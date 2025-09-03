Полная материальная ответственность работников: что изменилось с 1 сентября 2025

Что нужно знать работодателю
Весной 2025 года Министерство труда и социальной защиты выпустило новый приказ с перечнем профессий и работ, при выполнении которых допустимо оформление договора о полной матответственности. Еще ведомство утвердило типовые формы таких соглашений (приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н).
Новшества начали действовать с 1 сентября, а прежнее постановление от 31.12.2002 № 85, соответственно, с этого дня утратит силу.
Разберем изменения более детально, но сначала вспомним, что такое полная матответственность и когда она наступает.
Что означает полная материальная ответственность
Полная матответственность означает, что сотрудник обязан полностью возместить работодателю прямой действительный ущерб, возникший по своей вине, без ограничения суммой среднемесячного заработка. Определение закреплено в ст. 242 ТК.
В каких случаях наступает полная матответственность:
Во-первых, если сотрудник подписал соответствующее соглашение с работодателем.
Важно: договор допустим только с совершеннолетними лицами, если они непосредственно обслуживают или используют ценности компании, иное имущество. Например, к таким работникам относятся кассир, продавец, экспедитор, товаровед, заведующий складом и т. д.
Полный перечень должностей и работ утверждает Минтруд. Соответственно, до 1 сентября 2025 года такой список содержится в приказе от 31.12.2002 № 85.
Во-вторых, независимо от наличия договора, полная матответственность может наступить в случаях, которые перечислены в ст. 243 ТК.
Разберем кратко эти случаи:
Причинение ущерба с умыслом.
Пример: кладовщик специально испортил партию товара, подсыпав в упаковки некачественный материал, чтобы нанести убыток компании из-за личной неприязни к руководству.
Ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Пример: продавец магазина после смены решил зайти в торговый зал, где случайно уронил торговый стеллаж и повредил лежащий на нем товар. При этом выяснилось, что сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ущерб в результате преступных или административных правонарушений.
Пример: бухгалтер похитил денежные средства с корпоративного счета. Суд установил, что ущерб организации причинен в результате преступных действий работника. В подобных случаях сотрудник несет полную матответственность, независимо от того, был ли фактически подписан договор о ней.
Недостача ценностей, вверенных специалисту.
Пример: складской работник несет такую матответственность, если на складе при инвентаризации обнаружится недостача товара.
Разглашение охраняемой законом тайны.
Пример: кадровик поделился конфиденциальной информацией о персонале с конкурентами, что привело к финансовым потерям для компании.
Ущерб, причиненный не при исполнении трудовых обязанностей.
Пример: сотрудник предприятия после рабочего времени взял служебный автомобиль для личных целей, по пути попал в аварию и повредил его.
Иные ситуации, когда наступление ответственности прямо предусмотрено законодательством.
В силу закона обязанность полного возмещения ущерба компании лежит также на генеральном директоре (ст. 277 ТК) и на заместителях, главбухе — если это установлено трудовым договором (ст. 243 ТК).
Если сотрудник причинил компании ущерб, работодатель удерживает с него сумму возмещения. Эту операцию нужно отразить в учете.
Списки категорий работников и работ с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года работодателям при оформлении договоров о полной матответственности с работниками следует руководствоваться перечнями должностей и работ, утвержденных приказом Минтруда от 16.04.2025 № 251н.
Отметим, что масштабных изменений не случилось, содержание списков практически осталось прежним.
Добавлена, например, сквозная нумерация позиций. В новом приказе должности и работы получили порядковые номера, что упростит работу с кадровыми документами и отсылки в ЛНА компании.
Новые формы соглашений о полной матответственности работника
Типовая форма соглашения с 1 сентября 2025 года претерпела определенные изменения. Перечислим главное.
1. Заключить и расторгнуть договор можно в электронном виде
В типовую форму внесли специальное условие о возможности заключения, изменения и расторжения договора в электронной форме с соблюдением ст. 22.1–22.3 ТК.
Этот пункт отражает современную практику КЭДО, на которую перешли уже многие компании. Таким образом законодатель адаптируется к текущим реалиям и актуализирует те сферы кадрового взаимодействия, которые раньше оставались неохваченными нормативными актами.
2. Уточнили некоторые формулировки по тексту
Например, фраза «Фамилия, имя, отчество» теперь изложена как «Фамилия, имя, отчество (при наличии)».
«Действующее законодательство» заменено на «Законодательство Российской Федерации».
«Место печати» изменилось на «Место печати (при наличии)».
Исключена формулировка «в установленном порядке» из обязанностей сторон.
3. Электронный документооборот внедрен и в коллективные договоры
В договорах о коллективной ответственности прием и выбытие членов бригады теперь может подтверждаться электронным заявлением работника, которое работодатель подписывает также в электронной форме.
Типовые формы договоров и перечни должностей, работ, которые утверждены приказом № 251н, планируется применять до 1 сентября 2031 года.
Если у вас уже есть действующие договоры о полной матответственности со специалистами, перезаключать их из-за введения новых форм необязательно. Но ознакомиться с приказом стоиит на случай приема в штат новых сотрудников.
В локальные нормативные акты, например в Положение о материальной ответственности, должностные инструкции, внести изменения нужно, если в них есть ссылки на прошлое постановление от 31.12.2002 г. № 85, чтобы исключить расхождения с действующим законодательством.
