Как ИП совмещать патент и УСН в 2025 году: подробный гайд

УСН и патент: когда возможно совмещение

Совмещая упрощенку с патентом, помните, что УСН применяется ко всей деятельности ИП в целом, а патент доступен только для отдельных видов бизнеса, в отношении которых в конкретном регионе действует ПСН.

В одном регионе совмещать УСН и патент по одному и тому же виду деятельности нельзя. Но есть исключения:

По услугам перевозки грузов и пассажиров — часть транспортных средств можно вписать в патент, а остальные оставить на упрощенке.

При сдаче в аренду жилой и нежилой недвижимости, земельных участков — по внесенным в патент объектам можно применять ПСН, по остальным УСН.

По услугам общепита — на патент можно перевести объекты, соответствующие лимиту по площади зала обслуживания посетителей, установленному для ПСН, а не соответствующие лимиту точки оставить на упрощенке.

По розничной торговле — объекты стационарной торговой сети, в которых площадь торгового зала соответствует лимиту для ПСН, можно перевести на патент, а не соответствующие лимиту — оставить на УСН.

Если осуществляете только один вид деятельности и только в одном регионе, можете перейти по нему на патент, оставаясь на УСН.

Применять УСН и ПСН к одному и тому же виду деятельности не запрещено, если такую деятельность ведут в разных субъектах РФ.

Например, имея два магазина в Москве и один — в Туле, ИП может работать на УСН в столице, а тульский магазин перевести на патент, или наоборот.

Годовые лимиты доходов на упрощенке и патенте в 2025 году отличаются:

Лимит дохода на УСН — 450 млн рублей . Если лимит будет превышен, право на применение упрощенки утрачивается с начала месяца, в котором произошло превышение, с автоматическим переходом на ОСНО.

Лимит дохода на патенте — 60 млн рублей. При превышении этого лимита ИП теряет право на применение патента и считается перешедшим на УСН с начала налогового периода, на который патент был выдан. При этом применять ПСН предприниматель не сможет и в следующем году — это новое правило, согласно которому при доходе более 60 млн рублей в предыдущем году, приобрести патент в текущем году нельзя (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК, письмо ФНС от 24.12.2024 № СД-4-3/14537).

При совмещении спецрежимов определяйте соответствие ваших доходов лимитам следующим образом (п. 4 ст. 346.13, п. 1 ст. 346.15, п. 6 ст. 346.45 НК):

На УСН — суммируйте доходы от реализации на УСН с внереализационными доходами на УСН и доходами от реализации на патенте.

На ПСН — доходы от реализации на патенте суммируйте с доходами от реализации на УСН.

Если доходы ИП при совмещении УСН и ПСН превысят с начала года 60 млн руб., предприниматель не только утратит право на патент, но и станет плательщиком НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения (п. 5 ст. 145 НК).