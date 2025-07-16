SportDots: инновации для чемпионов, которые оценили только бабушки и Борис Мальцев. Почему?

Людям нужны эмоции

Борис: Спорт для меня — вопрос мотивации. Крутая экипировка, даже если не работает, дает заряд. В эффективность не верю, но сам процесс важен.

Майя: Вот ты типичная наша аудитория, как до тебя достучаться?

Борис: Увидел ваш сайт, решил попробовать, прикольно. Цены - дорогие, но я с удовольствием попробую так, чтобы меня увидели, чтобы все немного позавидовали. Хотя я очень люблю черный цвет, хочется яркого. Моя мотивация – это какая-то новая одежда.

Майя: В 2021-м наш лучший оффер для 55+ был: «Перепробовали все наколенники — попробуйте SportDots». Со спортсменами может сработать аналогичный: «Испробовал всю экипировку? Вот еще вариант».

Борис: Есть бренды, которые я ношу 12 лет.

Майя: Это как счастливая одежда у хоккеистов.

Борис: Типа того. Вам точно нужно пробовать историю с «прикольно» на широкой воронке.

Майя: Не функциональность? Мы так много можем дать спортсменам, а это не нужно.

Борис: А это вторичный элемент воронки.

Юрий: Ты мыслишь как владелец продукта, а Борис тебе говорит про эмоции. Человек берет твою вещь, чтобы получить эмоцию.

Борис: Да, что этого ни у кого нет. Мне еще нужен инфоповод для моих соцсетей, а потом и смыслы найду.

Или если вы действительно такие колдуны, то я снимаю вашу и мне уже ее не хватает. Это как раз элементы воронки. Мне кажется у вашего продукта большое будущее, если там будет правильный маркетолог.

Юрий: В производстве секреты, которыми вы владеете, а в маркетинге и продажах прям остаточный подход. А туда, где лежат большие деньги, вы туда даже нос не положили.

Майя: А это где?

Борис: Авито, Озон, ВБ. Вот прям сегодня приходи и запускайте все сами.

Юрий: Я бы еще пошел в сети спортивной одежды. Это гипотеза, которую можно щупать. Или вы футболки заказываете, а может есть те, кто масштабно шьет и им нужна какая-то фишка.