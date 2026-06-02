Может ли адвокат открыть самозанятость в 2026 году: ограничения и риски

Самое главное:
Гонорары за защиту, представительство в суде и работу по соглашению с доверителем нельзя облагать НПД.
Доходы от адвокатской деятельности облагаются НДФЛ.
Адвокат может применять НПД к доходам, которые не связаны с адвокатской деятельностью, например, от сдачи жилья или проведения лекций.
Может ли адвокат стать самозанятым
Адвокат — это юрист, который получил специальный статус, сдал квалификационный экзамен, принёс присягу и вступил в адвокатскую палату. Его деятельность регулируется законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также Кодексом профессиональной этики адвоката.
В общем случае адвокат может зарегистрироваться как самозанятый. Запрета закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ и Кодекс профессиональной этики адвоката не устанавливают. Возможность использования НПД подтверждает и разъяснение Комиссии по этике и стандартам ФПА от 14.02.2024.
Однако доходы от адвокатской деятельности не признаются объектом налогообложения НПД (п. 12 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Поэтому сама деятельность, которую выполняет адвокат на НПД, не должна быть связана с оказанием адвокатской помощи.
Комиссия по этике и стандартам ФПА также разъяснила, что адвокат вправе быть самозанятым при соблюдении условий:
Деятельность на НПД не должна предполагать использование статуса адвоката.
Профессиональные обязанности по принятым поручениям должны иметь приоритет перед деятельностью в качестве самозанятого.
Деятельность на НПД и доход от неё не должны порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры.
Поэтому самозанятость для адвоката — это не замена адвокатскому статусу и не способ снизить налоговую нагрузку с адвокатских гонораров.
Какие риски возникают при неправильном применении НПД
Риски возникают, когда самозанятость используют вместо обычного порядка получения адвокатского гонорара.
Налоговые риски. Если адвокат проведёт через «Мой налог» гонорар за защиту, представительство, подготовку процессуальных документов или другую адвокатскую помощь, налоговая может пересчитать обязательства.
В этом случае придётся доплатить НДФЛ. Кроме налога, могут начислить пени за просрочку и штраф за неуплату или неполную уплату налога. По ст. 122 НК штраф составляет 20% от неуплаченной суммы, при умышленной неуплате — 40%.
Дисциплинарные риски. В разъяснении Комиссии по этике и стандартам ФПА от 14.02.2024 указано, что деятельность адвоката в качестве самозанятого для несоблюдения или обхода требований закона № 63-ФЗ и Кодекса профэтики недопустима. Если адвокат оформляет адвокатскую помощь через НПД, это может привести к дисциплинарной ответственности.
По Кодексу профессиональной этики к адвокату могут применяться:
замечание;
предупреждение;
прекращение статуса адвоката.
Выбор меры зависит от обстоятельств нарушения, его последствий и позиции адвокатской палаты.
Когда адвокат не может применять НПД
Адвокат не может оформить через «Мой налог» гонорар за юридическую помощь, которую оказывает именно в адвокатском статусе.
Например, НПД не подойдёт, если адвокат получает доход за такие услуги:
защиту по уголовному делу;
представительство в суде в качестве адвоката;
участие в следственных действиях;
подготовку исков, жалоб, ходатайств и других процессуальных документов в рамках адвокатского поручения;
работу с доверителем по соглашению об оказании юридической помощи;
любые услуги, где исполнитель использует статус адвоката.
Такие доходы оформляют по правилам закона № 63-ФЗ. Адвокат заключает с доверителем письменное соглашение об оказании юридической помощи. Работать нужно через одну из форм адвокатского образования: адвокатский кабинет, коллегию адвокатов, адвокатское бюро или юридическую консультацию (ст. 20 закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ).
НДФЛ с адвокатских доходов не уплачивается через приложение «Мой налог». Порядок зависит от формы адвокатского образования. Если адвокат работает через коллегию адвокатов, адвокатское бюро или юридическую консультацию, НДФЛ с его доходов удерживает это адвокатское образование. Оно выступает налоговым агентом. Если адвокат учредил адвокатский кабинет, он исчисляет и платит НДФЛ самостоятельно, а также подаёт декларацию 3-НДФЛ.
Вознаграждение за адвокатскую деятельность облагается НДФЛ по прогрессивной шкале:
Годовой доход адвоката
Ставка НДФЛ
До 2,4 млн руб. включительно
13%
Свыше 2,4 млн до 5 млн руб.
15%
Свыше 5 млн до 20 млн руб.
18%
Свыше 20 млн до 50 млн руб.
20%
Свыше 50 млн руб.
22%
Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме превышения. Например, если доход адвоката за год составил 3 млн руб., 13% начислят на первые 2,4 млн руб., а 15% — только на оставшиеся 600 тыс. руб.
Когда адвокат может применять НПД
Адвокат может применять самозанятость к доходам, которые не относятся к адвокатской деятельности.
Например, он может использовать НПД, если получает доход от следующих услуг:
сдача жилого помещения в аренду;
проведение лекций, вебинаров, курсов и других образовательных проектов;
распространение авторских материалов, статей, методичек;
общие юридические консультации, которые не требуют статуса адвоката;
другая деятельность, которая не противоречит закону и профессиональной этике.
С таких доходов адвокат платит налог как самозанятый:
4% — если получает оплату от физлица;
6% — если работает с ИП или компанией.
Доход нужно фиксировать в приложении «Мой налог» и формировать чек для заказчика.
Что в итоге
Разделяйте адвокатскую деятельность и самозанятость:
Адвокатские поручения оформляйте отдельно от доходов, которые не связаны с адвокатским статусом.
Не проводите адвокатские гонорары через приложение «Мой налог».
Не используйте статус адвоката в договорах, чеках и рекламе услуг самозанятого.
Не называйте услуги на НПД «адвокатской помощью», «адвокатским сопровождением» или «защитой по делу».
Оформляйте адвокатскую помощь по соглашению с доверителем и через адвокатское образование.
Храните договоры, чеки и переписку по услугам на НПД, чтобы подтвердить, за что получен доход.
Не смешивайте статусы. Если адвокат действует как адвокат, НПД применять нельзя. Если он получает доход от другой деятельности и не использует адвокатский статус, режим самозанятости возможен.
Соблюдайте общие правила НПД. Они действуют для всех самозанятых, независимо от профессии:
Проверяйте лимит дохода — не больше 2,4 млн рублей в год.
Не нанимайте работников по трудовым договорам.
Не применяйте НПД к доходам от перепродажи товаров и имущественных прав.
Не оказывайте услуги по договорам поручения и комиссии.
Формируйте чеки в приложении «Мой налог» по доходам, которые относятся к самозанятости.
Основные ограничения режима НПД указаны в ст. 4 закона № 422-ФЗ, а доходы, которые не признаются объектом НПД, — в ст. 6 этого закона.
