Как ИП совмещать патент и УСН в 2025 году: подробный гайд

УСН и патент: когда возможно совмещение
Совмещая упрощенку с патентом, помните, что УСН применяется ко всей деятельности ИП в целом, а патент доступен только для отдельных видов бизнеса, в отношении которых в конкретном регионе действует ПСН.
В одном регионе совмещать УСН и патент по одному и тому же виду деятельности нельзя. Но есть исключения:
По услугам перевозки грузов и пассажиров — часть транспортных средств можно вписать в патент, а остальные оставить на упрощенке.
При сдаче в аренду жилой и нежилой недвижимости, земельных участков — по внесенным в патент объектам можно применять ПСН, по остальным УСН.
По услугам общепита — на патент можно перевести объекты, соответствующие лимиту по площади зала обслуживания посетителей, установленному для ПСН, а не соответствующие лимиту точки оставить на упрощенке.
По розничной торговле — объекты стационарной торговой сети, в которых площадь торгового зала соответствует лимиту для ПСН, можно перевести на патент, а не соответствующие лимиту — оставить на УСН.
Если осуществляете только один вид деятельности и только в одном регионе, можете перейти по нему на патент, оставаясь на УСН.
Применять УСН и ПСН к одному и тому же виду деятельности не запрещено, если такую деятельность ведут в разных субъектах РФ.
Например, имея два магазина в Москве и один — в Туле, ИП может работать на УСН в столице, а тульский магазин перевести на патент, или наоборот.
Годовые лимиты доходов на упрощенке и патенте в 2025 году отличаются:
Лимит дохода на УСН — 450 млн рублей. Если лимит будет превышен, право на применение упрощенки утрачивается с начала месяца, в котором произошло превышение, с автоматическим переходом на ОСНО.
Лимит дохода на патенте — 60 млн рублей. При превышении этого лимита ИП теряет право на применение патента и считается перешедшим на УСН с начала налогового периода, на который патент был выдан. При этом применять ПСН предприниматель не сможет и в следующем году — это новое правило, согласно которому при доходе более 60 млн рублей в предыдущем году, приобрести патент в текущем году нельзя (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК, письмо ФНС от 24.12.2024 № СД-4-3/14537).
При совмещении спецрежимов определяйте соответствие ваших доходов лимитам следующим образом (п. 4 ст. 346.13, п. 1 ст. 346.15, п. 6 ст. 346.45 НК):
На УСН — суммируйте доходы от реализации на УСН с внереализационными доходами на УСН и доходами от реализации на патенте.
На ПСН — доходы от реализации на патенте суммируйте с доходами от реализации на УСН.
Если доходы ИП при совмещении УСН и ПСН превысят с начала года 60 млн руб., предприниматель не только утратит право на патент, но и станет плательщиком НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения (п. 5 ст. 145 НК).
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Раздельный учет при совмещении УСН и ПСН
При совмещении спецрежимов доходы, расходы, обязательства, имущество и хозоперации, учитывайте раздельно, чтобы можно было однозначно понять, какие из них относятся к упрощенке, а какие к патенту (п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.53 НК).
Организовать раздельный учет можно в специальных регистрах (таблицах), разработанных самостоятельно, или используя отдельные субсчета на счетах бухучета. Выбранный способ раздельного учета зафиксируйте в учетной политике.
Налоговый учет ведите в книгах учета, четко разделяя принадлежность поступлений и затрат:
по патенту — в книге учета доходов ИП при ПСН учитывайте только «патентные» доходы;
по УСН — в книге учета доходов и расходов (КУДИР) учитывайте только налогооблагаемые доходы при УСН «доходы», или доходы и расходы, включаемые в налоговую базу при УСН «доходы минус расходы».
Оплату за услуги, оказанные до перехода на ПСН, но поступившую уже в период совмещения УСН и патента, включайте в «упрощенные» доходы (письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-11-11/39092).
Если расходы нельзя однозначно отнести к «патентным» или «упрощенным», учитывайте их пропорционально доле доходов от каждого из режимов в общей сумме поступлений (п. 8 ст. 346.18 НК):
Сначала определите доли доходов по УСН и по патенту в общем объеме выручки:
Доля доходов по УСН или по ПСН
=
Доходы на УСН или на ПСН
:
Совокупная сумма доходов, полученных на УСН и ПСН
Затем рассчитайте, какие суммы из «общих» расходов следует отнести к деятельности на УСН и на патенте:
Расходы на УСН или на ПСН
=
Сумма «общих» расходов
Х
Доля доходов по УСН или по ПСН
Пример. ИП совмещает УСН «доходы минус расходы» с патентом. В 2025 году доходы на УСН составили 960 000 рублей, а на патенте — 430 000 рублей. Сумма «общих» расходов, которые нужно пропорционально распределить между УСН и ПСН — 640 000 рублей.
Как ИП распределит сумму расходов между спецрежимами:
Доля доходов по УСН = 960 000 : (960 000 + 430 000) = 0,69
Расходы, отнесенные на УСН = 640 000 х 0,69 = 441 600 руб.
Доля доходов по ПСН = 430 000 : (960 000 + 430 000) = 0,31
Расходы, отнесенные на ПСН = 640 000 х 0,31 = 198 400 руб.
Раздельный учет работников при совмещении УСН и ПСН
Лимиты по численности работников на упрощенке и патенте отличаются:
средняя численность сотрудников при УСН — 130 человек;
численность работников, занятых в «патентной» деятельности, не должна превышать 15 человек.
Как учитывать сотрудников для соблюдения лимитов (п. 3 ст. 346.12, п. 4, 4.1 ст. 346.13, п. 5 ст. 346.43 НК, письма Минфина № 03-11-11/15437 от 20.03.2015, № 03-11-09/77379 от 29.10.2018):
Самого ИП в численность работников не включайте.
На УСН учитывайте всех — и тех, кто занят в «упрощенной» деятельности, и тех, кто задействован в «патентном» бизнесе.
На ПСН учитывайте только тех, кто занят в «патентных» видах деятельности. Лимит рассчитывайте не отдельно на каждый патент, а общий для всех видов деятельности на ПСН.
Раздельный учет сотрудников ведите так, чтобы можно было легко определить, кто из них занят в деятельности на УСН, а кто в деятельности на патенте. Порядок ведения учета закрепите в своей учетной (налоговой) политике.
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Как уменьшать налоги на страховые взносы при совмещении ПСН и УСН
На УСН «доходы» и на ПСН предприниматель может уменьшать сумму налога на страховые взносы, в том числе (п. 3.1 ст. 346.21, п. 1.2 ст. 346.51 НК):
на страховые взносы, уплаченные в налоговом периоде (в году действия патента) за работников;
на фиксированные взносы ИП, подлежащие уплате «за себя» в налоговом периоде (в году действия патента), включая дополнительный взнос на ОПС — 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей.
При УСН «доходы минус расходы» на сумму указанных взносов уменьшается не налог, а налоговая база — их включают в расходы (п. 1 ст. 346.16 НК).
Все страховые взносы необходимо корректно распределить между упрощенкой и патентом — для этого разработайте отдельный налоговый регистр.
Правила уменьшения налогов при совмещении УСН и патента (п. 1 ст. 346.16, п. 3.1 ст. 346.21, п. 1.2 ст. 346.51 НК):
Все сотрудники заняты в «упрощенной» деятельности:
налог на УСН «доходы» уменьшайте на всю сумму страховых взносов за работников и долю взносов ИП «за себя», при этом снизить налог можно максимум на 50%;
стоимость патента уменьшайте без ограничений на долю взносов «за себя», приходящуюся на ПСН;
на УСН «доходы минус расходы» все взносы за работников и долю взносов ИП «за себя» включите в расходы.
Все сотрудники заняты в деятельности на патенте:
стоимость патента уменьшайте на страховые взносы за работников и на долю взносов ИП «за себя», при этом снизить налог можно не более чем на 50%;
на УСН «доходы» налог без ограничений уменьшайте на долю взносов ИП «за себя»;
на УСН «доходы минус расходы» долю взносов ИП «за себя» учтите в расходах.
ИП не имеет работников:
налог при УСН «доходы» и стоимость патента можно без ограничений уменьшить на соответствующие доли взносов ИП «за себя»;
на УСН «доходы минус расходы» всю долю взносов ИП «за себя» включите в расходы.
Если невозможно четко определить, к какому из режимов относятся страховые взносы за работников, занятых в деятельности и на УСН и на ПСН, а также взносы ИП «за себя», распределяйте их пропорционально доле дохода от каждого спецрежима в общей сумме поступлений:
1. Определите доли доходов:
Доля доходов по УСН или по ПСН
=
Доходы на УСН или на ПСН
:
Совокупная сумма доходов, полученных на УСН и ПСН
2. Распределите суммы «общих» страховых взносов между УСН и ПСН:
Взносы ИП за себя или за работников на УСН или на ПСН
=
Сумма «общих» взносов
Х
Доля доходов по УСН или по ПСН
Пример. В 2025 году доход ИП составил 3 млн рублей, в том числе:
доход от деятельности на УСН — 2 100 000 руб.;
доход от деятельности на ПСН — 900 000 руб.
В течение года ИП уплатил за работников, занятых в деятельности сразу на обоих спецрежимах, страховые взносы — 160 000 руб.
Взносы ИП «за себя», подлежащие уплате в 2025 году — 68 000 руб.
ИП распределил «общие» страховые взносы между спецрежимами так:
Доля доходов на УСН = 2 100 000 : 3 000 000 = 0,70.
Доля доходов на ПСН = 900 000 : 3 000 000 = 0,30.
Взносы ИП за себя на УСН = 68 000 х 0,70 = 47 600 руб.
Взносы ИП за себя на ПСН = 68 000 х 0,30 = 20 400 руб.
Взносы за работников на УСН = 160 000 х 0,70 = 112 000 руб.
Взносы за работников на ПСН = 160 000 х 0,30 = 48 000 руб.
Как учитывать основные средства при совмещении УСН и патента
Раздельный учет необходим и для основных средств, используемых в деятельности на УСН и патенте.
На упрощенке в 2025 году действует лимит остаточной стоимости ОС — 200 млн рублей. В лимит не включайте объекты ОС, применяемые в «патентной» деятельности.
На патенте лимит стоимости ОС не установлен.
Остаточную стоимость объектов ОС, которые применяете одновременно на обоих спецрежимах, распределите между УСН и ПСН в порядке, который разработаете сами. Это может быть, например, расчет в пропорции к доле доходов, полученных на каждом из спецрежимов или пропорционально времени использования ОС для деятельности на упрощенке и на патенте и т. д. (письмо Минфина от 06.03.2019 № 03-11-11/14646).
Установленный порядок распределения остаточной стоимости ОС закрепите в учетной политике.
Как уплачивать налоги при совмещении УСН и патента
Рассчитывайте налоги в обычном порядке, установленном Налоговым кодексом для каждого из спецрежимов:
На УСН расчет базы по налогу делайте исходя из применяемого налогового объекта — «доходы» или «доходы минус расходы», учитывая доходы от деятельности, по которой не применяете патент (ст. 346.18 НК).
На ПСН налогом является стоимость патента, приобретаемого для конкретного вида деятельности. Она зависит от нескольких факторов — срока действия патента, региона ведения «патентной» деятельности, вида бизнеса (ст. 346.48, 346.51 НК).
Факт совмещения патента и упрощенки не влияет на порядок расчета налогов по этим режимам.
Отчетность на патенте отсутствует. На упрощенке раз в год не позже 25 апреля следующего за отчетным года предпринимателями подается декларация.
Сроки и порядок уплаты налогов при совмещении тоже обычные:
УСН — не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом, уплачивайте авансовые платежи за I квартал, полугодие, 9 месяцев. Налог по итогам налогового периода ИП уплачивают в срок не позднее 28 апреля следующего года.
ПСН — уплачивайте налог в зависимости от срока, на который выдан патент:
до 6 месяцев — всю сумму уплатите до завершения срока патента;
от 6 до 12 месяцев — 1/3 стоимости патента уплатите в течение 90 дней с даты начала его действия, остальные 2/3 — до даты окончания срока действия патента.
Если срок патента истекает 31 декабря, патент нужно оплатить не позже 28 декабря.
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