Ежегодно, не позднее двух недель до начала очередного календарного года, в каждой организации составляется график отпусков (ст. 123 ТК). Этот документ утверждает очередность, с которой сотрудники потратят свои законные 28 календарных дней на отдых.

Но несмотря на то, что все отпуска согласовываются заранее, приходится вносить изменения в график.

Например, причиной для этого может стать:

прием среди года в штат новых специалистов;

болезнь работника — временная нетрудоспособность;

производственная необходимость;

просьба работника, обусловленная личными обстоятельствами — например, отсутствуют авиабилеты на выбранные даты;

нарушение работодателем установленного срока выплаты отпускных — не позднее трех дней до его начала (ч. 9 ст. ст. 136 ТК).

Если график отпусков по любой из возможных причин не может быть реализован, его нужно скорректировать правильно, чтобы не столкнуться с недовольством коллектива, профсоюза, а также со штрафами ГИТ.

Разберем для начала, как отличается порядок внесения изменений, в зависимости от причины переноса.