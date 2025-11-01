Можно ли одновременно вести бумажный и электронный документооборот с сотрудниками: как организовать работу в 2025 / 2026 году

Зачем бизнесу переходить на электронный документооборот

Снижение нагрузки на сотрудников. Переход на ЭДО освобождает кадровых специалистов от ряда рутинных задач и делает их работу эффективнее.

Прозрачность и контроль. После перехода на электронный документооборот вероятность несанкционированного внесения изменений в документы практически отсутствует. Также всегда есть возможность отследить этапы кадрового документа.

Экономичность. За счет оптимизации процессов и отсутствия затрат на бумагу, распечатку и доставку документов расходы на организацию документооборота с сотрудниками снижаются.

Высокая скорость обработки документов. Отправить на подпись и получить подписанный документ можно практически моментально. В то время как на отправку документации удаленным сотрудникам и ее получение может уходить несколько дней.

Электронный документооборот представляет собой систему, предназначенную для создания, оформления и подписания кадровых документов без дублирования на бумаге и личных встреч с сотрудниками. Пока переход на электронный документооборот с сотрудниками необязателен, но в пользу этого решения добровольно делают выбор все больше работодателей. Причин несколько:

Электронный и бумажный документооборот: что выбрать

Критерий Электронный документооборот Бумажный документооборот Надежность Высокий уровень безопасности данных Есть риск повреждения и утери документов Скорость обработки документов Возможность моментального подписания документов независимо от местонахождения сотрудника Подписание может занимать несколько дней, особенно если сотрудники работают дистанционно Стоимость Расходы на ЭДО окупаются за счет экономии на доставке кадровых документов удаленным сотрудникам, а также на бумаге и распечатывании Затраты на бумагу, технику, расходные материалы, доставку документов Юридическая сила Признаются судами и государственными органами Признаются судами и государственными органами

Важный момент: по действующему законодательству некоторые кадровые документы можно оформлять только в бумажном виде даже после внедрения электронного документооборота. К таким документам относятся приказы об увольнении, акты о несчастном случае на производстве, а также документы, подтверждающие прохождение сотрудником инструктажей по охране труда.

Остальные документы работодатель может перевести в электронный формат. Но это не означает, что в ЭДО сразу же переводятся все кадровые документы: нередко работодатели сочетают бумажный и электронный документооборот из-за удобства или необходимости.