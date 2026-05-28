Обзор поправок в НК с апреля 2026 года: изменения для ПСН, УСН, МСП и общепита

Изменения для ИП, которые утратили право на ПСН с 2026 года

1. Если в декабре 2025 года предприниматель совмещал ПСН и ОСНО и заработал больше 20 млн рублей, с 1 января 2026 года он утратил право на патент и автоматически перешел на общую систему налогообложения. Для таких ИП закон № 104-ФЗ предусмотрел возможность перехода на УСН «задним числом» — с 1 января 2026 года (пп. «б» п. 21 ст. 1 закона № 104-ФЗ).

Для перехода УСН предприниматель должен:

Соответствовать всем условиям для работы на этом спецрежиме (ст. 346.12 НК).

В срок до 1 июня 2026 года подать в налоговую инспекцию уведомление по форме № 26.2-1 о переходе на УСН с 1 января 2026 года.

2. Если в декабре 2025 года предприниматель совмещал патент с УСН и утратили право на него из-за превышения дохода в 20 млн рублей или перешел на упрощенку с 2026 года, он может сменить объект налогообложения «задним числом» (пп. «б» п. 22 ст. 1 закона № 104-ФЗ).

В общем случае, если налоговый объект, выбранный при переходе на УСН («доходы» или «доходы минус расходы»), оказался невыгодным, его можно изменить на другой только с начала следующего года. Но в данной ситуации это разрешили сделать с 1 января 2026 года.

Для смены объекта на УСН предприниматель должен подать в налоговую инспекцию уведомление по форме № 26.2-6 до 1 июня 2026 года. Как корректно заполнить уведомление налоговая разъяснила в письме от 28.04.2026 № ЕА-36-3/3447@.

3. Если ИП утратил право на патент и перешел с начала 2026 года на ОСНО или УСН с обязанностью платить НДС по ставке 22%, он может принять к вычету входящий НДС по приобретенным, но неиспользованным в период работы на ПСН товарам, работам, услугам.

НДС также можно принять к вычету по основным средствам, если при ПСН их не ввели в эксплуатацию, и НМА, если их не успели принять к учету на патенте (п. 25 ст. 1 закона № 104-ФЗ).

Стоимость остатков ТМЦ, работ, услуг, по которым можно заявить к вычету входящий налог, определяется по данным инвентаризации.