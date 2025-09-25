Геннадий Куц потерял все, но не сдался: как построить бизнес с нуля после провала

Планируем привлекать новые инвестиции

Борис: Я хочу поговорить про деньги. Вы еще взяли раунд инвестиций?

Геннадий: Естественно, после первых, когда они закончились, мы сделали пивот, подтвердили модель, заключили контракты, эти же инвесторы вложились. Сейчас у нас с деньгами все ок.

Борис: Цифру можешь назвать?

Геннадий: 40 миллионов. Общие инвестиции в проект 100 млн за 3 года. Следующая для нас отметка — это раунд А, мы планируем как минимум в трех сетях сделать полное присутствие, развертывание системы. На раунд А мы будем брать или фонд или частного инвестора, раунд В — это стратег. В качестве стратегии пересматриваем непрофильные, не конкурирующие компании, которые могут получить инсайдерскую информацию по ценам других. Мы рассматриваем 1С, для нас это наиболее приоритетный, Контур, IT компании около этого бизнеса.

Борис: А уже фандрайзинг делаете?

Геннадий: Конечно, вчера был первый питч с инвестором.

Борис: Но целитесь в 1С.

Геннадий: Сейчас работаем с отелями в России и СНГ. Следующий шаг — раунд А для массового масштабирования. Зашли и в ресторанный бизнес. 80% клиентов приходят по рекомендациям (8 из 10 поставщиков и отелей нас рекомендуют). Есть успешные кейсы, когда поставщики приводили ресторанные сети, а отели — международные бренды. Пробовали добавить медицину в рамках пилота, но решили отложить из-за риска перегрузки ассортимента.

Борис: А зарубежные аналоги есть, на кого смотрите?

Геннадий: Market Basket активно развивался. В 2022 году они ушли из России и СНГ и приняли решение не развивать другие рынки, сфокусировались на США и ушли в модель, как у нас сейчас. До этого у них была система управления процессами.

Борис: Это то самое импортозамещение?

Геннадий: Да. Открылся рынок, большие игроки ушли, маленьким было не по карману, да и не было доступа к этой системе.

Борис: Про цели хочу поговорить на 2025 год, куда целитесь?

Геннадий: Планирую выйти на раунд А до конца года для масштабирования в трех сетях. На раунд А требуется 45 млн рублей для достижения стратега. Важнее экспертизы инвестора, чем размер доли. Главная цель — получить помощь в масштабировании бизнеса.

Юрий: Нужны умные деньги

Борис: А про обороты есть смысл говорить?

Геннадий: Я бы сейчас не хотел, но обороты есть. Мы зарабатываем, у нас есть платящие поставщики и платящие клиенты. Главная метрика для меня это количество сделок и их размер. В финансовой модели мы закладывали 600000 рублей в месяц через нас будет проходить. А сейчас это 1,7 млн. руб. в месяц с отеля и наши 3% от них.