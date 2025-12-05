Когда каждый процент выручки на счету

2026 год обещает быть для бизнеса не самым простым: себестоимость продукции растет, спрос меняется, налоговая нагрузка увеличивается. В этих условиях просто сокращать расходы недостаточно. Чтобы оставаться на плаву, нужно хотя бы сохранить, а еще лучше — увеличить выручку. Но сделать это непросто: привычные инструменты продвижения теряют эффективность, а рекламные бюджеты не всегда окупаются.

Чтобы расти, бизнесу нужны точные данные. Повышение продаж начинается не с новых акций или скидок, а с анализа того, как реально работает торговая сеть — какие кассы приносят больше выручки, где падает средний чек, в какие дни наблюдается спад активности.

На основе этой информации можно принимать обоснованные решения: изменить ассортимент, скорректировать график работы сотрудников или пересмотреть стратегию продвижения.

Источником таких данных становятся кассовые операции. Каждый чек — это отражение реальной покупки, времени, суммы, способа оплаты и поведения клиента. Поэтому фискальные данные, передаваемые через операторов ОФД, становятся инструментом для анализа и управления продажами.

Иногда бизнес по привычке воспринимает ОФД лишь как посредника между кассой и налоговой. На деле возможности современных систем гораздо шире.