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Индивидуальный предприниматель

Как ИП совмещать патент и УСН в 2025 году: подробный гайд

Патент и УСН индивидуальные предприниматели могут применять одновременно. Рассказываем о правилах совмещения этих спецрежимов в 2025 году.

УСН и патент: когда возможно совмещение

Совмещая упрощенку с патентом, помните, что УСН применяется ко всей деятельности ИП в целом, а патент доступен только для отдельных видов бизнеса, в отношении которых в конкретном регионе действует ПСН.

В одном регионе совмещать УСН и патент по одному и тому же виду деятельности нельзя. Но есть исключения:

  • По услугам перевозки грузов и пассажиров — часть транспортных средств можно вписать в патент, а остальные оставить на упрощенке.

  • При сдаче в аренду жилой и нежилой недвижимости, земельных участков — по внесенным в патент объектам можно применять ПСН, по остальным УСН.

  • По услугам общепита — на патент можно перевести объекты, соответствующие лимиту по площади зала обслуживания посетителей, установленному для ПСН, а не соответствующие лимиту точки оставить на упрощенке.

  • По розничной торговле — объекты стационарной торговой сети, в которых площадь торгового зала соответствует лимиту для ПСН, можно перевести на патент, а не соответствующие лимиту — оставить на УСН.

Если осуществляете только один вид деятельности и только в одном регионе, можете перейти по нему на патент, оставаясь на УСН.

Применять УСН и ПСН к одному и тому же виду деятельности не запрещено, если такую деятельность ведут в разных субъектах РФ.

Например, имея два магазина в Москве и один в Туле, ИП может работать на УСН в столице, а тульский магазин перевести на патент, или наоборот.

Годовые лимиты доходов на упрощенке и патенте в 2025 году отличаются:

  • Лимит дохода на УСН 450 млн рублей. Если лимит будет превышен, право на применение упрощенки утрачивается с начала месяца, в котором произошло превышение, с автоматическим переходом на ОСНО.

  • Лимит дохода на патенте 60 млн рублей. При превышении этого лимита ИП теряет право на применение патента и считается перешедшим на УСН с начала налогового периода, на который патент был выдан. При этом применять ПСН предприниматель не сможет и в следующем году — это новое правило, согласно которому при доходе более 60 млн рублей в предыдущем году, приобрести патент в текущем году нельзя (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК, письмо ФНС от 24.12.2024 № СД-4-3/14537).

При совмещении спецрежимов определяйте соответствие ваших доходов лимитам следующим образом (п. 4 ст. 346.13, п. 1 ст. 346.15, п. 6 ст. 346.45 НК):

  • На УСН — суммируйте доходы от реализации на УСН с внереализационными доходами на УСН и доходами от реализации на патенте.

  • На ПСН — доходы от реализации на патенте суммируйте с доходами от реализации на УСН.

Если доходы ИП при совмещении УСН и ПСН превысят с начала года 60 млн руб., предприниматель не только утратит право на патент, но и станет плательщиком НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения (п. 5 ст. 145 НК).

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Раздельный учет при совмещении УСН и ПСН

При совмещении спецрежимов доходы, расходы, обязательства, имущество и хозоперации, учитывайте раздельно, чтобы можно было однозначно понять, какие из них относятся к упрощенке, а какие к патенту (п. 8 ст. 346.18, п. 6 ст. 346.53 НК).

Организовать раздельный учет можно в специальных регистрах (таблицах), разработанных самостоятельно, или используя отдельные субсчета на счетах бухучета. Выбранный способ раздельного учета зафиксируйте в учетной политике.

Налоговый учет ведите в книгах учета, четко разделяя принадлежность поступлений и затрат:

  • по патенту — в книге учета доходов ИП при ПСН учитывайте только «патентные» доходы;

  • по УСН — в книге учета доходов и расходов (КУДИР) учитывайте только налогооблагаемые доходы при УСН «доходы», или доходы и расходы, включаемые в налоговую базу при УСН «доходы минус расходы».

Оплату за услуги, оказанные до перехода на ПСН, но поступившую уже в период совмещения УСН и патента, включайте в «упрощенные» доходы (письмо Минфина от 25.04.2024 № 03-11-11/39092).

Если расходы нельзя однозначно отнести к «патентным» или «упрощенным», учитывайте их пропорционально доле доходов от каждого из режимов в общей сумме поступлений (п. 8 ст. 346.18 НК):

Сначала определите доли доходов по УСН и по патенту в общем объеме выручки:

Доля доходов по УСН или по ПСН

=

Доходы на УСН или на ПСН

:

Совокупная сумма доходов, полученных на УСН и ПСН

Затем рассчитайте, какие суммы из «общих» расходов следует отнести к деятельности на УСН и на патенте:

Расходы на УСН или на ПСН

=

Сумма «общих» расходов

Х

Доля доходов по УСН или по ПСН

Пример. ИП совмещает УСН «доходы минус расходы» с патентом. В 2025 году доходы на УСН составили 960 000 рублей, а на патенте 430 000 рублей. Сумма «общих» расходов, которые нужно пропорционально распределить между УСН и ПСН 640 000 рублей.

Как ИП распределит сумму расходов между спецрежимами:

  • Доля доходов по УСН = 960 000 : (960 000 + 430 000) = 0,69

  • Расходы, отнесенные на УСН = 640 000 х 0,69 = 441 600 руб.

  • Доля доходов по ПСН = 430 000 : (960 000 + 430 000) = 0,31

  • Расходы, отнесенные на ПСН = 640 000 х 0,31 = 198 400 руб.

Раздельный учет работников при совмещении УСН и ПСН

Лимиты по численности работников на упрощенке и патенте отличаются:

  • средняя численность сотрудников при УСН — 130 человек;

  • численность работников, занятых в «патентной» деятельности, не должна превышать 15 человек.

Как учитывать сотрудников для соблюдения лимитов (п. 3 ст. 346.12, п. 4, 4.1 ст. 346.13, п. 5 ст. 346.43 НК, письма Минфина № 03-11-11/15437 от 20.03.2015, № 03-11-09/77379 от 29.10.2018):

  • Самого ИП в численность работников не включайте.

  • На УСН учитывайте всех — и тех, кто занят в «упрощенной» деятельности, и тех, кто задействован в «патентном» бизнесе.

  • На ПСН учитывайте только тех, кто занят в «патентных» видах деятельности. Лимит рассчитывайте не отдельно на каждый патент, а общий для всех видов деятельности на ПСН.

Раздельный учет сотрудников ведите так, чтобы можно было легко определить, кто из них занят в деятельности на УСН, а кто в деятельности на патенте. Порядок ведения учета закрепите в своей учетной (налоговой) политике.

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Как уменьшать налоги на страховые взносы при совмещении ПСН и УСН

На УСН «доходы» и на ПСН предприниматель может уменьшать сумму налога на страховые взносы, в том числе (п. 3.1 ст. 346.21, п. 1.2 ст. 346.51 НК):

  • на страховые взносы, уплаченные в налоговом периоде (в году действия патента) за работников;

  • на фиксированные взносы ИП, подлежащие уплате «за себя» в налоговом периоде (в году действия патента), включая дополнительный взнос на ОПС — 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей.

При УСН «доходы минус расходы» на сумму указанных взносов уменьшается не налог, а налоговая база — их включают в расходы (п. 1 ст. 346.16 НК).

Все страховые взносы необходимо корректно распределить между упрощенкой и патентом — для этого разработайте отдельный налоговый регистр.

Правила уменьшения налогов при совмещении УСН и патента (п. 1 ст. 346.16, п. 3.1 ст. 346.21, п. 1.2 ст. 346.51 НК):

  • Все сотрудники заняты в «упрощенной» деятельности:

    • налог на УСН «доходы» уменьшайте на всю сумму страховых взносов за работников и долю взносов ИП «за себя», при этом снизить налог можно максимум на 50%;

    • стоимость патента уменьшайте без ограничений на долю взносов «за себя», приходящуюся на ПСН;

    • на УСН «доходы минус расходы» все взносы за работников и долю взносов ИП «за себя» включите в расходы.

  • Все сотрудники заняты в деятельности на патенте:

    • стоимость патента уменьшайте на страховые взносы за работников и на долю взносов ИП «за себя», при этом снизить налог можно не более чем на 50%;

    • на УСН «доходы» налог без ограничений уменьшайте на долю взносов ИП «за себя»;

    • на УСН «доходы минус расходы» долю взносов ИП «за себя» учтите в расходах.

  • ИП не имеет работников:

    • налог при УСН «доходы» и стоимость патента можно без ограничений уменьшить на соответствующие доли взносов ИП «за себя»;

    • на УСН «доходы минус расходы» всю долю взносов ИП «за себя» включите в расходы.

Если невозможно четко определить, к какому из режимов относятся страховые взносы за работников, занятых в деятельности и на УСН и на ПСН, а также взносы ИП «за себя», распределяйте их пропорционально доле дохода от каждого спецрежима в общей сумме поступлений:

1. Определите доли доходов:

Доля доходов по УСН или по ПСН

=

Доходы на УСН или на ПСН

:

Совокупная сумма доходов, полученных на УСН и ПСН

2. Распределите суммы «общих» страховых взносов между УСН и ПСН:

Взносы ИП за себя или за работников на УСН или на ПСН

=

Сумма «общих» взносов

Х

Доля доходов по УСН или по ПСН

Пример. В 2025 году доход ИП составил 3 млн рублей, в том числе:

  • доход от деятельности на УСН 2 100 000 руб.;

  • доход от деятельности на ПСН 900 000 руб.

В течение года ИП уплатил за работников, занятых в деятельности сразу на обоих спецрежимах, страховые взносы 160 000 руб.

Взносы ИП «за себя», подлежащие уплате в 2025 году 68 000 руб.

ИП распределил «общие» страховые взносы между спецрежимами так:

  1. Доля доходов на УСН = 2 100 000 : 3 000 000 = 0,70.

  2. Доля доходов на ПСН = 900 000 : 3 000 000 = 0,30.

  3. Взносы ИП за себя на УСН = 68 000 х 0,70 = 47 600 руб.

  4. Взносы ИП за себя на ПСН = 68 000 х 0,30 = 20 400 руб.

  5. Взносы за работников на УСН = 160 000 х 0,70 = 112 000 руб.

  6. Взносы за работников на ПСН = 160 000 х 0,30 = 48 000 руб.

Как учитывать основные средства при совмещении УСН и патента

Раздельный учет необходим и для основных средств, используемых в деятельности на УСН и патенте.

На упрощенке в 2025 году действует лимит остаточной стоимости ОС — 200 млн рублей. В лимит не включайте объекты ОС, применяемые в «патентной» деятельности.

На патенте лимит стоимости ОС не установлен.

Остаточную стоимость объектов ОС, которые применяете одновременно на обоих спецрежимах, распределите между УСН и ПСН в порядке, который разработаете сами. Это может быть, например, расчет в пропорции к доле доходов, полученных на каждом из спецрежимов или пропорционально времени использования ОС для деятельности на упрощенке и на патенте и т. д. (письмо Минфина от 06.03.2019 № 03-11-11/14646).

Установленный порядок распределения остаточной стоимости ОС закрепите в учетной политике.

Как уплачивать налоги при совмещении УСН и патента

Рассчитывайте налоги в обычном порядке, установленном Налоговым кодексом для каждого из спецрежимов:

  • На УСН расчет базы по налогу делайте исходя из применяемого налогового объекта — «доходы» или «доходы минус расходы», учитывая доходы от деятельности, по которой не применяете патент (ст. 346.18 НК).

  • На ПСН налогом является стоимость патента, приобретаемого для конкретного вида деятельности. Она зависит от нескольких факторов — срока действия патента, региона ведения «патентной» деятельности, вида бизнеса (ст. 346.48, 346.51 НК).

Факт совмещения патента и упрощенки не влияет на порядок расчета налогов по этим режимам.

Отчетность на патенте отсутствует. На упрощенке раз в год не позже 25 апреля следующего за отчетным года предпринимателями подается декларация.

Сроки и порядок уплаты налогов при совмещении тоже обычные:

  • УСН — не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом, уплачивайте авансовые платежи за I квартал, полугодие, 9 месяцев. Налог по итогам налогового периода ИП уплачивают в срок не позднее 28 апреля следующего года.

  • ПСН — уплачивайте налог в зависимости от срока, на который выдан патент:

    • до 6 месяцев — всю сумму уплатите до завершения срока патента;

    • от 6 до 12 месяцев — 1/3 стоимости патента уплатите в течение 90 дней с даты начала его действия, остальные 2/3 — до даты окончания срока действия патента.

Если срок патента истекает 31 декабря, патент нужно оплатить не позже 28 декабря.

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