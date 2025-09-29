Топ-6 ошибок при расчете авансов по УСН и как их избежать 

Ошибка № 1. Налогоплательщик не заплатил авансовый платеж по УСН

Плательщики УСН сдают декларацию один раз — по итогам года. Предоставление промежуточных квартальных расчетов налоговым кодексом не предусмотрено.

Но по итогам первых трех кварталов нужно платить авансовые платежи по УСН (п. 7 ст. 346.21 НК). Компания или предприниматель, которые применяют УСН, обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Записи в ней — исходные данные для расчета аванса или налога как при объекте «Доходы», так и при объекте «Доходы минус расходы».

Срок перечисления авансов по УСН — 28 число месяца, который идет за кварталом, за который рассчитан аванс. Авансы по УСН поступают на единый налоговый счет налогоплательщика, а значит:

их можно перечислять в составе единого налогового платежа;

по ним нужно подавать уведомление в срок до 25-го числа месяца, в котором нужно заплатить авансовый платеж.

На практике некоторые налогоплательщики не платят авансы по УСН: кто-то из-за низких доходов и, как следствие, незначительной суммы налога, а кто-то просто забывает это сделать. Но это считается нарушением!

Налоговая штраф за такое нарушение не выпишет, эта мера работает только в отношении платежа по итогам года. Но пеней не избежать. Причем они появятся, когда налогоплательщик уже забудет о своем проступке, так как данные о суммах к уплате инспекция узнает только из декларации, которую упрощенцы сдают весной после отчетного года. Плюс какое-то время уйдет на камеральную проверку.

Как избежать: следите за графиком платежей и уведомлений и не пренебрегайте перечислением авансов по УСН даже с очень маленьких доходов.