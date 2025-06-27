Единая упрощенная декларация в 2025 году: форма, как заполнять, когда сдавать, изменения 

Кто сдает единую упрощенную декларацию

ЕУД подают предприниматели, у которых в отчетном периоде не было никакой финансовой активности, то есть одновременно соблюдены два критерия:

не было платежей и зачислений по расчетным счетам, выдачи или прихода денег в кассу;

нет объектов налогообложения. Например, когда у ИП на УСН «Доходы» нет никаких доходов.

Не могут заменить привычные декларации единой упрощенной те компании и бизнесмены, у которых не выполняется хотя бы одно из этих условий. Например, у компании на ОСНО нет прибыли, но она всего один раз выплатила зарплату единственному работнику.

На практике ЕУД чаще всего используют вновь зарегистрированные компании и ИП, которые еще не начали свою деятельность, так как это более простой способ отчетности, чем заполнение стандартных форм с нулевыми значениями.

Важно: подача ЕУД — право, а не обязанность бизнеса, который не ведет деятельность.