиксированная стоимость патента, можно запланировать бюджет заранее.
Нет деклараций — только книга учета доходов.
Нет НДС.
Можно снизить страховые взносы ИП за счет налогов. До 100% от стоимости патента для ИП без работников и до 50% для работодателей.
Можно купить патент на срок от 1 до 12 месяцев — вести бизнес сезонно.
Минусы ПСН:
Только для ИП.
С 2026 года — лимит доходов всего 20 млн рублей.
Ограниченный перечень видов деятельности.
При «слете» с патента — переход на ОСНО, если нет УСН.
Кому подходит ПСН:
Микробизнес с доходом до 20 млн рублей.
ИП с высокой рентабельностью — реальный доход выше ПВД.
Сезонный бизнес, чтобы можно было купить патент на нужный период.
ИП, который хочет совместить ПСН и УСН.
Единый сельскохозяйственный налог 2026 году
Специальный режим для производителей сельскохозяйственной продукции не претерпел изменений в ходе утверждения налоговой реформы.
Условия применения ЕСХН.
Параметр
Требование
Доля дохода от с/х деятельности
Не менее 70%.
Виды деятельности
Растениеводство, животноводство, рыболовство, переработка собственной продукции.
Для рыбохозяйств
Не более 300 сотрудников.
Налог на ЕСХН — один из самых простых для понимания.
Налог
Ставка
Единый сельскохозяйственный налог
6% от «доходы − расходы», но региональные власти могут снижать ставку до 0%
НДС
Освобождение при доходе до 60 млн руб.
Плюсы ЕСХН:
Низкая ставка налога — 6% от прибыли.
Нет ограничений по доходам и стоимости ОС.
Освобождение от НДС дохода до 60 млн руб.
Регионы могут снизить ставку до 0%.
Минусы ЕСХН:
Только для сельхозпроизводителей — жесткие требования к доходам и учету расходов.
Ограниченный перечень расходов (ст. 346.5 НК).
При нарушении условий — принудительный переход на ОСНО.
НПД или самозанятость в 2026 году
Режим для физических лиц и ИП, которые работают без наемных сотрудников.
Параметры для применения НПД в 2026 году:
Параметр
Значение
Лимит доходов
2,4 млн руб. в год.
Ставка при доходах от работы с физлицами
4%
Ставка при доходах от работы с юрлицами и ИП
6%
Наемные сотрудники
Запрещены
Страховые взносы
По желанию
Срок эксперимента — срок действия режима
До 31 декабря 2028 года.
Важно: Минфин подтвердил, что лимит доходности 2,4 млн рублей не изменится до конца 2028 года. Мы написали про режим в 2026 году подробно.
Плюсы НПД:
Низкие налоговые ставки — 4% и 6%.
Нет взносов ИП «за себя».
Нет отчетности — только чеки через приложение «Мой налог».
Можно работать без регистрации ИП.
Налоговый вычет 10 000 рублей — снижает поставку до 3% и 4%.
Минусы НПД:
Лимит доходов всего 2,4 млн рублей в год.
Нельзя нанимать сотрудников.
Нельзя продавать чужие товары и подакцизную продукцию.
Не идет страховой стаж, если не платить добровольно взносы.
Кому подходит НПД:
Фрилансеры, репетиторы, консультанты.
Мастера по ремонту помещений, бьюти-специалисты.
Арендодатели жилья.
Начинающие предприниматели с небольшим доходом.
Как выбрать режим по ключевым параметрам бизнеса
Уровень доходов
Если предприниматель только начинает свое дело или знает свой уровень дохода в 2026 году, то это поможет ему точнее определиться с налоговым режимом, используя таблицу от команды «Первой Экспертной Бухгалтерии».
Годовой доход
Рекомендуемые режимы
Комментарий
До 2,4 млн руб.
НПД, УСН, АУСН, ПСН
НПД — самая выгодная работа с физлицами
2,4–20 млн руб.
УСН, АУСН, ПСН
Все режимы без НДС, выбор зависит от величины расходов
20–60 млн руб.
АУСН , УСН с НДС
АУСН — единственный способ избежать НДС.
60–490,5 млн руб.
УСН с НДС, ОСНО
Сравнить ставки НДС 5–7% против 22% с вычетом
Свыше 490,5 млн руб.
ОСНО
Других вариантов нет
Количество сотрудников
Есть компании или ИП, которые, прежде всего, опираются на количество сотрудников — именно они обеспечивают достаточно качество услуг или необходимый поток производства товаров.
Количество сотрудников
Доступные режимы
0
НПД, УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, ОСНО
1–5
УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН, ОСНО
6–15
УСН, ПСН, ЕСХН, ОСНО
16–130
УСН, ЕСХН, ОСНО
Более 130
ЕСХН (не более 300 для рыбохозяйств), ОСНО
Таблица выбора налогового режима по виду деятельности
Эксперты «ПЭБ» постарались учесть самые популярные сценарии в отраслях и сделали такую таблицу.
Вид деятельности
Оптимальный режим 2026
Почему
Розничная торговля (до 20 млн)
ПСН или УСН 6%
Фиксированный налог на ПСН; простой учет на УСН
Розничная торговля (20–60 млн)
АУСН 8%
Нет НДС, нет отчетности
Оптовая торговля
ОСНО или УСН с НДС 22%
Контрагентам нужен вычет НДС
IT-услуги
УСН 6%, АУСН
Малые расходы — объект «Доходы» выгоднее
Производство
УСН 15%, ОСНО
Много расходов — можно учитывать затраты
Грузоперевозки с доходами до 20 млн
ПСН, УСН 6%
ПСН сохранен для грузоперевозок
Услуги по населению
НПД, ПСН, УСН 6%
Низкие ставки, минимум учета
Сельское хозяйство
ЕСХН
Специальный режим для с\х со ставкой 6%
Примеры расчетов налогового бремени в разных налоговых режимах
Пример 1
Исходные данные:
ИП, годовой доход: 15 000 000 руб.
Расходы: 3 000 000 руб. (20% от дохода).
Сотрудников: нет.
Вид деятельности: бытовые услуги.
Проблема предпринимателя: не понимает, какой налоговый режим выбрать. Хочет расчет налоговой нагрузки в разных режимах.
Режим
Расчет налога
Страховые взносы ИП
Итого платежей
УСН 6%
15 млн × 6% = 900 000 руб.
− 57 390 руб. (вычет)
− 204 390 (взносы 1%)
57 390
+ (15 млн − 300 тыс.) × 1% = 204 390 руб.
638 220 руб.
УСН 15%
(15 млн − 3 млн −174 390) × 15% = 1 800 000 руб.
57 390
+ 117 000 = 174 390 руб.
1 773 841,5 руб.
АУСН 8%
15 млн × 8% = 1 200 000 руб.
0 руб.
1 200 000 руб.
ПСН
≈ 60 000–150 000 руб., зависит от региона
57 390 + 147 000 = 204 390 руб.
264 390–354 390 руб.
* плюс cтоимость патента тоже можно уменьшить на страховые взносы до 100%
Вывод: При доходе 15 млн рублей и достаточно низкой доле расхода самым выгодным будет ПСН.
Пример 2
Исходные данные:
ИП, годовой доход: 25 000 000 руб.
Расходы (ГСМ, ремонт, лизинг): 15 000 000 руб. (60%)
Сотрудники: 3 человека
Зарплатный фонд: 1 800 000 руб.
Проблема предпринимателя: доход составляет 20 млн рублей — ПСН недоступен, на УСН нужно платить НДС.
Варианты расчета:
Режим
Расчет
Итого
УСН 6% + НДС 5%
Налог УСН: (25 млн - 1 190 476) × 6% = 1 428 571 руб.
НДС: 25×5/105 = 1 190 476 руб.
Взносы ИП: 57 390 + 247 000 = 304 390 руб.
Взносы за работников — 540 000 руб.
Уменьшаем налог УСН до 50% за счет взносов → 714 285, 5
1 904 761,5 руб.
УСН 15% + НДС 5%
Налог: (25 млн − 1 190 476 руб. − 15 млн − 1,8 млн − 1 190 476 руб. − 844 390 руб.) × 15% = 924 770 руб.
НДС: 1 190 476 руб.
Взносы ИП: 57 390 + 247 000 = 304 390 руб
Взносы за работников — 540 000 руб.
2 115 246 руб.
АУСН «доходы минус расходы», 20%
Налог: (25 − 15 − 1,8) × 20% = 1 640 000 руб. Взносы: 0 руб. НДС: 0 руб.
1 640 000 руб.
Вывод: Несмотря на более высокую ставку, АУСН — наиболее выгодный режим, благодаря отсутствию НДС и страховых выплат. Экономия — более 1 млн рублей в год.
Как перейти на другой налоговый режим
Составили таблицу по вариантам перехода и срокам.
Переход
Срок подачи
Форма документа
На УСН с 2026 года
До 31 декабря 2025 г. (перенос на 12 января 2026 г.).
Уведомление № 26.2-1
На АУСН с 2026 года
До 31 декабря 2025 г.
Через ЛК ФНС или уполномоченный банк
На ПСН с 1 января 2026 г.
До 16 декабря 2025, за 10 раб. дней
Заявление о патенте
Отказ от УСН/ЕСХН
До 15 января 2026 г.
Уведомление по форме
С НПД на УСН
В течение 20 дней после отмены с НПД.
Уведомление № 26.2-1
Перейти на ОСНО
С 1 января. Сообщить налоговикам о смене налогового режима необходимо до 15 января.
Уведомление по форме № 26.2-3
Какие режимы можно совмещать
Хочу совместить
Можно ли?
Комментарий
УСН + ПСН
Да
Самый популярный вариант для ИП
УСН + ОСНО
Нет
Нельзя — взаимоисключающие режимы
УСН + ЕСХН
Нет
Нельзя
УСН + НПД
Нет
Нельзя
ПСН + ОСНО
Да
Разрешено для ИП
ПСН + ЕСХН
Да
Да, но общий доход для определения 70 % доли от реализации сельскохозяйственной продукции нужно считать по обоим режимам
АУСН + любой режим
Нет
АУСН не предполагает совмещения
Правила совмещения УСН и ПСН с 2026 года
При сочетании УСН и ПСН доходы по обеим системам суммируются — если не хотите платить НДС, то надо соблюдать лимит в 20 млн рублей.
Что надо делать при совмещении:
Ведите раздельный учет доходов, расходов и доходов.
Контролируйте совокупный доход — не более 20 млн руб. для сохранения ПСН без НДС.
Распределяйте страховые взносы между режимами, например, если есть общие сотрудники.
Оставайтесь на УСН на случай «слета» с патента.
У нас есть большая статья про совмещение УСН и ПСН — советуем ознакомиться.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли перейти с НДС 5% на НДС 22% в течение года?
Да, с 2026 года разрешено менять ставку с 1 числа квартала, не дожидаясь истечения трех лет. Обратный переход — с 22% на 5% — запрещен.
Что будет, если в 2026 году наш доход превысит 490,5 млн рублей?
Вы теряете право на УСН с первого числа месяца, в котором произошло превышение, и переходите на ОСНО.
Нужно ли подавать уведомление в 2026 году, если остаюсь на том же налоговом режиме — УСН?
Нет, если вы уже оформляете УСН и хотите провести — не требуется. Но если вы хотите изменить объект — с «Доходы» на «Доходы минус расходы» — необходимо сделать это до 31 декабря.
Могу ли я объединить АУСН с патентом, как раньше УСН?
Нет, АУСН нельзя смешать ни с каким другим режимом.
