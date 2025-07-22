Отчетность за 2 квартал 2025 года: памятка для организаций и ИП

Налоговая отчетность за полугодие 2025 года: что сдают компании и ИП
В первую очередь — об отчетности, которая зависит от режима налогообложения.
Юрлица, работающие на общей системе, подают декларацию по налогу на прибыль за полугодие, причем в 2025 году она сдается по новой форме. Как именно подается декларация, зависит от того, как налогоплательщик платит авансы: ежемесячно, если авансы платятся каждый месяц из фактической прибыли или ежеквартально, если у компании ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи
Также применяющие ОСНО юрлица (но здесь к ним также добавляются и ИП на общей системе) за полугодие сдают декларацию по НДС.
Теперь — о спецрежимах.
Декларацию по НДС за II квартал сдают юрлица и ИП на УСН и ЕСХН при отсутствии у них освобождения от уплаты НДС. Также декларацию по НДС сдают неплательщики налога, которые выставляли в отчетном периоде счета-фактуры с выделенным НДС и налоговые агенты.
Что касается деклараций по УСН и ЕСХН, то за II квартал их не подают, а отчетность по патенту, АУСН и НПД отсутствует.
Вторая группа отчетов по налогам — не связанные с налоговым режимом юрлица или ИП:
Декларация по турналогу — ежеквартально для владельцев объектов размещения, которые предоставляются для временного проживания.
Декларация по косвенным налогам — сдается в следующем за месяцем принятия на учет импортированных товаров месяце. А если товар ввозили по договору лизинга, декларация подается по окончании месяца, в котором будет лизинговый платеж.
Декларация по водному налогу — ежеквартально, если используются водные объекты на основании лицензии.
Декларация по НДПИ — ежемесячно для пользователей недр.
Декларация по игорному бизнесу — ежемесячно.
Отчет о прослеживаемых товарах — если во II квартале были операции с такими товарами.
Своевременно подготовить отчетность поможет сервис Платформа Госотчет — надежное решение, которое подойдет для ООО и ИП с любой системой налогообложения. Помимо создания и редактирования форм ФНС, СФР и Росстат, Платформа Госотчет решит вопрос с проверкой отчетности. Пользователям доступны:
Пояснения, которые после выполнения проверки отображаются для некорректно заполненных полей.
Перечень ошибок в специальном блоке для удобной навигации между полями, которые не прошли проверку.
Также сервис позволяет отправлять запросы в ФНС на сверку с бюджетом и обеспечивает удобную работу с требованиями налоговиков.
Отчетность по работникам: что сдавать в налоговую
Юрлица и ИП вне зависимости от используемой системы налогообложения обязаны удерживать НДФЛ с выплат сотрудникам, выплат исполнителям по гражданско-правовым договорам (без налогового статуса самозанятого) и начислять страховые взносы. Поэтому при наличии работников налоговые агенты и страхователи сдают в ИФНС:
Расчет 6-НДФЛ. Подается, если хотя бы раз на протяжении полугода была выплата, с которой удерживался НДФЛ. От сдачи 6-НДФЛ освобождены компании и ИП, у которых с начала года такие выплаты отсутствовали. Но в этом случае рекомендуется направить в налоговую пояснение в письменном виде, почему расчет не был предоставлен.
Расчет по страховым взносам. Сдается, даже если выплат физлицам не было с начала года.
Персонифицированные сведения о физлицах. Сведения сдаются ежемесячно, но за июнь их подавать необязательно. Информация за последний месяц квартала (в данном случае — за июнь) содержится в разделе 3 расчета по страховым взносам за полугодие.
Почему отчетность важно сдавать вовремя
Несвоевременная сдача отчетности — причем независимо от того, являетесь вы ИП или компанией, работаете на общем или специальном налоговом режиме — влечет за собой негативные последствия для бизнеса. В частности, это назначение штрафа и даже возможна блокировка счета.
Но не только: регулярная подготовка отчетности помогает отслеживать финансовое состояние бизнеса, оценивать его эффективность и прогнозировать будущие налоговые обязательства.
Сроки сдачи отчетности в ИФНС за 2 квартал 2025 года
Ключевая отчетная дата за II квартал — 25 июля 2025 года.
Вид отчета
Срок сдачи
Кто отчитывается
Уведомление об исчисленных налогах, взносах
Не позднее 25 июля 2025
Организации и ИП
Декларация по налогу на прибыль организаций (налогоплательщики, которые платят ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли)
Только организации на ОСНО
Декларация по налогу на прибыль организаций (налогоплательщики, уплачивающие авансовые платежи ежеквартально и ежемесячно)
За полугодие – 25 июля 2025
Только организации на ОСНО
Декларация по НДС
За 2 квартал 2025 — 25 июля 2025
Юрлица и ИП на ОСНО и спецрежимах ЕСХН, УСН, если не освобождены от НДС
Налоговые агенты по НДС, а также юрлица и ИП, не являющиеся плательщиками НДС, но выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС
Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур
За 2 квартал 2025 — 21 июля 2025
Освобожденные от обязанностей плательщика НДС юрлица и ИП, выставлявшие счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента или застройщика
Декларация по турналогу
За 2 квартал 2025 — 25 июля 2025
Плательщики турналога — ИП и юрлица
Декларация по косвенным налогам
За июнь 2025 — 21 июля 2025
Импортеры из стран ЕАЭС — ИП и юрлица
Декларация по водному налогу
За полугодие 2025 — 25 июля 2025
Юрлица и ИП, являющиеся лицензированными пользователями водных объектов
Декларация по НДПИ
Юрлица и ИП, являющиеся пользователями недр
Декларация по игорному бизнесу
Юрлица, занимающиеся игорным бизнесом
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
За 2 квартал 2025 — 25 июля 2025
Юрлица и ИП, у которых были операции с товарами, подлежащими прослеживаемости
Декларация по акцизам
Плательщики акцизов — ИП и юрлица
Отчетность по работникам
Расчет 6-НДФЛ
За полугодие 2025 — 25 июля 2025
Юрлица и ИП, являющиеся налоговыми агентами по НДФЛ и выплачивающие налогооблагаемые доходы физлицам
За полугодие 2025 — 25 июля 2025
Юрлица и ИП, являющиеся страхователями
Сведения за июнь в июле допускается не подавать, если своевременно сдан расчет по страховым взносам за полугодие с разделом 3
Юрлица и ИП, являющиеся страхователями и выплачивающие доходы физлицам
Обратите внимание: даже если на протяжении полугода бизнес не работал, сдавать отчетность необходимо в любом случае. Нулевая отчетность сдается в те же сроки.
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Отчетность за 2 квартал 2025 года в СФР: что сдают компании и ИП
Отчетность в Социальный фонд России по форме ЕФС-1 сдают организации и ИП, имеющие наемных работников, независимо от режима налогообложения. Исключение составляют лишь те, кто работают на автоматизированной упрощенке: им достаточно сдать только подраздел 1.1 формы ЕФС-1 со сведениями о трудовой деятельности.
Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2025 года в СФР
Прежде чем привести сроки сдачи отчетности в Соцфонд, рекомендуем обратить внимание на два важных момента.
Первый — перенос крайнего срока сдачи. То есть как и в случае с отчетами в налоговую, если срок сдачи отчетности в Соцфонд совпадет с выходным или нерабочим праздничным днем, он автоматически переносится на следующий рабочий день. Правило распространяется только на федеральные праздники, перечень которых можно найти в ТК.
Второй — электронный формат, если застрахованных свыше десяти человек. Обязательная электронная форма предусмотрена, если в отчетном периоде застрахованных лиц было более десяти, причем здесь учитываются и исполнители по гражданско-правовым договорам. Нарушение электронной формы влечет за собой штраф — 1 000 рублей.
Сроки сдачи отчетности в СФР
Сведения в составе ЕФС-1
Срок сдачи
Кто отчитывается
Сведения о трудовой (иной) деятельности (Подраздел 1.1)
Сроки указаны для сведений по кадровым событиям, имевшим место в апреле – июне 2025 года. Исключение — такие события как прием и увольнение работников, приостановление или возобновление трудового договора, заключение или прекращение договора ГПХ (по ним сведения подаются не позднее следующего рабочего дня)
ИП с работниками и юрлица, если у них были кадровые события в апреле-июне 2025 года
Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам (Подраздел 3)
За полугодие 2025 года — 25 июля 2025
ИП с работниками и юрлица, платившие дополнительные страховые взносы за работников на ОПС
Сведения о взносах на «травматизм» (Раздел 2)
За полугодие 2025 года — 25 июля 2025
ИП с работниками и юрлицами, уплачивающие страховые взносы на «травматизм»
Сведения о стаже работников (Подраздел 1.2).
Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (Подраздел 2)
Отчет с типом сведений «Назначение пенсии», «Назначение выплат по ОСС» — в течение 3 календарных дней с даты поступления обращения от работника или запроса от Соцфонда
ИП и юрлица, которые получили запрос от Соцфонда или обращение от работника
Ответственность за нарушение сроков и порядка сдачи отчетности
Несвоевременно сданная отчетность, если вы пропустили срок сдачи и уже после предоставили отчет — повод для привлечения юрлица или ИП к ответственности. Размеры штрафов различаются в зависимости от того, какой вид отчетности не был подан вовремя.
Штрафные санкции за нарушение сроков
Вид отчетности
Размер штрафа
Налоговые декларации
5%–30% от суммы неуплаченного налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей
Форма 6-НДФЛ
1 000 рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки
5%–30% от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей
Отчетность в Соцфонд
500 рублей за каждого застрахованного лица
Отчет по взносам на «травматизм»
5%–30% от суммы взносов за последний квартал, но не менее 1 000 рублей
К штрафу приведет и предоставление отчетности на бумаге, если для отчета предусмотрена обязательная электронная форма. Налоговики в этом случае оштрафуют на 200 рублей за каждый документ, а Соцфонд — на 1 000 рублей.
Но есть и хорошая новость: штрафы за несвоевременную сдачу отчетности можно уменьшить. Как это сделать? Для уменьшения размера штрафа компания или ИП подают ходатайство должностному лицу, в уполномоченный орган или в суд (зависит от того, кто занимается рассмотрением дела). Также плательщики вправе попросить заменить штраф предупреждением.
Однако гораздо лучше — не допускать подобных нарушений. Тем более что при несвоевременной сдаче отчетов вас могут не только оштрафовать, но и заблокировать счет (если срок нарушен более чем на 20 дней).
На платформе Госотчет есть все для комфортной работы бизнеса: подготовка и сдача отчетности без ошибок и рисков, сверка с налоговой по ЕНС, массовый импорт документов, а также мониторинг статусов документооборотов и другие возможности. А еще сервис позволяет направлять письма в ФНС, СФР и Росстат для уточнения информации или отправки документов, для которых не реализован электронный формат. Подключить сервис.
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