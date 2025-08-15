Переплата по налогам в 2025 году: как зачесть или вернуть переплату с ЕНС

Как возникает переплата по налогам
Переплата по налогам возникает, когда на Единый налоговый счет (ЕНС) поступает больше денег, чем фактически требуется для уплаты налогов, взносов и авансовых платежей по ним. ФНС называет переплату положительным сальдо ЕНС.
Образовывается переплата по нескольким причинам:
1. Человеческий фактор. Ошибиться может как бухгалтер или предприниматель, например, когда вместо 53 658 рублей вбил в платежном поручении 53 856 рублей, так и налоговый инспектор, когда выставил налогоплательщику уведомление о сумме транспортного налога не 15 470 рублей, а 15 740 рублей.
2. Технические моменты, такие как:
Округление сумм. При оплате наличными через терминалы может потребоваться внесение суммы, кратной определенной величине, например 100 рублям, что часто приводит к небольшим переплатам, так как точное до копейки внесение невозможно.
Дублирование автоплатежей. Например, когда предприниматель настроил автоплатеж по УСН и не отключил его после уплаты страховых взносов, на которые платеж можно уменьшить.
3. Подача уточненной декларации, по которой налог к уплате уменьшился. Например, компания подала декларацию, в которой уменьшила налоговую базу по налогу на прибыль. При этом налог был уплачен в сумме по первично поданной декларации.
4. Незнание о льготах или изменениях в законодательстве. Предприниматели или компании иногда не используют доступные налоговые льготы или специальные режимы, которые могли бы снизить их налоговую нагрузку. Например, платят страховые взносы в полном объеме, хотя подходят под сниженный тариф, или не используют введенные в регионе налоговые каникулы для ИП на патенте.
Если налогоплательщик не знает всех положенных ему льгот или не отслеживает изменения и продолжает уплачивать налоги по старым, более высоким ставкам, возникает переплата.
Так, с 1 января 2025 года компании и предприниматели в сфере обрабатывающих производств получили право платить страховые взносы по ставке 7,6% с части зарплаты, превышающей 1,5 МРОТ. А, например, ИП Петрова А.Ю., которая владеет цехом по производству твердых шампуней из эфирных масел, растительных экстрактов, масел-основ, растительных ПАВ и других компонентов не знала о новых льготах. Она два месяца платила взносы с зарплат работников по 30%. В марте 2025 года она заключила договор на бухгалтерский аутсорсинг, и аутсорсер выяснил, что ИП Петрова подходит под льготные ставки страховых взносов и пересчитал их с начала года в меньшую сторону.
5. Решения судебных органов. Например, когда по итогам налоговой проверки ФНС доначислила налоги и списала средства с ЕНС, но налогоплательщик впоследствии успешно оспорил это решение в суде. Это значит, что ранее списанная сумма становится переплатой.
Как узнать о переплате по ЕНС
ФНС не сообщает налогоплательщику о том, что у него образовалось положительное сальдо на ЕНС. Поэтому компаниям и предпринимателям необходимо самостоятельно отслеживать остаток на счете, чтобы не пропустить момент, когда можно воспользоваться образовавшейся переплатой.
Для этого можно заказать справку о состоянии сальдо ЕНС в ЭДО с ФНС или в личном кабинете налогоплательщика. Форма заявления о выдаче справки утверждена приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61@.
Положительное сальдо можно зачесть на другие налоговые обязательства или вернуть деньгами на счет.
В любом случае перед принятием решения о распоряжении переплатой убедитесь, что она действительно есть, и ее размер соответствует данным бухгалтерского учета — ошибок в действиях налогового органа нет. Это нужно для того, чтобы при обнаружении ошибки налоговой инспекцией не уйти в минус и не спровоцировать начисление пени.
Для этого закажите акт сверки с ФНС и только после того, как убедитесь в корректности положительного сальдо, принимайте решение о его использовании.
Важно: переплата по уточненной налоговой декларации будет зачтена на ЕНС только, если камеральная проверка по ней завершилась не позднее трех лет с даты уплаты налога. Позже этого срока ФНС переплату к зачету не примет и не вернет (пп. 1 п. 7 ст. 11.3 НК). Налогоплательщику нужно ее списать.
Как зачесть переплату по ЕНС
Налогоплательщики могут зачесть положительное сальдо на Едином налоговом счете:
В счет предстоящих платежей по любым налогам, сборам или взносам, кроме взносов на травматизм.
На покрытие сумм, предписанных решениями налоговых органов, например, по результатам налоговых проверок. Например, переплату можно пустить на уплату штрафа за нарушение срока сдачи декларации.
В счет оплаты госпошлины, по которой суд выдал исполнительный документ, штрафов, пени или других платежей, которые на ЕНС не отражаются.
Для погашения налогов, взносов, пеней, штрафов другого налогоплательщика, за исключением страховых взносов на травматизм. Например, когда организация своей переплатой погашает задолженность дочернего предприятия перед ФНС.
В большинстве случаев, когда подходит срок уплаты налогов, авансов или взносов, ФНС автоматически засчитывает положительное сальдо ЕНС по установленной очередности распределения единого налогового платежа без заявления.
Например, у ООО «Ласточка» на ЕНС висит переплата 50 000 рублей. 25 мая 2025 года общество подало уведомление по страховым взносам за апрель 2025 года на сумму 150 000 рублей. До 28 мая нужно пополнить ЕНС. ООО может заплатить только 100 000 рублей (150 000 — 50 000), так как недостающую сумму для списания денег с ЕНС в счет погашения задолженности по страховым взносам ФНС автоматически зачтет из переплаты в 50 000 рублей.
В остальных случаях для зачета переплаты нужно подать заявление. Форма — из приказа ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@:
Титульный лист заполняют все налогоплательщики, которые хотят распорядиться переплатой. Нужно указать ИНН, КПП, код налогового органа и код причины зачета (выбрать один из предложенных).
Вторую страницу — налогоплательщики, которые хотят своей переплатой покрыть долг другого налогоплательщика. Таких лиц может быть несколько. Для каждого нужно указать его ИНН и сумму зачета.
Третью — те, кто распределяют переплату между своими обязательствами по налогам и взносам. Для каждого обязательства нужно указать КБК, ОКТМО и срок уплаты, а также отметить признак налогового агента.
Четвертую — налогоплательщики, которые покрывают переплатой задолженность по решению налоговой инспекции, если дата начала его действия еще не наступила. Укажите код и реквизиты документа.
Пятую страницу нужно заполнять для переноса переплаты в счет задолженностей, которые не учитываются на ЕНС. Здесь также нужно указать реквизиты документа-основания.
Способ подачи заявления о зачете — только электронно через ЭДО с ФНС или личный кабинет налогоплательщика. Зачет ФНС сделает в течение одного рабочего дня (п. 7 ст. 78 НК).
Как вернуть переплату по ЕНС
Для возврата переплаты по налогам и сборам нужно подать заявление по форме из приказа ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.
На титульной странице нужно заполнить ИНН, КПП и сумму переплаты. На второй — реквизиты банковского счета для возврата денег.
Срок обращения за возвратом переплаты не ограничен (письмо ФНС от 31.01.2023 № БС-3-11/1179@), форма — электронная, бумажная или в составе декларации 3-НДФЛ. Вернет ее ФНС в течение двух рабочих дней после получения заявления.
