Отчетность за 2 квартал 2025 года: памятка для организаций и ИП

Налоговая отчетность за полугодие 2025 года: что сдают компании и ИП

В первую очередь — об отчетности, которая зависит от режима налогообложения.

Юрлица, работающие на общей системе, подают декларацию по налогу на прибыль за полугодие, причем в 2025 году она сдается по новой форме. Как именно подается декларация, зависит от того, как налогоплательщик платит авансы: ежемесячно, если авансы платятся каждый месяц из фактической прибыли или ежеквартально, если у компании ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи

Также применяющие ОСНО юрлица (но здесь к ним также добавляются и ИП на общей системе) за полугодие сдают декларацию по НДС.

Теперь — о спецрежимах.

Декларацию по НДС за II квартал сдают юрлица и ИП на УСН и ЕСХН при отсутствии у них освобождения от уплаты НДС. Также декларацию по НДС сдают неплательщики налога, которые выставляли в отчетном периоде счета-фактуры с выделенным НДС и налоговые агенты.

Что касается деклараций по УСН и ЕСХН, то за II квартал их не подают, а отчетность по патенту, АУСН и НПД отсутствует.

Вторая группа отчетов по налогам — не связанные с налоговым режимом юрлица или ИП:

Декларация по турналогу — ежеквартально для владельцев объектов размещения, которые предоставляются для временного проживания.

Декларация по косвенным налогам — сдается в следующем за месяцем принятия на учет импортированных товаров месяце. А если товар ввозили по договору лизинга, декларация подается по окончании месяца, в котором будет лизинговый платеж.

Декларация по водному налогу — ежеквартально, если используются водные объекты на основании лицензии.

Декларация по НДПИ — ежемесячно для пользователей недр.

Декларация по игорному бизнесу — ежемесячно.

Отчет о прослеживаемых товарах — если во II квартале были операции с такими товарами.