Как налоговая проводит контрольную закупку при проверке кассы в 2026 году

Что такое контрольная закупка

Контрольная закупка при проверке ККТ — это проверка, при которой инспектор налоговой совершает расчет как обычный покупатель или клиент. Например, приобретает товар, работу или услугу, а затем проверяет, применил ли продавец кассу и выдал ли кассовый чек.

Закупку проводят налоговые органы. Цель — выяснить, соблюдает ли организация или ИП требования к применению касс. ФНС также проверяет оформление и выдачу покупателям кассовых чеков.

Если организация принимает наличные или оплату картой, но не применяет ККТ, инспекторы проверяют, выдает ли она бланки строгой отчетности или другие необходимые документы (п. 2 ст. 7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).