Как налоговая проводит контрольную закупку при проверке кассы в 2026 году

Самое главное:
Контрольную закупку проводят налоговые органы, чтобы проверить соблюдение правил применения ККТ.
Инспектор заранее не предупреждает о проверке, а сначала совершает расчет как обычный покупатель или клиент.
После завершения закупки налоговая должна уведомить о проверке, предъявить служебные удостоверения и копию решения, если закупка не была дистанционной.
По итогам контрольной закупки составляют акт. Если выявлены нарушения, налоговая может выдать предписание и начать административное дело.
Результаты контрольной закупки можно обжаловать: сначала в досудебном порядке, затем — в арбитражном суде.
Что такое контрольная закупка
Контрольная закупка при проверке ККТ — это проверка, при которой инспектор налоговой совершает расчет как обычный покупатель или клиент. Например, приобретает товар, работу или услугу, а затем проверяет, применил ли продавец кассу и выдал ли кассовый чек.
Закупку проводят налоговые органы. Цель — выяснить, соблюдает ли организация или ИП требования к применению касс. ФНС также проверяет оформление и выдачу покупателям кассовых чеков.
Если организация принимает наличные или оплату картой, но не применяет ККТ, инспекторы проверяют, выдает ли она бланки строгой отчетности или другие необходимые документы (п. 2 ст. 7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Контрольная закупка относится к контрольным мероприятиям. Ее порядок регулирует закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ, а особенности контроля за применением ККТ — положение, утвержденное постановлением Правительства от 28.02.2022 № 272.
Когда налоговая может провести контрольную закупку
По общему правилу внеплановую контрольную закупку налоговая должна предварительно согласовать с прокуратурой (ч. 11 ст. 67 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).
Но есть исключение. Если во время выездного обследования инспектор обнаружил признаки нарушения требований, он может сразу провести контрольную закупку. Тогда отдельное решение о ней не принимают, а согласование с прокуратурой не нужно.
При этом прокуратуру уведомляют о начале и результатах контрольной закупки (ч. 12 ст. 66, ч. 11 ст. 67, ч. 7 и 9 ст. 75 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, а также п. 27 положения от 28.02.2022 № 272).
Срок проведения контрольной закупки зависит от того, сколько обычно занимает продажа товара или выполнение работы. Руководитель или заместитель руководителя налогового органа может продлить срок до 25 рабочих дней. При этом непосредственное личное взаимодействие инспектора с проверяемой организацией или ИП ограничено одним рабочим днем (ч. 4 ст. 65, ч. 6 и 6.1 ст. 67 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).
Как проходит контрольная закупка: этапы проверки
Контрольная закупка проходит по сценарию обычного расчета. Сначала инспектор действует как покупатель или клиент, а уже после завершения закупки сообщает о проверке и предъявляет документы.
1. Инспектор совершает расчет как обычный покупатель
О контрольной закупке налоговая заранее не предупреждает. Инспектор приходит как обычный покупатель или клиент. Он выбирает товар, заказывает работу или услугу и оплачивает их в обычном порядке (п. 23 положения от 28.02.2022 № 272).
На этом этапе налоговая проверяет, применяет ли продавец ККТ и оформляет ли документ, подтверждающий расчет. Это может быть кассовый чек, бланк строгой отчетности или другой предусмотренный документ.
Инспектор может фиксировать получение чека или другого документа не только наблюдением. При контрольной закупке допускаются аудио- и видеозапись, фотосъемка, а также использование мобильного приложения «Инспектор» (ч. 4 ст. 67 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и п. 30 положения от 28.02.2022 № 272).
2. Налоговая сообщает о контрольной закупке
После завершения контрольной закупки инспекторы должны сообщить, что провели проверку. Это правило не применяется к дистанционной контрольной закупке.
Если закупка проходила не дистанционно, сотрудники налогового органа должны (ч. 7 ст. 67 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ):
Объявить о проведении контрольной закупки.
Предъявить служебные удостоверения.
Показать копию решения о проведении контрольной закупки на бумаге или в форме электронного документа.
В решении о проведении контрольной закупки должны быть указаны:
дата, время и место принятия решения;
налоговый орган, который принял решение;
основание для проведения контрольной закупки;
Ф.И.О. и должности инспекторов, которые уполномочены проводить закупку;
наименование и адрес организации, в отношении которой проводится контрольная закупка;
предмет контрольной закупки.
Это только часть сведений, которые обязательно должны быть прописаны в решении. Основной список указан в ч. 1 ст. 64 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Проводить контрольную закупку должны только те сотрудники налогового органа, которые указаны в решении. Поэтому данные в решении нужно сопоставить со служебными удостоверениями инспекторов.
3. Инспекторы проверяют кассу и документы
После того как инспекторы сообщили о контрольной закупке и предъявили документы, они могут перейти к проверке ККТ. На этом этапе налоговая изучает, как зарегистрирована касса, где она установлена, какие реквизиты попали в чек и соответствует ли работа кассы требованиям закона.
Сначала инспекторы могут запросить документы, связанные с кассовой техникой. Например, документы о приобретении ККТ, ее регистрации или перерегистрации. Организация или ИП вправе предоставить подлинники или заверенные копии. Нотариально заверять такие копии не нужно.
Дальше налоговая проверяет, соблюдены ли требования к применению ККТ. Для этого инспекторы могут изучать документы, осматривать кассу, наблюдать за ее работой и сопоставлять данные в чеке с фактическими обстоятельствами расчета.
В частности, сотрудники налогового органа могут проверить:
Исправность кассовой техники. Инспекторы смотрят, работает ли ККТ корректно и можно ли сформировать фискальный документ.
Время в кассовом чеке. Данные в чеке должны соответствовать реальному времени расчета.
Реквизиты чека. Налоговая проверяет, нет ли признаков корректировки или подделки информации в фискальном документе.
Место установки кассы. Инспекторы сопоставляют фактическое место применения ККТ с данными, указанными в документах.
Регистрацию и перерегистрацию ККТ. Налоговая может проверить, правильно ли оформлены сведения о кассе и ее использовании.
Если во время контрольной закупки выявлены нарушения обязательных требований к применению ККТ, инспектор вправе принять решение о формировании и печати фискального документа — отчета о текущем состоянии расчетов (п. 23 положения от 28.02.2022 № 272).
Как оформляют результаты контрольной закупки
По итогам контрольной закупки налоговая составляет акт. Его подписывают инспектор и пользователь ККТ (ч. 2 ст. 87 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и п. 36 положения от 28.02.2022 № 272).
Акт составляют в течение пяти рабочих дней со дня окончания контрольной закупки. После этого его направляют проверяемому лицу в установленном порядке.
Если акт составлен в бумажной форме, его подписывают на бумаге. Если документ оформлен в электронном виде, его подписывают электронно. Если организация, ИП или их представитель отказываются подписывать акт либо не могут этого сделать, инспектор внесет в акт соответствующую отметку (ч. 3 ст. 88 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).
Форма акта контрольной закупки утверждена приказом Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151. В акте должны быть отражены обстоятельства проведения закупки, в том числе соблюдение требования об участии двух свидетелей или двух инспекторов. Если закупку проводили с видеозаписью, ее нужно приложить к акту. Если нарушение устранили до окончания проверки, это тоже отражают в акте.
Что будет, если налоговая найдет нарушение
Если компания или ИП не устранят нарушение до окончания контрольной закупки, после оформления акта налоговая может выдать предписание. В нем укажут:
какие нарушения нужно устранить;
какие требования закона нарушены;
в какой срок нужно выполнить предписание.
Также налоговая может возбудить дело об административном правонарушении, связанном с нарушением порядка использования кассы (п. 1 и 3 ч. 2 ст. 90 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и п. 40 положения от 28.02.2022 № 272).
Кроме того, если ИФНС выявит несоблюдение требований к ККТ, инспектор вправе сразу начать документарную или выездную проверку. Для этого налоговой не нужно принимать отдельное решение о проведении проверки и согласовывать ее с прокуратурой. Но прокуратуру должны уведомить о начале и результатах такой проверки (ч. 12 ст. 67 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и п. 23 положения от 28.02.2022 № 272).
Что делать бизнесу во время контрольной закупки
Если инспекторы сообщили о проведении контрольной закупки, важно не уклоняться от ознакомления с документами и подписания акта. Лучше сразу проверить, соблюдает ли инспектор порядок проведения проверки и правильно ли оформляет документы.
№
Что сделать
Пояснение
1
Ознакомиться с решением о проведении контрольной закупки
Инспекторы должны предъявить копию решения на бумаге или в форме электронного документа
2
Проверить служебные удостоверения инспекторов
Контрольную закупку должны проводить только те сотрудники налогового органа, которые указаны в решении
3
Сверить данные в решении
Проверьте наименование и адрес организации, дату проведения закупки, основание, предмет проверки, Ф.И.О. и должности инспекторов
4
Предоставить документы по ККТ
Можно передать подлинники или заверенные копии. Нотариально заверять копии не нужно
5
Внимательно прочитать акт перед подписанием
В акте должны быть отражены обстоятельства контрольной закупки, выявленные нарушения, если они есть, и материалы, которые подтверждают выводы налоговой
6
Проверить оформление доказательств
Контрольную закупку, кроме дистанционной, проводят в присутствии двух свидетелей, двух сотрудников налогового органа или с применением видеозаписи. Если использовалась видеозапись, материалы должны приложить к акту
7
Сохранить документы по проверке
Копия решения, акт, предписание и другие материалы понадобятся, если бизнес решит обжаловать результаты контрольной закупки
Как обжаловать результаты контрольной закупки
Если организация или ИП не согласны с результатами контрольной закупки, сначала нужно пройти досудебный порядок обжалования. Для такого вида контроля он обязателен (ч. 2 ст. 39 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).
Срок зависит от того, какой документ обжалует бизнес:
решение налогового органа — в течение 30 календарных дней со дня, когда организация или ИП узнали либо должны были узнать о нарушении своих прав;
предписание — в течение 10 рабочих дней с момента его получения.
Такие сроки установлены ч. 5 и 6 ст. 40 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Жалобу подают через Госуслуги. Ее рассматривают в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в подсистеме досудебного обжалования. Жалобу можно подписать УКЭП, УНЭП или ПЭП физлица, которое действует от имени организации.
После досудебного обжалования бизнес может обратиться в арбитражный суд. Заявление подают в течение трех месяцев со дня, когда организации или ИП стало известно о нарушении прав и законных интересов (ч. 4 ст. 198 АПК).
Что в итоге
Контрольная закупка при проверке кассы обычно начинается как обычный расчет. Инспектор покупает товар, работу или услугу и проверяет, выдали ли ему кассовый чек. Поэтому бизнесу важно правильно применять ККТ, а также заранее отслеживать состояние касс, статусы чеков и ошибки в реквизитах.
Если налоговая сообщила о проведении контрольной закупки, нужно проверить документы инспекторов и акт по итогам мероприятия. Если в процедуре или выводах налоговой есть спорные моменты, результаты можно обжаловать в досудебном порядке, а затем — в арбитражном суде.
