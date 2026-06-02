Может ли адвокат открыть самозанятость в 2026 году: ограничения и риски

Может ли адвокат стать самозанятым

Адвокат — это юрист, который получил специальный статус, сдал квалификационный экзамен, принёс присягу и вступил в адвокатскую палату. Его деятельность регулируется законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также Кодексом профессиональной этики адвоката.

В общем случае адвокат может зарегистрироваться как самозанятый. Запрета закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ и Кодекс профессиональной этики адвоката не устанавливают. Возможность использования НПД подтверждает и разъяснение Комиссии по этике и стандартам ФПА от 14.02.2024.

Однако доходы от адвокатской деятельности не признаются объектом налогообложения НПД (п. 12 ч. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Поэтому сама деятельность, которую выполняет адвокат на НПД, не должна быть связана с оказанием адвокатской помощи.

Комиссия по этике и стандартам ФПА также разъяснила, что адвокат вправе быть самозанятым при соблюдении условий:

Деятельность на НПД не должна предполагать использование статуса адвоката.

Профессиональные обязанности по принятым поручениям должны иметь приоритет перед деятельностью в качестве самозанятого.

Деятельность на НПД и доход от неё не должны порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету адвокатуры.

Поэтому самозанятость для адвоката — это не замена адвокатскому статусу и не способ снизить налоговую нагрузку с адвокатских гонораров.