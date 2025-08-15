Переплата по налогам в 2025 году: как зачесть или вернуть переплату с ЕНС

Как возникает переплата по налогам

Переплата по налогам возникает, когда на Единый налоговый счет (ЕНС) поступает больше денег, чем фактически требуется для уплаты налогов, взносов и авансовых платежей по ним. ФНС называет переплату положительным сальдо ЕНС.

Образовывается переплата по нескольким причинам:

1. Человеческий фактор. Ошибиться может как бухгалтер или предприниматель, например, когда вместо 53 658 рублей вбил в платежном поручении 53 856 рублей, так и налоговый инспектор, когда выставил налогоплательщику уведомление о сумме транспортного налога не 15 470 рублей, а 15 740 рублей.

2. Технические моменты, такие как:

Округление сумм. При оплате наличными через терминалы может потребоваться внесение суммы, кратной определенной величине, например 100 рублям, что часто приводит к небольшим переплатам, так как точное до копейки внесение невозможно.

Дублирование автоплатежей. Например, когда предприниматель настроил автоплатеж по УСН и не отключил его после уплаты страховых взносов, на которые платеж можно уменьшить.

3. Подача уточненной декларации, по которой налог к уплате уменьшился. Например, компания подала декларацию, в которой уменьшила налоговую базу по налогу на прибыль. При этом налог был уплачен в сумме по первично поданной декларации.

4. Незнание о льготах или изменениях в законодательстве. Предприниматели или компании иногда не используют доступные налоговые льготы или специальные режимы, которые могли бы снизить их налоговую нагрузку. Например, платят страховые взносы в полном объеме, хотя подходят под сниженный тариф, или не используют введенные в регионе налоговые каникулы для ИП на патенте.

Если налогоплательщик не знает всех положенных ему льгот или не отслеживает изменения и продолжает уплачивать налоги по старым, более высоким ставкам, возникает переплата.

Так, с 1 января 2025 года компании и предприниматели в сфере обрабатывающих производств получили право платить страховые взносы по ставке 7,6% с части зарплаты, превышающей 1,5 МРОТ. А, например, ИП Петрова А.Ю., которая владеет цехом по производству твердых шампуней из эфирных масел, растительных экстрактов, масел-основ, растительных ПАВ и других компонентов не знала о новых льготах. Она два месяца платила взносы с зарплат работников по 30%. В марте 2025 года она заключила договор на бухгалтерский аутсорсинг, и аутсорсер выяснил, что ИП Петрова подходит под льготные ставки страховых взносов и пересчитал их с начала года в меньшую сторону.

5. Решения судебных органов. Например, когда по итогам налоговой проверки ФНС доначислила налоги и списала средства с ЕНС, но налогоплательщик впоследствии успешно оспорил это решение в суде. Это значит, что ранее списанная сумма становится переплатой.