Михаил Лапушинский – как начинался российский интернет. История Банкир.ру

Я твой хронолог

Борис: Вторая часть интересует меня больше всего. Не знаю, есть ли еще кто-то, кто так же, как я, интересуется хронологией твоей жизни?

Михаил: Ты единственный хронолог!

Борис: Я считаю, что для российского интернета мы с тобой сделали очень много в своих сегментах. Сегодня у нас с Михаилом Лапушинским второе интервью. В первом говорили о сервисе НДФЛка, о том, как он в 50 лет стал стартапером. Но меня интересует история проекта Банкир.ру, когда тебе было около 28 лет и ты пришел в интернет в 1999 году. Домен в каком году сделал?

Михаил: В 1999 году.

Борис: Я сделал домен в 2001 году. За эти два года интернет развивался так быстро, что Миша добился большего прогресса. Расскажи, как появился Банкир.ру и почему ты выбрал этот сегмент?

Михаил: Я думаю, это интервью посмотрят два человека – ты и я.

Борис: Я думаю, посмотрят все. Михаил — мой партнер и соведущий проекта «ТоТ еще разговор», а также создатель стартапа НДФЛка. Возвращаемся к 1999 году: ты работал в краснодарском банке?

Михаил: Да, я работал в отделении Центрального банка в Краснодаре, в главном управлении ЦБ. Мы контролировали работу банков с ценными бумагами, проверяли учет и отвечали на вопросы. На 3–4 году работы я заметил, что банки начали решать некоторые вопросы самостоятельно, а наше мнение стало неоднозначным. Тогда я увидел, что в сети ФИДО айтишники уже занимались решением банковских вопросов (это был 1998 год).

Борис: Ты стажер или какой-то важный человек?

Борис: Я был заместителем начальника управления ценных бумаг и проводил проверки банковских операций с ценными бумагами и как обслуживают клиентов. Проработал 5 лет.

Борис: По сути уже матерый банкир.

Михаил: Можно так сказать, ну банкир-чиновник, все таки это госбанк был.

Борис: А как ты попал в госбанк? Какая шерстяная рука?

Михаил: После вуза я разослал резюме в 23 компании. Хотел работать в банке. Пока я с Кубань Банком вел переговоры, он обанкротился и меня туда не взяли. Госбанк позвал, я пошел туда. Они открыли новое направление по ценным бумагам и взяли меня без опыта. Я начал работать с нуля, и через 3 года уже знал всё. В это время, примерно 1996–1997 годы, появился интернет.