Отчетность по налогам

Отчетность ООО на ОСНО

Декларация по налогу на прибыль. Организации на ОСНО представляют годовую декларацию по налогу на прибыль независимо от выбранного порядка уплаты авансовых платежей — ежемесячно, ежеквартально или исходя из фактической прибыли.

Срок сдачи декларации за 2025 год — не позднее 25 марта 2026 года. Форма отчетности утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

Отчетность по НДС. Плательщики НДС сдают декларацию только в электронной форме. Отчетный период — не год, а квартал. Декларацию за IV квартал 2025 года нужно подать не позднее 26 января 2026 года (25 января приходится на воскресенье).

Используется форма, утвержденная приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

Если организация освобождена от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК, но при этом выступала посредником в операциях с НДС, декларацию она не подает. В этом случае представляют журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. Журнал формируется ежеквартально, срок сдачи за IV квартал 2025 года — до 20 января 2026 года.

Декларация по налогу на имущество организаций. Отчетность по налогу на имущество сдают, только если есть объекты недвижимости, налог по которым рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости. Если в налоговом периоде у организации были только объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, декларацию сдавать не нужно (п. 6 ст. 386 НК).

Декларацию за 2025 год направляют в ИФНС не позднее 25 февраля 2026 года. Отчетность сдают по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.

Транспортный и земельный налоги. По транспортному и земельному налогу декларации не подают. Налоговые органы рассчитывают суммы самостоятельно на основании имеющихся данных (ч. 9 ст. 3 закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).