Какие документы нужно выдать при увольнении сотрудника в 2025 году: чек-лист для бухгалтера

Способы получения документов

Обязательные документы должны выдаваться сотруднику в последний рабочий день. Справки и документацию, которые сотрудник запросил дополнительно, нужно выдать в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления работником (ч. 1 ст. 62 ТК).

Если работодатель не соблюдает сроки, на него могут наложить штрафные санкции по статье 5.27 КоАП. За первичное нарушение организация может быть оштрафована на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, должностное лицо компании заплатит от 1000 до 5000 рублей. В случае повторного нарушения санкции ужесточаются: для юридического лица штраф составит от 50 000 до 70 000 рублей, а для должностного лица — от 10 000 до 20 000 рублей.

Основной способ выдачи — лично. В качестве подтверждения, что работник документы получил, можно составить список выданных материалов, под которым увольняемый поставит подпись и дату получения. Также подойдут расписка от сотрудника или подпись в Журнале выдачи, если такой в компании ведут.

При невозможности отдать сотруднику трудовую книжку лично работодатель обязан направить ему уведомление с предложением явиться за документом либо дать согласие на пересылку почтой. После получения согласия по почте вместе с трудовой книжкой можно направить и другие документы: выписки из отчетов РСВ, сведения персонифицированного учета, форму ЕФС-1.

При ведении в компании электронного документооборота работник может запросить получение документов:

в письменном виде;

по адресу электронной почты на домене организации;

через информационную систему компании (например, КЭДО в 1С);

через портал «Работа в России» (ч. 8 ст. 22.3 ТК);

через Госуслуги или МФЦ.