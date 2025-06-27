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Налоговая отчетность
Единая упрощенная декларация в 2025 году: форма, как заполнять, когда сдавать, изменения 

Единая упрощенная декларация в 2025 году: форма, как заполнять, когда сдавать, изменения 

Когда компания или ИП деятельность не ведут, они все равно должны отчитываться в ФНС. Единая упрощенная декларация сокращает число отчетов и упрощает процедуру сдачи.

Что такое единая упрощенная декларация

Единая упрощенная декларация (ЕУД) — это отчет, который упрощает процедуру подачи нулевых деклараций и уменьшает их количество, если налоги платить не с чего. Она может заменить отчетность по УСН, ЕСХН, а также НДС и налогу на прибыль одновременно у компаний и ИП на ОСНО.

Важно: не путайте отчетность в связи с применением УСН и ЕУД.

Кто сдает единую упрощенную декларацию

ЕУД подают предприниматели, у которых в отчетном периоде не было никакой финансовой активности, то есть одновременно соблюдены два критерия:

  • не было платежей и зачислений по расчетным счетам, выдачи или прихода денег в кассу;

  • нет объектов налогообложения. Например, когда у ИП на УСН «Доходы» нет никаких доходов.

Не могут заменить привычные декларации единой упрощенной те компании и бизнесмены, у которых не выполняется хотя бы одно из этих условий. Например, у компании на ОСНО нет прибыли, но она всего один раз выплатила зарплату единственному работнику.

На практике ЕУД чаще всего используют вновь зарегистрированные компании и ИП, которые еще не начали свою деятельность, так как это более простой способ отчетности, чем заполнение стандартных форм с нулевыми значениями.

Важно: подача ЕУД — право, а не обязанность бизнеса, который не ведет деятельность.

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В какие сроки нужно сдавать единую декларацию

До 2025 года ЕУД нужно было сдавать каждый квартал или год, если подавали в отношении УСН или ЕСХН. С 2025 года декларацию-упрощенку налогоплательщики подают однократно (ст. 80 НК). На срок подачи влияют обстоятельства: 

Ситуация

Дедлайн

Нет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и движений по счетам и кассе

20 апреля года, следующего за последней финансовой операцией или периодом, когда были объекты налогообложения

Нет движений по счетам и кассе и налогооблагаемой базы по остальным налогам

20 число первого месяца второго налогового периода, следующего за последней операцией или периодом, когда была база для налога

Бизнес открыт недавно, и у него еще не было никаких операций

20 число месяца после квартала регистрации

Пример 1. ООО «Дельта» применяет ОСНО и платит налог на прибыль. С января 2025 года ООО решило приостановить деятельность на неопределенное время. Последний платеж с расчетного счета ООО сделало в ноябре 2024 года, выставленных заказчикам актов выполненных работ и поступлений с сентября 2024 года не было вообще. ООО «Дельта» за 2024 год вправе до 20 апреля 2025 года подать ЕУД и не подавать в дальнейшем ни нулевые отчеты ни ЕУД до возобновления деятельности.

Пример 2. Коновалов В.П. зарегистрировал ИП на УСН 30 января 2025 года. Он может подать ЕУД до 20 апреля 2025 года и не подавать нулевую декларацию по УСН, пока не начнет вести бизнес.

Если не сдать ЕУД в срок, ФНС выпишет штраф, минимум 200 рублей по п. 1 ст. 126 НК как за непредоставленный документ, который не содержит данных для расчета налога, или 1 000 рублей за каждый налог в ЕУД по ст. 119 НК. Единой позиции у Минфина и ФНС на этот счет нет, поэтому будьте готовы или к оплате штрафа по большей ставке или к оспариванию, но лучше не нарушайте срок.

Как заполнить единую упрощенную декларацию

В 2025 году применяют бланк ЕУД, который утвержден приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н, КНД — 1151085. Бланк состоит из двух листов, юрлица и ИП заполняют титульный, простые физлица — титульный и второй.

В верхней части титульного листа — поля для заполнения стандартных реквизитов: наименования, ИНН, КПП, отчетного периода, кода ИФНС, куда отчитывается налогоплательщик, кодов ОКВЭД и ОКТМО.

Под блоком с реквизитами — табличная часть. В ней отчитывающиеся указывают налоги, по которым заполняют декларацию, в порядке глав по этим налогам в Налоговом кодексе. Например, для ОСНО сначала указывают НДС, а затем налог на прибыль, так как кодексе НДС посвящена глава 21, а налогу на прибыль — глава 25.

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Как сдать единую упрощенную декларацию

Сдать ЕУД можно:

  • по ТКС;

  • в ИФНС лично или через доверенное лицо;

  • по почте.

Последние два варианта — спасение для плательщиков НДС, у которых срок договора с поставщиком ЭДО истек, так как декларацию по НДС ФНС принимает только в электронном виде. ЕУД эту проблему решает.

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