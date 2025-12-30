Самое главное:
Состав отчетности зависит от системы налогообложения.
Бухгалтерскую и налоговую отчетность сдают в ИФНС, отчетность по сотрудникам — в ИФНС и СФР, статистическую — в Росстат при наличии обязанности.
С 2026 года действуют новые формы бухотчетности и статистики, поэтому важно проверить актуальность бланков и учетной политики.
Отчетность по налогам
Отчетность ООО на ОСНО
Декларация по налогу на прибыль. Организации на ОСНО представляют годовую декларацию по налогу на прибыль независимо от выбранного порядка уплаты авансовых платежей — ежемесячно, ежеквартально или исходя из фактической прибыли.
Срок сдачи декларации за 2025 год — не позднее 25 марта 2026 года. Форма отчетности утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.
Отчетность по НДС. Плательщики НДС сдают декларацию только в электронной форме. Отчетный период — не год, а квартал. Декларацию за IV квартал 2025 года нужно подать не позднее 26 января 2026 года (25 января приходится на воскресенье).
Используется форма, утвержденная приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
Если организация освобождена от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК, но при этом выступала посредником в операциях с НДС, декларацию она не подает. В этом случае представляют журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. Журнал формируется ежеквартально, срок сдачи за IV квартал 2025 года — до 20 января 2026 года.
Декларация по налогу на имущество организаций. Отчетность по налогу на имущество сдают, только если есть объекты недвижимости, налог по которым рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости. Если в налоговом периоде у организации были только объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, декларацию сдавать не нужно (п. 6 ст. 386 НК).
Декларацию за 2025 год направляют в ИФНС не позднее 25 февраля 2026 года. Отчетность сдают по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@.
Транспортный и земельный налоги. По транспортному и земельному налогу декларации не подают. Налоговые органы рассчитывают суммы самостоятельно на основании имеющихся данных (ч. 9 ст. 3 закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).
Отчетность на упрощенной системе налогообложения
До 2025 года компании на УСН представляли только декларацию по УСН, но теперь часть организаций платят НДС, поэтому сдают соответствующую отчетность.
В 2026 году компании на УСН подают:
Декларацию по УСН. Организации сдают декларацию не позднее 25 марта 2026 года. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.
Декларацию по НДС. Плательщики НДС на УСН представляют декларацию в электронной форме. За IV квартал 2025 года отчитаться нужно не позднее 26 января 2026 года. Форма утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Напомним, что в 2026 году плательщиками НДС станут компании с доходом от 20 млн рублей в год.
Кроме того, юридические лица на УСН обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). По итогам года книгу нужно распечатать, прошить и подписать. Представлять КУДиР в налоговую инспекцию для заверения не требуется. Так как ИФНС вправе запрашивать книгу при проверке, важно не пренебрегать ее ведением.
Налогоплательщики, применяющие автоматизированную упрощенную систему налогообложения, не представляют налоговую отчетность.
В Платформе Госотчет можно вести электронную книгу учета доходов и расходов в соответствии с требованиями законодательства.
Отчетность на ЕСХН
Организации, применяющие единый сельскохозяйственный налог, по итогам 2025 года представляют две декларации:
Декларация по ЕСХН. Срок сдачи — не позднее 25 марта 2026 года. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@.
Декларация по НДС. Компании-плательщики НДС представляют декларацию в те же сроки, по тем же правилам и по той же форме, что юрлица на ОСНО и УСН.
Отчетность за сотрудников
Даже если в компании нет других работников, кроме руководителя, отчетность все равно подают: генеральный директор считается сотрудником.
По штатным работникам и исполнителям на ГПД (кроме самозанятых) в налоговую инспекцию представляют следующие формы:
Расчет по страховым взносам (РСВ). Отчет подают ежеквартально. РСВ за 2025 год нужно представить не позднее 26 января 2026 года. Форма расчета утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.
Форма 6-НДФЛ. Это тоже ежеквартальная отчетность. Срок сдачи 6-НДФЛ за 2025 год — не позднее 25 февраля 2026 года. Форма утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.
Персонифицированные сведения о физических лицах. Сведения представляют ежемесячно. При этом за последний месяц каждого квартала отчет можно не сдавать, так как данные включаются в расчет по страховым взносам.
По сотрудникам в СФР представляют форму ЕФС-1. Эта форма объединяет ранее действовавшие формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС.
Состав и сроки сдачи ЕФС-1 зависят от передаваемых сведений. По итогам 2025 года форму подают в следующих частях:
Подраздел 1.2 подраздела 1. Содержит сведения о страховом стаже работников. Отчитаться за 2025 год нужно не позднее 26 января 2026 года.
Раздел 2. Расчет по страховым взносам на травматизм. Отчет подают ежеквартально, срок сдачи за 2025 год — не позднее 26 января 2026 года.
Подраздел 3 раздела 1. Сдают по работникам, за которых уплачивались дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Отчетность ежеквартальная, за IV квартал 2025 года срок сдачи — не позднее 26 января 2026 года.
Особенности для плательщиков АУСН
Налогоплательщики на автоматизированной УСН не представляют:
форму 6-НДФЛ;
раздел 2 и подраздел 3 раздела 1 формы ЕФС-1.
По сотрудникам за 2025 год подают только подраздел 1.2 формы ЕФС-1.
Бухгалтерская отчетность по итогам 2025 года
Бухгалтерскую отчетность представляют только организации (ИП не сдают). Структурные подразделения иностранных компаний бухучет не ведут, поэтому бухгалтерскую отчетность не сдают.
Куда и в какие сроки сдавать
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность представляют только в налоговую инспекцию — ФНС ведет государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО). В органы статистики отчетность не сдают (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК, ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Срок сдачи — не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Соответственно, бухгалтерскую отчетность за 2025 год нужно представить не позднее 31 марта 2026 года.
Отчетность для ГИРБО направляют только в электронном виде — по ТКС или через сайт ФНС. Бумажная форма не применяется.
Подписание отчетности
Бухгалтерскую отчетность подписывает руководитель организации. Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо может подписывать отчетность по доверенности (ст. 13 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Состав годовой бухгалтерской отчетности
Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Малые предприятия вправе представлять упрощенную бухгалтерскую отчетность.
Состав годовой бухгалтерской отчетности:
Полное название
Форма
Что отражает
Бухгалтерский баланс
0710001
Активы и обязательства организации на 31 декабря 2025, 2024 и 2023 годов
Отчет о финансовых результатах
0710002
Доходы, расходы и финансовый результат за 2025 и 2024 годы
Отчет об изменениях капитала
0710004
Изменения собственного капитала за 2025 и 2024 годы
Отчет о движении денежных средств
0710005
Движение денежных средств и эквивалентов за 2025 и 2024 годы
Пояснения к отчетности
—
Расшифровки показателей отчетных форм
Для пояснений можно использовать типовую форму из приложения 8 к приказу Минфина от 04.10.2023 № 157н. Конкретный состав пояснений определяют требования нормативных документов и учетная политика компании.
Начиная с отчетности за 2025 год (сдается в 2026 году) применяется ФСБУ 4/2023.
Основные изменения:
утверждены новые формы бухгалтерского баланса (0710001) и отчета о финансовых результатах (0710002);
в балансе появились строки «Инвестиционная недвижимость» и «Долгосрочные активы к продаже»;
исключена строка «Доходы будущих периодов»;
обновлены коды показателей;
в промежуточной отчетности можно раскрывать только существенные изменения.
Отчетность по ФСБУ 4/2023 максимально приближена к МСФО, поэтому компаниям нужно актуализировать учетную политику и шаблоны отчетности в учетных системах.
Если доходы организации по данным налогового учета за предыдущий год превышают 800 млн рублей или стоимость активов — 400 млн рублей, компания подлежит обязательному аудиту.
Аудиторское заключение представляют вместе с бухгалтерской отчетностью или отдельно — не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой его составления, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным (ч. 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ).
Публикация бухгалтерской отчетности
Публиковать бухгалтерскую отчетность обязаны:
все публичные АО;
непубличные АО с числом акционеров более 50.
ООО и остальные АО публикуют отчетность только в случаях, когда обязаны составлять консолидированную отчетность или размещают ценные бумаги.
Статистическая отчетность по итогам 2025 года
Состав статистической отчетности и периодичность ее представления устанавливаются индивидуально для каждой организации и ИП. Перечень обязательных форм зависит от вида деятельности, численности, статуса субъекта МСП и других показателей.
Узнать, какие именно отчеты необходимо сдавать, можно на сайте Росстата.
Начиная с отчетности за 2025 год, применяются обновленные формы статистической отчетности, утвержденные приказом Росстата от 22.07.2025 № 348.
Изменения затрагивают годовые, квартальные и ежемесячные отчеты и распространяются на большинство организаций и индивидуальных предпринимателей.
Обновленные годовые формы (применяются с 1 января 2026 года):
С отчетности за 2025 год используются новые редакции следующих годовых форм:
№ 1-Т — сведения о численности работников и фонде заработной платы. Представляют некоммерческие организации, за исключением субъектов МСП.
№ 1-Т (условия труда) — данные о занятости во вредных и (или) опасных условиях труда и предоставляемых компенсациях. Представляют организации, не относящиеся к субъектам МСП, в отдельных отраслях.
№ 1-Т (ГС) — сведения о численности, заработной плате и обучении государственных гражданских служащих.
№ 1-Т (МС) — аналогичные сведения по муниципальным служащим.
Платформа Госотчет — это сервис для подготовки и сдачи отчетности в ФНС, СФР и Росстат в одном окне.
Что в итоге
По итогам 2025 года ООО сдают налоговую, кадровую, бухгалтерскую и при необходимости статистическую отчетность.
Большинство годовых отчетов за 2025 год нужно представить в первом квартале 2026 года.
С отчетности за 2025 год применяются новые требования к бухгалтерской и статистической отчетности, поэтому важно использовать актуальные формы.
Для подготовки и сдачи отчетности удобно использовать Платформу Госотчет.
