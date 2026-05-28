Обзор поправок в НК с апреля 2026 года: изменения для ПСН, УСН, МСП и общепита

Самое главное:
ИП, которые потеряли право на патент, получили возможность работать на УСН или сменить объект обложения с начала 2026 года, а также получить вычет по НДС за покупки, совершенные в период применения ПСН.
ИП на УСН в апреле — декабре 2026 года могут не учитывать проценты по вкладам в составе 20 млн доходов, дающих право на освобождение от НДС (если в 2025 году заработали не более 60 млн рублей).
«Упрощенные» доходы 2026 года можно уменьшить на сумму НДС с авансов, полученных в прошлом периоде, когда бизнес еще не был плательщиком НДС.
Утратившие право на патент предприниматели, которые платят НДС в 2026 году, смогут принять к вычету НДС по приобретенным ТМЦ, ОС, НМА и другим покупкам, если они не использованы в период применения ПСН.
Общепиту не нужно учитывать среднюю зарплату персонала для получения освобождения от НДС до конца 2026 года.
Льготные тарифы страховых взносов стали доступнее: долю доходов от приоритетных видов деятельности (минимум 70% от общих поступлений) теперь рассчитывают, суммируя выручку по основному и дополнительному виду «льготной» деятельности. При этом для обрабатывающих отраслей больше не актуально условие о расчете доли дохода от основного вида в общих поступлениях за прошлый год.
Изменения для ИП, которые утратили право на ПСН с 2026 года
1. Если в декабре 2025 года предприниматель совмещал ПСН и ОСНО и заработал больше 20 млн рублей, с 1 января 2026 года он утратил право на патент и автоматически перешел на общую систему налогообложения. Для таких ИП закон № 104-ФЗ предусмотрел возможность перехода на УСН «задним числом» — с 1 января 2026 года (пп. «б» п. 21 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Для перехода УСН предприниматель должен:
Соответствовать всем условиям для работы на этом спецрежиме (ст. 346.12 НК).
В срок до 1 июня 2026 года подать в налоговую инспекцию уведомление по форме № 26.2-1 о переходе на УСН с 1 января 2026 года.
2. Если в декабре 2025 года предприниматель совмещал патент с УСН и утратили право на него из-за превышения дохода в 20 млн рублей или перешел на упрощенку с 2026 года, он может сменить объект налогообложения «задним числом» (пп. «б» п. 22 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
В общем случае, если налоговый объект, выбранный при переходе на УСН («доходы» или «доходы минус расходы»), оказался невыгодным, его можно изменить на другой только с начала следующего года. Но в данной ситуации это разрешили сделать с 1 января 2026 года.
Для смены объекта на УСН предприниматель должен подать в налоговую инспекцию уведомление по форме № 26.2-6 до 1 июня 2026 года. Как корректно заполнить уведомление налоговая разъяснила в письме от 28.04.2026 № ЕА-36-3/3447@.
3. Если ИП утратил право на патент и перешел с начала 2026 года на ОСНО или УСН с обязанностью платить НДС по ставке 22%, он может принять к вычету входящий НДС по приобретенным, но неиспользованным в период работы на ПСН товарам, работам, услугам.
НДС также можно принять к вычету по основным средствам, если при ПСН их не ввели в эксплуатацию, и НМА, если их не успели принять к учету на патенте (п. 25 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Стоимость остатков ТМЦ, работ, услуг, по которым можно заявить к вычету входящий налог, определяется по данным инвентаризации.
Изменения для ИП и компаний на УСН
1. ИП на УСН (включая тех, кто перешел на УСН с патента), которые стали платить НДС с 1 января 2026 года, получили шанс на освобождение от уплаты налога с 1 апреля до конца 2026 года (пп. «а» п. 1 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Это касается ИП, которые в 2025 году получили более 20 млн рублей дохода, но не более 60 млн рублей, причем причиной превышения лимита стали проценты по банковским вкладам и по остаткам на счетах предпринимателя. Важно, чтобы при этом совокупный прошлогодний доход не превышал 60 млн рублей.
Если сумма дохода в прошлом году после вычета процентов окажется в пределах 20 млн рублей, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года для ИП будет действовать освобождение от НДС. При этом налог за I квартал 2026 года пересчитывать не нужно. Но если в период освобождения доход превысит 20 млн рублей, с начала следующего месяца ИП снова станет плательщиком НДС.
2. Бизнес на УСН может уменьшить доходы текущего года на НДС с авансов, полученных в предыдущих периодах, когда он не был плательщиком НДС или был освобожден от него (п. 23 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Вычесть НДС из дохода на УСН можно при соблюдении условий:
Аванс от покупателя получен, когда продавец еще не должен был платить НДС, а отгрузка в счет этого аванса состоялась, когда бизнес на УСН стал плательщиком НДС. Например, аванс получен в 2025 году в период освобождения от НДС, а отгрузка состоялась в 2026 году после того как бизнес на УСН утратил право на освобождение и стал платить НДС.
Покупатель не доплачивал НДС сверх стоимости товара (работ, услуг).
При отгрузке НДС не начисляется на сумму аванса, а выделяется из нее по соответствующей расчетной ставке.
Например, в 2025 году получен аванс в сумме 105 тыс. рублей без НДС, а в 2026 году товар отгрузили на сумму аванса, исчислив из нее НДС по расчетной ставке 5/105: 105 000 х 5 / 105 = 5 000 рублей. На эту сумму можно уменьшить доход текущего периода по УСН.
В КУДиР сумма НДС с аванса отражается с минусом в разделе «Доходы» — это позволит уменьшить «упрощенный» доход на сумму налога и избежать двойного налогообложения.
Правило работает и в отношении авансов без НДС, полученных в 2024 году или ранее, отгрузка с НДС в счет которых состоялась в 2025 году или позднее (п. 6 ст. 4 закона № 104-ФЗ).
3. По расходам на УСН «доходы минус расходы» внесли несколько уточнений.
Лимиты компенсаций за пользование личным автотранспортом теперь прописаны в пп. 11 п. 1 ст. 264 НК. С 25 мая 2026 года для компаний и ИП на УСН в пп. 12 п.1 ст. 346.16 НК действует отсылка именно к этой норме НК при учете соответствующих расходов, а не к правительственному постановлению, как было раньше. Сами лимиты при этом не изменились (п. 14 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
В порядок определения расходов при УСН внесли дополнение о том, что в затраты не включаются (п. 24 ст. 1 закона № 104-ФЗ):
суммы НДС по приобретениям, которые бизнес принял к вычету согласно гл. 21 НК (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК);
суммы НДС, уплаченные в бюджет (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК).
Изменения для общепита
С 1 апреля по 31 декабря 2026 года кафе и рестораны на УСН (в том числе ИП, перешедшие с патента на УСН), которые стали платить НДС с 1 января 2026 года, освобождаются от НДС. При этом не важно, какой у них был уровень средней зарплаты сотрудников в прошлом году. Достаточно, чтобы соблюдались условия (пп «б» п. 3 ст. 1 закона № 104-ФЗ):
в 2025 году общая сумма доходов — максимум 60 млн рублей;
доля дохода от реализации услуг общепита в общем объеме прошлогодних доходов — минимум 70%.
Если эту меру не продлят на следующий год, право на освобождение от НДС с 2027 года потеряет бизнес на УСН, который не поднял зарплаты своих сотрудников до регионального среднеотраслевого уровня.
Изменения по льготам по страховым взносам для МСП
С 1 января 2026 года правила применения пониженных тарифов страховых взносов смягчили для субъектов МСП:
которые ведут бизнес в приоритетных отраслях, перечисленных в списке из распоряжения Правительства от 27.12.2025 № 4125-р (тариф 15% с части выплаты свыше 1,5 МРОТ);
которые работают в сфере обрабатывающих производств с кодом ОКВЭД из перечня распоряжения Правительства от 11.12.2024 № 3689-р (тариф 7,6% с части выплаты свыше 1,5 МРОТ).
Доход от такой деятельности должен составлять не менее 70% от всего объема доходов субъекта МСП (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК).
Изначально для расчета доли учитывался доход по одному виду деятельности, ОКВЭД которого указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в качестве основного. Но теперь льгота стала доступнее — долю в общем объеме доходов рассчитывают, суммируя поступления по основному и дополнительным видам деятельности, относящимся к приоритетным отраслям или обрабатывающему производству, ОКВЭД которых присутствует в госреестре (пп. «б» п. 28 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Обрабатывающим производствам для применения льготного тарифа 7,6% отменили обязанность учитывать долю дохода от основной деятельности за прошлый год. Доля дохода от производственной деятельности 70% в общем объеме выручки должна соблюдаться только для текущего периода (пп. «а» п. 28 ст. 1 закона № 104-ФЗ).
Поправки действуют с начала 2026 года, поэтому тем, кто соответствует новым условиям, необходимо пересчитать взносы за январь — март с применением льготного тарифа к части выплат свыше 1,5 МРОТ и подать уточненный РСВ.
Шпаргалка для бизнеса и бухгалтера: изменения в НК в апреле 2026 года
В одной таблице собрали основные апрельские поправки в Налоговый кодекс.
На кого распространяется
Содержание изменения
Период действия или срок выполнения условий
ИП, которые совмещали ОСНО и ПСН и утратили право на патент
Возможность перейти на УСН с 1 января 2026 года
Срок подачи в ИФНС уведомления о переходе на УСН — до 1 июня 2026 года
ИП, которые совмещали УСН и ПСН и утратили право на патент
Возможность сменить с 1 января 2026 года объект налогообложения при УСН («доходы» / «доходы минус расход»)
Срок подачи в ИФНС уведомления о смене объекта УСН — до 1 июня 2026 года
ИП, которые утратили право на ПСН и перешли с 2026 года на уплату НДС по ставке 22%
Разрешено принять к вычету входной НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным и не использованным в период, когда ИП не был плательщиком НДС
В текущем налоговом периоде по НДС
ИП на УСН, в том числе перешедшие с ПСН, которые платят НДС с 1 января 2026 года
При расчете лимита дохода для освобождения от НДС разрешили не учитывать проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах.
Освобождение от НДС возможно с 1 апреля по 31 декабря 2026 года при соблюдении лимитов дохода
Компании и ИП на УСН, которые платят НДС
Разрешено уменьшать текущие доходы при УСН на сумму НДС с авансов, полученных в периоде освобождения от НДС, если отгрузка в счет этих авансов произошла в периоде уплаты НДС и покупатель не доплачивал налог сверх стоимости
Применяется к «переходным» авансам (аванс без НДС получен в 2025, отгрузка с НДС — в 2026 году; аванс без НДС в 2024 году, отгрузка с НДС — в 2025 году)
Компании и ИП на УСН, которые работают в сфере общепита, включая ИП, слетевших с ПСН и перешедших на УСН с 2026 года
Отменили необходимое для освобождения от НДС условие о соответствии средней зарплаты региональным среднеотраслевым значениям в 2025 году
При соответствии условию о доходе не выше 20 млн рублей освобождение от НДС возможно с 1 апреля по 31 декабря 2026 года
Субъекты МСП — представители приоритетных отраслей, сферы обрабатывающих производств
При расчете доли доходов, дающей право на пониженные тарифы 15% или 7,6%, разрешено суммировать доходы, полученные от основного и дополнительных видов деятельности, перечисленных в распоряжениях Правительства № 4125-р и № 3689-р.
С 1 января 2026 года
Субъекты МСП из сферы обрабатывающих производств
Отменили условие о доле прошлогоднего дохода 70% от основной деятельности для применения тарифа 7,6%.
С 1 января 2026 года
В 2026 году налоговая система стала настолько гибкой, что предприниматели теперь могут выбирать между УСН, ОСНО и ПСН, как между блюдами в ресторане: главное — не перепутать меню и не получить «налоговое несварение».