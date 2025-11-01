Можно ли одновременно вести бумажный и электронный документооборот с сотрудниками: как организовать работу в 2025 / 2026 году

Самое главное:
Закон не запрещает вести кадровый документооборот одновременно в бумажной и электронной форме.
Переход на ЭДО возможен только при письменном согласии сотрудника; отказаться от него после подписания нельзя.
Приказы об увольнении, акты о несчастных случаях и документы по охране труда нельзя перевести в электронный формат.
Работодатель сам решает, какие документы оформлять в электронном виде и когда внедрять ЭДО.
Зачем бизнесу переходить на электронный документооборот
Электронный документооборот представляет собой систему, предназначенную для создания, оформления и подписания кадровых документов без дублирования на бумаге и личных встреч с сотрудниками. Пока переход на электронный документооборот с сотрудниками необязателен, но в пользу этого решения добровольно делают выбор все больше работодателей. Причин несколько:
Высокая скорость обработки документов. Отправить на подпись и получить подписанный документ можно практически моментально. В то время как на отправку документации удаленным сотрудникам и ее получение может уходить несколько дней.
Экономичность. За счет оптимизации процессов и отсутствия затрат на бумагу, распечатку и доставку документов расходы на организацию документооборота с сотрудниками снижаются.
Прозрачность и контроль. После перехода на электронный документооборот вероятность несанкционированного внесения изменений в документы практически отсутствует. Также всегда есть возможность отследить этапы кадрового документа.
Снижение нагрузки на сотрудников. Переход на ЭДО освобождает кадровых специалистов от ряда рутинных задач и делает их работу эффективнее.
Электронный и бумажный документооборот: что выбрать
Критерий
Электронный документооборот
Бумажный документооборот
Надежность
Высокий уровень безопасности данных
Есть риск повреждения и утери документов
Скорость обработки документов
Возможность моментального подписания документов независимо от местонахождения сотрудника
Подписание может занимать несколько дней, особенно если сотрудники работают дистанционно
Стоимость
Расходы на ЭДО окупаются за счет экономии на доставке кадровых документов удаленным сотрудникам, а также на бумаге и распечатывании
Затраты на бумагу, технику, расходные материалы, доставку документов
Юридическая сила
Признаются судами и государственными органами
Признаются судами и государственными органами
Важный момент: по действующему законодательству некоторые кадровые документы можно оформлять только в бумажном виде даже после внедрения электронного документооборота. К таким документам относятся приказы об увольнении, акты о несчастном случае на производстве, а также документы, подтверждающие прохождение сотрудником инструктажей по охране труда.
Остальные документы работодатель может перевести в электронный формат. Но это не означает, что в ЭДО сразу же переводятся все кадровые документы: нередко работодатели сочетают бумажный и электронный документооборот из-за удобства или необходимости.
Сервис Подпислон предназначен для организации кадрового электронного документооборота с физлицами. Благодаря подписанию документов простой электронной подписью сотрудникам не нужно оформлять сертификат КЭП и покупать токен: чтобы подписать документ, достаточно смартфона. Устанавливать мобильное приложение и проходить регистрацию также не потребуется — процесс подписания займет пару минут. Компания, в свою очередь, получает все преимущества ЭДО. Процесс подписания документов с сотрудниками ускоряется, а еще не нужно тратить время и деньги на организацию бумажного документооборота.
Смешанный документооборот с одним и тем же сотрудником
Сначала рассмотрим ситуацию, когда бумажный и электронный документооборот одновременно ведется для одного и того же сотрудника — такая практика достаточно распространена.
ЭДО вводится в компании на основании локального нормативного акта, и, согласно ст. 22.2 ТК, в ЛНА нужно указать перечень документов, оформляемых в электронном виде. Работодатель вправе самостоятельно решить, какие документы перевести в электронный формат. Остальные можно по-прежнему оформлять на бумаге.
Обратите внимание: документы, для которых предусмотрена электронная форма, в бумажном виде можно оформлять только в исключительных случаях. Перечень таких случаев фиксируют в ЛНА.
Если сотрудник дал согласие на ЭДО, вернуться к бумажному документообороту у этого работодателя уже не получится: возможности отозвать согласие законодательство не предусматривает. Обратная ситуация, между тем, допускается. Если ранее сотрудник отказался от ЭДО, но затем передумал — он может оформить согласие.
Ведение кадрового документооборота с частью сотрудников на бумаге, с частью — в электронной форме
Переход на ЭДО возможен только при наличии письменного согласия сотрудника. Если согласия на ЭДО с данным работодателем нет, все кадровые документы предоставляют сотруднику в бумажном виде.
Предположим, в компании некоторые работники положительно относятся к современным технологиям: они согласны перейти на ЭДО. А некоторым комфортнее работать с традиционными бумажными документами, и принуждать их к переходу на ЭДО работодатель не вправе: такой переход должен быть добровольным.
Поэтому ситуации, когда часть работников перешла на ЭДО, а часть осталась на бумажном, могут встречаться. Законодательство не запрещает компаниям вести кадровый документооборот сразу и в электронном виде, и на бумаге для разных сотрудников.
Судебная практика по использованию ПЭП с клиентами
Переводить сразу все документы в электронный формат необязательно
И наконец, об одном из главных опасений, которое препятствует переходу бизнеса на ЭДО: если компания решит перевести кадровые документы в электронный формат, придется сразу перестроить всю работу. А это, в свою очередь, вызовет сопротивление сотрудников и негативно скажется на эффективности.
На самом деле переводить кадровые документы в электронную форму можно постепенно. Для старта лучше выбрать «несложные», но распространенные документы, чтобы сразу оценить эффект от цифровизации.
В большинстве случаев постепенный переход даже предпочтительнее. Он дает возможность протестировать систему, провести обучение сотрудников и разобраться во всех нюансах, избежать ошибок и недовольства сотрудников кадровой службы.
Сервис «Подпислон» поможет систематизировать кадровый документооборот со всеми сотрудниками, включая тех, кто работает удаленно. С сервисом «Подпислон» можно подписать следующие кадровые документы:
согласие на обработку данных;
служебные записки;
заявления;
NDA.
Документы, подписанные простой электронной подписью, имеют юридическую силу в соответствии с законом 63-ФЗ. При необходимости такие документы можно предоставлять в суд и другие государственные органы: действующее законодательство и судебная практика подтверждают их юридическую значимость.
