Топ-6 ошибок при расчете авансов по УСН и как их избежать 

Ошибка № 1. Налогоплательщик не заплатил авансовый платеж по УСН
Плательщики УСН сдают декларацию один раз — по итогам года. Предоставление промежуточных квартальных расчетов налоговым кодексом не предусмотрено.
Но по итогам первых трех кварталов нужно платить авансовые платежи по УСН (п. 7 ст. 346.21 НК). Компания или предприниматель, которые применяют УСН, обязаны вести книгу учета доходов и расходов. Записи в ней — исходные данные для расчета аванса или налога как при объекте «Доходы», так и при объекте «Доходы минус расходы».
Срок перечисления авансов по УСН — 28 число месяца, который идет за кварталом, за который рассчитан аванс. Авансы по УСН поступают на единый налоговый счет налогоплательщика, а значит:
их можно перечислять в составе единого налогового платежа;
по ним нужно подавать уведомление в срок до 25-го числа месяца, в котором нужно заплатить авансовый платеж.
На практике некоторые налогоплательщики не платят авансы по УСН: кто-то из-за низких доходов и, как следствие, незначительной суммы налога, а кто-то просто забывает это сделать. Но это считается нарушением!
Налоговая штраф за такое нарушение не выпишет, эта мера работает только в отношении платежа по итогам года. Но пеней не избежать. Причем они появятся, когда налогоплательщик уже забудет о своем проступке, так как данные о суммах к уплате инспекция узнает только из декларации, которую упрощенцы сдают весной после отчетного года. Плюс какое-то время уйдет на камеральную проверку.
Как избежать: следите за графиком платежей и уведомлений и не пренебрегайте перечислением авансов по УСН даже с очень маленьких доходов.
Формируйте уведомления и отправляйте их в налоговую прямо из 1С. Подключите 1С-Отчетность от Scloud и экономьте время на выгрузке и загрузке в сторонний сервис. 1С-Отчетность проверит корректность заполнения, подсветит ошибки и отобразит все этапы проверки и принятия отчета контролирующим органом.
Ошибка № 2. Упрощенец рассчитал авансовый платеж абсолютно со всех поступлений
Не все деньги, которые приходят в кассу или на расчетный счет упрощенца, включаются в доходы для расчета налога.
Основной перечень того, что не относится к доходам, с которых нужно платить налог и авансовые платежи по нему, содержится в ст. 346.15 НК. Например, не нужно относить к доходам возврат авансов, полученные гранты и субсидии, переводы между своими счетами, возврат переплаты по налогам и прочее.
А еще к доходам на УСН нельзя относить суммы выставленных покупателям или заказчикам налогов — НДС и туристический налог (ч. 1 ст. 248 НК).
Как избежать: проверяйте все суммы поступлений и ведите раздельный учет доходов и расходов, если получаете гранты и / или субсидии. Следите за формулировками в назначении входящих платежей. Если они не соответствуют действительности, просите плательщика прислать уточняющее письмо.
Пример. Компания, которая выполняет работы по благоустройству, использует подключение к вашей электросети и возмещает вам расход. В назначении платежа от нее должно быть указано именно «возмещение расходов», а не просто «оплата по счету за электричество».
Ошибка № 3. ИП на УСН с НДС рассчитал авансовый платеж с выручки с НДС
С 2025 года упрощены с доходами более 60 млн рублей стали плательщиками НДС. Это значит, что такие компании и ИП должны включать НДС в стоимость своих товаров, работ или услуг. Соответственно, эту сумму с учетом НДС им перечисляют их покупатели и заказчики.
ИП вправе не вести бухгалтерский учет, а для учета доходов и расходов использовать журнал, записи в котором служат отправной точкой для расчета авансовых платежей по упрощенке. Раньше для заполнения КУДиР предприниматель или его бухгалтер всю информацию о доходах практически не глядя брали из банковских выписок. Некоторые, даже став плательщиками НДС, продолжают делать так и сейчас.
Но для плательщиков НДС такой подход — ошибка, он ведет к увеличению авансовых платежей. То есть предприниматель вынужден выводить из оборота деньги на уплату налога в большем размере, чем нужно.
Правило, что НДС не нужно включать в доход при определении налоговой базы, следует из п. 1 ст. 346.15, 1 и 2 ст. 248 НК, где сказано, что к доходам относятся доходы от продажи товаров, работ, услуг и прав, а также внереализационные доходы. Причем не важно, по какой налоговой ставке по НДС работает налогоплательщик.
Как избежать: включайте в КУДиР доходы, очищенные от НДС. И только затем считайте авансовый платеж.
Пример. Доход ИП за первый квартал — 15 750 000 рублей, в том числе НДС 5% — 750 000 руб. Авансовый платеж = (15 750 000 — 750 000) * 6% = 900 000 рублей.
Чтобы упростить расчет авансов или налога по УСН, подключите 1С:Бухгалтерия от Scloud. Программа помогает вести учет в соответствии с требованиями закона, считать налоги и формировать отчеты без ошибок. А если возникнут вопросы по учету и отчетности, пользователи аренды 1С от Scloud могут получить 3 бесплатные консультации в месяц.
Ошибка № 4. ИП на УСН «Доходы» уменьшил авансовый платеж на страховые взносы за работников, но взносы не заплатил
Доходные упрощенцы-ИП вправе уменьшать налог и авансовые платежи по нему на сумму страховых взносов за себя и за работников. Для ИП без работников в 2025 году действует правило, что на сумму полагающихся к уплате взносов можно уменьшить платеж по УСН. При этом не важно, заплатил ИП взносы или нет.
Для ИП с работниками продолжает действовать условие, что налог по УСН можно уменьшить на взносы за работников только, если эти взносы уплачены в бюджет.
Уменьшение авансового платежа по УСН на начисленные взносы с выплат персоналу без уплаты — ошибка, которая ведет к пеням.
Как избежать: Не забывайте перечислять в бюджет взносы за работников. При уменьшении налога при УСН на взносы за работников проверяйте, уплачены ли они. Если нет, то перечислять авансовый платеж нужно полностью.
Ошибка № 5. ИП на УСН «Доходы» с работниками уменьшил более чем на 50% авансовый платеж
Еще одна ошибка, связанная со взносами за работников, — уменьшение налога при УСН или авансового платежа по нему до нуля. Но так вправе делать только ИП без работников.
Предприниматели, у которых есть работники по трудовым договорам или исполнители-физлица без статуса ИП или самозанятого, могут уменьшить платеж только на 50%.
Как избежать: следите за величиной уменьшения авансового платежа по УСН и не допускайте уменьшения более, чем наполовину.
Пример. Доход ИП за первый квартал 1 500 000 рублей. Вознаграждение исполнителю по договору ГПХ — 100 000 рублей. ИП заплатил страховые взносы с гонорара исполнителю — 30 000 рублей.
Авансовый платеж по УСН (расчетный): 1 500 000 * 6% = 90 000 рублей.
Фиксированные взносы за себя в 2025 году — 53 658 рублей (ст. 430 НК).
Взносы за первый квартал всего: 53 658 + 30 000 = 83 658 рублей. Это сумма взносов, на которую мог бы уменьшить авансовый платеж ИП.
Считаем максимальный размер уменьшения (50% от налога): 90 000 / 2 = 45 000 рублей.
83 658 рублей больше, чем 45 000 рублей, поэтому уменьшаем только на 45 000 рублей, и такую же сумму авансового платежа по УСН перечисляем в бюджет.
Ошибка № 6. Компания или предприниматель на УСН «Доходы минус расходы» уменьшили налог абсолютно на все расходы
Когда упрощенец завышает доходы за счет включения в него НДС, туристического налога, возвратов от поставщиков и прочего, он уменьшает свою прибыль. Это невыгодно для него, но это не наказуемо.
С расходами — все ровно наоборот. Доходно-расходные упрощенцы вправе учитывать при расчете налогооблагаемой базы только те виды расходов, которые перечислены в ст. 346.16 НК, и никакие больше.
Например, нельзя уменьшать базу за счет:
представительских расходов;
пени и штрафов в бюджет;
расходов на спецоценку условий труда (письма Минфина от 30.06.2014 № 03-11-09/31528, от 16.06.2014 № 03-11-06/2/28551);
покупки подписок на газеты и журналы (письма Минфина от 07.05.2015 № 03-11-03/2/26501, от 28.10.2013 № 03-11-11/45487);
аренды жилья (письмо Минфина от 28.03.2017 № 03-11-11/17851) и др.
Включение этих затрат в расходы при расчете авансовых платежей — нарушение, которое ведет к занижению налога. Если налоговики увидят в этом умысел, выпишут штраф 40% от суммы неуплаченного налога (п. 3 ст. 122 НК).
Как избежать: уменьшайте налогооблагаемую базу только за счет расходов из закрытого перечня ст. 346.16 НК.
Переходите на аренду облачной 1С от Scloud. У вас будут всегда актуальные формы отчетов и оперативное обновление под изменение законодательства. А при подключении сервиса 1С-Отчетность вы сможете обмениваться информацией с ФНС и сдавать отчетность из любого места, где есть интернет.
Читайте также:
Переплата по налогам в 2025 году: как зачесть или вернуть переплату с ЕНС.
Полная материальная ответственность работников: что изменилось с 1 сентября 2025.
Какие документы нужно выдать при увольнении сотрудника в 2025 году: чек-лист для бухгалтера.
1С Онлайн — это 1С через интернет
Пользуйтесь привычной 1С через интернет. Не ждите загрузки программы — работайте с базой в браузере с любого устройства
Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFK7YDkU
Начать дискуссию