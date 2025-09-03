Полная материальная ответственность работников: что изменилось с 1 сентября 2025

Что означает полная материальная ответственность

Полная матответственность означает, что сотрудник обязан полностью возместить работодателю прямой действительный ущерб, возникший по своей вине, без ограничения суммой среднемесячного заработка. Определение закреплено в ст. 242 ТК.

В каких случаях наступает полная матответственность:

Во-первых, если сотрудник подписал соответствующее соглашение с работодателем.

Важно: договор допустим только с совершеннолетними лицами, если они непосредственно обслуживают или используют ценности компании, иное имущество. Например, к таким работникам относятся кассир, продавец, экспедитор, товаровед, заведующий складом и т. д.

Пример соглашения о полной матответственности

Полный перечень должностей и работ утверждает Минтруд. Соответственно, до 1 сентября 2025 года такой список содержится в приказе от 31.12.2002 № 85.

Во-вторых, независимо от наличия договора, полная матответственность может наступить в случаях, которые перечислены в ст. 243 ТК.

Разберем кратко эти случаи:

Причинение ущерба с умыслом.

Пример: кладовщик специально испортил партию товара, подсыпав в упаковки некачественный материал, чтобы нанести убыток компании из-за личной неприязни к руководству.

Ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Пример: продавец магазина после смены решил зайти в торговый зал, где случайно уронил торговый стеллаж и повредил лежащий на нем товар. При этом выяснилось, что сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ущерб в результате преступных или административных правонарушений.

Пример: бухгалтер похитил денежные средства с корпоративного счета. Суд установил, что ущерб организации причинен в результате преступных действий работника. В подобных случаях сотрудник несет полную матответственность, независимо от того, был ли фактически подписан договор о ней.

Недостача ценностей, вверенных специалисту.

Пример: складской работник несет такую матответственность, если на складе при инвентаризации обнаружится недостача товара.

Разглашение охраняемой законом тайны.

Пример: кадровик поделился конфиденциальной информацией о персонале с конкурентами, что привело к финансовым потерям для компании.

Ущерб, причиненный не при исполнении трудовых обязанностей.

Пример: сотрудник предприятия после рабочего времени взял служебный автомобиль для личных целей, по пути попал в аварию и повредил его.

Иные ситуации, когда наступление ответственности прямо предусмотрено законодательством.

В силу закона обязанность полного возмещения ущерба компании лежит также на генеральном директоре (ст. 277 ТК) и на заместителях, главбухе — если это установлено трудовым договором (ст. 243 ТК).

Если сотрудник причинил компании ущерб, работодатель удерживает с него сумму возмещения. Эту операцию нужно отразить в учете.