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Отчетность за 2 квартал 2025 года: памятка для организаций и ИП

Отчетность за 2 квартал 2025 года: памятка для организаций и ИП

С подготовкой к сдаче отчетности лучше не затягивать — так вы сможете защитить бизнес от штрафов и ошибок, а себя — от лишнего стресса. Помогаем сориентироваться, какие формы и в какие сроки предстоит сдать за II квартал 2025 года. 

Налоговая отчетность за полугодие 2025 года: что сдают компании и ИП

В первую очередь — об отчетности, которая зависит от режима налогообложения. 

Юрлица, работающие на общей системе, подают декларацию по налогу на прибыль за полугодие, причем в 2025 году она сдается по новой форме. Как именно подается декларация, зависит от того, как налогоплательщик платит авансы: ежемесячно, если авансы платятся каждый месяц из фактической прибыли или ежеквартально, если у компании ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи

Также применяющие ОСНО юрлица (но здесь к ним также добавляются и ИП на общей системе) за полугодие сдают декларацию по НДС.

Теперь — о спецрежимах.

Декларацию по НДС за II квартал сдают юрлица и ИП на УСН и ЕСХН при отсутствии у них освобождения от уплаты НДС. Также декларацию по НДС сдают неплательщики налога, которые выставляли в отчетном периоде счета-фактуры с выделенным НДС и налоговые агенты.

Что касается деклараций по УСН и ЕСХН, то за II квартал их не подают, а отчетность по патенту, АУСН и НПД отсутствует.

Вторая группа отчетов по налогам — не связанные с налоговым режимом юрлица или ИП:

  • Декларация по турналогу — ежеквартально для владельцев объектов размещения, которые предоставляются для временного проживания.

  • Декларация по косвенным налогам — сдается в следующем за месяцем принятия на учет импортированных товаров месяце. А если товар ввозили по договору лизинга, декларация подается по окончании месяца, в котором будет лизинговый платеж.

  • Декларация по водному налогу — ежеквартально, если используются водные объекты на основании лицензии.

  • Декларация по НДПИ — ежемесячно для пользователей недр.

  • Декларация по игорному бизнесу — ежемесячно.

  • Отчет о прослеживаемых товарах — если во II квартале были операции с такими товарами.

Своевременно подготовить отчетность поможет сервис Платформа Госотчет — надежное решение, которое подойдет для ООО и ИП с любой системой налогообложения. Помимо создания и редактирования форм ФНС, СФР и Росстат, Платформа Госотчет решит вопрос с проверкой отчетности. Пользователям доступны:

  • Пояснения, которые после выполнения проверки отображаются для некорректно заполненных полей.

  • Перечень ошибок в специальном блоке для удобной навигации между полями, которые не прошли проверку.

Также сервис позволяет отправлять запросы в ФНС на сверку с бюджетом и обеспечивает удобную работу с требованиями налоговиков.

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Отчетность по работникам: что сдавать в налоговую

Юрлица и ИП вне зависимости от используемой системы налогообложения обязаны удерживать НДФЛ с выплат сотрудникам, выплат исполнителям по гражданско-правовым договорам (без налогового статуса самозанятого) и начислять страховые взносы. Поэтому при наличии работников налоговые агенты и страхователи сдают в ИФНС:

  • Расчет 6-НДФЛ. Подается, если хотя бы раз на протяжении полугода была выплата, с которой удерживался НДФЛ. От сдачи 6-НДФЛ освобождены компании и ИП, у которых с начала года такие выплаты отсутствовали. Но в этом случае рекомендуется направить в налоговую пояснение в письменном виде, почему расчет не был предоставлен.

  • Расчет по страховым взносам. Сдается, даже если выплат физлицам не было с начала года.

  • Персонифицированные сведения о физлицах. Сведения сдаются ежемесячно, но за июнь их подавать необязательно. Информация за последний месяц квартала (в данном случае — за июнь) содержится в разделе 3 расчета по страховым взносам за полугодие. 

Почему отчетность важно сдавать вовремя

Несвоевременная сдача отчетности — причем независимо от того, являетесь вы ИП или компанией, работаете на общем или специальном налоговом режиме — влечет за собой негативные последствия для бизнеса. В частности, это назначение штрафа и даже возможна блокировка счета.

Но не только: регулярная подготовка отчетности помогает отслеживать финансовое состояние бизнеса, оценивать его эффективность и прогнозировать будущие налоговые обязательства. 

Сроки сдачи отчетности в ИФНС за 2 квартал 2025 года

Ключевая отчетная дата за II квартал — 25 июля 2025 года.  

Вид отчета

Срок сдачи

Кто отчитывается

Уведомление об исчисленных налогах, взносах

Не позднее 25 июля 2025 

Организации и ИП

Декларация по налогу на прибыль организаций (налогоплательщики, которые платят ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли)

  • За январь – апрель 2025 — 26 мая 2025;

  • За январь – май 2025 — 25 июня 2025;

  • За январь – июнь 2025 — 25 июля 2025

Только организации на ОСНО

Декларация по налогу на прибыль организаций (налогоплательщики, уплачивающие авансовые платежи ежеквартально и ежемесячно)

За полугодие – 25 июля 2025

Только организации на ОСНО

Декларация по НДС 

За 2 квартал 2025 — 25 июля 2025

Юрлица и ИП на ОСНО и спецрежимах ЕСХН, УСН, если не освобождены от НДС

Налоговые агенты по НДС, а также юрлица и ИП, не являющиеся плательщиками НДС, но выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС

Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур

За 2 квартал 2025 — 21 июля 2025

Освобожденные от обязанностей плательщика НДС юрлица и ИП, выставлявшие счета-фактуры при выполнении функций посредника, комиссионера, агента или застройщика

Декларация по турналогу

За 2 квартал 2025 — 25 июля 2025

Плательщики турналога — ИП и юрлица

Декларация по косвенным налогам

За июнь 2025 — 21 июля 2025

Импортеры из стран ЕАЭС — ИП и юрлица

Декларация по водному налогу

За полугодие 2025 — 25 июля 2025

Юрлица и ИП, являющиеся лицензированными пользователями водных объектов

Декларация по НДПИ

  • За апрель 2025 — 26 мая 2025;

  • За май 2025 — 25 июня 2025;

  • За июнь 2025 — 25 июля 2025

Юрлица и ИП, являющиеся пользователями недр

Декларация по игорному бизнесу

  • За апрель 2025 — 26 мая 2025;

  • За май 2025 — 25 июня 2025;

  • За июнь 2025 — 25 июля 2025

Юрлица, занимающиеся игорным бизнесом

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

За 2 квартал 2025 — 25 июля 2025

Юрлица и ИП, у которых были операции с товарами, подлежащими прослеживаемости

Декларация по акцизам

  • За апрель 2025 — 26 мая 2025;

  • За май 2025 — 25 июня 2025;

  • За июнь 2025 — 25 июля 2025

Плательщики акцизов — ИП и юрлица

Отчетность по работникам

Расчет 6-НДФЛ

За полугодие 2025 — 25 июля 2025

Юрлица и ИП, являющиеся налоговыми агентами по НДФЛ и выплачивающие налогооблагаемые доходы физлицам

Расчет по страховым взносам

За полугодие 2025 — 25 июля 2025

Юрлица и ИП, являющиеся страхователями

Персонифицированные сведения о физлицах

  • За апрель 2025 — 26 мая 2025;

  • За май 2025 — 25 июня 2025;

  • За июнь 2025 — 25 июля 2025

Сведения за июнь в июле допускается не подавать, если своевременно сдан расчет по страховым взносам за полугодие с разделом 3

Юрлица и ИП, являющиеся страхователями и выплачивающие доходы физлицам

Обратите внимание: даже если на протяжении полугода бизнес не работал, сдавать отчетность необходимо в любом случае. Нулевая отчетность сдается в те же сроки.

Платформа Госотчет

Удобный и надежный сервис для сдачи отчетности в госорганы

Отчетность за 2 квартал 2025 года в СФР: что сдают компании и ИП

Отчетность в Социальный фонд России по форме ЕФС-1 сдают организации и ИП, имеющие наемных работников, независимо от режима налогообложения. Исключение составляют лишь те, кто работают на автоматизированной упрощенке: им достаточно сдать только подраздел 1.1 формы ЕФС-1 со сведениями о трудовой деятельности.

Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2025 года в СФР

Прежде чем привести сроки сдачи отчетности в Соцфонд, рекомендуем обратить внимание на два важных момента. 

Первыйперенос крайнего срока сдачи. То есть как и в случае с отчетами в налоговую, если срок сдачи отчетности в Соцфонд совпадет с выходным или нерабочим праздничным днем, он автоматически переносится на следующий рабочий день. Правило распространяется только на федеральные праздники, перечень которых можно найти в ТК.

Второй электронный формат, если застрахованных свыше десяти человек. Обязательная электронная форма предусмотрена, если в отчетном периоде застрахованных лиц было более десяти, причем здесь учитываются и исполнители по гражданско-правовым договорам. Нарушение электронной формы влечет за собой штраф — 1 000 рублей.

Сроки сдачи отчетности в СФР

Сведения в составе ЕФС-1

Срок сдачи

Кто отчитывается

Сведения о трудовой (иной) деятельности (Подраздел 1.1)

  • За апрель 2025 — 26 мая 2025;

  • За май 2025 — 25 июня 2025;

  • За июнь 2025 — 25 июля 2025

Сроки указаны для сведений по кадровым событиям, имевшим место в апреле – июне 2025 года. Исключение — такие события как прием и увольнение работников, приостановление или возобновление трудового договора, заключение или прекращение договора ГПХ (по ним сведения подаются не позднее следующего рабочего дня)

ИП с работниками и юрлица, если у них были кадровые события в апреле-июне 2025 года

Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам (Подраздел 3)

За полугодие 2025 года — 25 июля 2025

ИП с работниками и юрлица, платившие дополнительные страховые взносы за работников на ОПС

Сведения о взносах на «травматизм» (Раздел 2)

За полугодие 2025 года — 25 июля 2025

ИП с работниками и юрлицами, уплачивающие страховые взносы на «травматизм»

Сведения о стаже работников (Подраздел 1.2). 

Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (Подраздел 2)

Отчет с типом сведений «Назначение пенсии», «Назначение выплат по ОСС» — в течение 3 календарных дней с даты поступления обращения от работника или запроса от Соцфонда

ИП и юрлица, которые получили запрос от Соцфонда или обращение от работника

Ответственность за нарушение сроков и порядка сдачи отчетности

Несвоевременно сданная отчетность, если вы пропустили срок сдачи и уже после предоставили отчет — повод для привлечения юрлица или ИП к ответственности. Размеры штрафов различаются в зависимости от того, какой вид отчетности не был подан вовремя.

Штрафные санкции за нарушение сроков

Вид отчетности

Размер штрафа

Налоговые декларации

5%–30% от суммы неуплаченного налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей

Форма 6-НДФЛ

1 000 рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки

Расчет по страховым взносам

5%–30% от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей

Отчетность в Соцфонд

500 рублей за каждого застрахованного лица 

Отчет по взносам на «травматизм»

5%–30% от суммы взносов за последний квартал, но не менее 1 000 рублей

К штрафу приведет и предоставление отчетности на бумаге, если для отчета предусмотрена обязательная электронная форма. Налоговики в этом случае оштрафуют на 200 рублей за каждый документ, а Соцфонд — на 1 000 рублей.

Но есть и хорошая новость: штрафы за несвоевременную сдачу отчетности можно уменьшить. Как это сделать? Для уменьшения размера штрафа компания или ИП подают ходатайство должностному лицу, в уполномоченный орган или в суд (зависит от того, кто занимается рассмотрением дела). Также плательщики вправе попросить заменить штраф предупреждением.

Однако гораздо лучше — не допускать подобных нарушений. Тем более что при несвоевременной сдаче отчетов вас могут не только оштрафовать, но и заблокировать счет (если срок нарушен более чем на 20 дней).

На платформе Госотчет есть все для комфортной работы бизнеса: подготовка и сдача отчетности без ошибок и рисков, сверка с налоговой по ЕНС, массовый импорт документов, а также мониторинг статусов документооборотов и другие возможности. А еще сервис позволяет направлять письма в ФНС, СФР и Росстат для уточнения информации или отправки документов, для которых не реализован электронный формат. Подключить сервис.

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