Единая упрощенная декларация в 2025 году: форма, как заполнять, когда сдавать, изменения 

Что такое единая упрощенная декларация
Единая упрощенная декларация (ЕУД) — это отчет, который упрощает процедуру подачи нулевых деклараций и уменьшает их количество, если налоги платить не с чего. Она может заменить отчетность по УСН, ЕСХН, а также НДС и налогу на прибыль одновременно у компаний и ИП на ОСНО.
Важно: не путайте отчетность в связи с применением УСН и ЕУД.
Кто сдает единую упрощенную декларацию
ЕУД подают предприниматели, у которых в отчетном периоде не было никакой финансовой активности, то есть одновременно соблюдены два критерия:
не было платежей и зачислений по расчетным счетам, выдачи или прихода денег в кассу;
нет объектов налогообложения. Например, когда у ИП на УСН «Доходы» нет никаких доходов.
Не могут заменить привычные декларации единой упрощенной те компании и бизнесмены, у которых не выполняется хотя бы одно из этих условий. Например, у компании на ОСНО нет прибыли, но она всего один раз выплатила зарплату единственному работнику.
На практике ЕУД чаще всего используют вновь зарегистрированные компании и ИП, которые еще не начали свою деятельность, так как это более простой способ отчетности, чем заполнение стандартных форм с нулевыми значениями.
Важно: подача ЕУД — право, а не обязанность бизнеса, который не ведет деятельность.
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В какие сроки нужно сдавать единую декларацию
До 2025 года ЕУД нужно было сдавать каждый квартал или год, если подавали в отношении УСН или ЕСХН. С 2025 года декларацию-упрощенку налогоплательщики подают однократно (ст. 80 НК). На срок подачи влияют обстоятельства:
Ситуация
Дедлайн
Нет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и движений по счетам и кассе
20 апреля года, следующего за последней финансовой операцией или периодом, когда были объекты налогообложения
Нет движений по счетам и кассе и налогооблагаемой базы по остальным налогам
20 число первого месяца второго налогового периода, следующего за последней операцией или периодом, когда была база для налога
Бизнес открыт недавно, и у него еще не было никаких операций
20 число месяца после квартала регистрации
Пример 1. ООО «Дельта» применяет ОСНО и платит налог на прибыль. С января 2025 года ООО решило приостановить деятельность на неопределенное время. Последний платеж с расчетного счета ООО сделало в ноябре 2024 года, выставленных заказчикам актов выполненных работ и поступлений с сентября 2024 года не было вообще. ООО «Дельта» за 2024 год вправе до 20 апреля 2025 года подать ЕУД и не подавать в дальнейшем ни нулевые отчеты ни ЕУД до возобновления деятельности.
Пример 2. Коновалов В.П. зарегистрировал ИП на УСН 30 января 2025 года. Он может подать ЕУД до 20 апреля 2025 года и не подавать нулевую декларацию по УСН, пока не начнет вести бизнес.
Если не сдать ЕУД в срок, ФНС выпишет штраф, минимум 200 рублей по п. 1 ст. 126 НК как за непредоставленный документ, который не содержит данных для расчета налога, или 1 000 рублей за каждый налог в ЕУД по ст. 119 НК. Единой позиции у Минфина и ФНС на этот счет нет, поэтому будьте готовы или к оплате штрафа по большей ставке или к оспариванию, но лучше не нарушайте срок.
Как заполнить единую упрощенную декларацию
В 2025 году применяют бланк ЕУД, который утвержден приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н, КНД — 1151085. Бланк состоит из двух листов, юрлица и ИП заполняют титульный, простые физлица — титульный и второй.
В верхней части титульного листа — поля для заполнения стандартных реквизитов: наименования, ИНН, КПП, отчетного периода, кода ИФНС, куда отчитывается налогоплательщик, кодов ОКВЭД и ОКТМО.
Под блоком с реквизитами — табличная часть. В ней отчитывающиеся указывают налоги, по которым заполняют декларацию, в порядке глав по этим налогам в Налоговом кодексе. Например, для ОСНО сначала указывают НДС, а затем налог на прибыль, так как кодексе НДС посвящена глава 21, а налогу на прибыль — глава 25.
Как сдать единую упрощенную декларацию
Сдать ЕУД можно:
по ТКС;
в ИФНС лично или через доверенное лицо;
по почте.
Последние два варианта — спасение для плательщиков НДС, у которых срок договора с поставщиком ЭДО истек, так как декларацию по НДС ФНС принимает только в электронном виде. ЕУД эту проблему решает.
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