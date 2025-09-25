Геннадий Куц потерял все, но не сдался: как построить бизнес с нуля после провала

ЦОК КПП ОСНО 25.09 Мобильная
ТоТ еще разговор
Сегодня в подкасте «ТоТ еще разговор» Геннадий Куц – фаундер проекта ProOrder, помогающего организовать процессы закупок в крупных отельных сетях. Из выпуска вы узнаете сколько раз нужно было перевернуть лист и начать проект заново. И кто на самом деле главный партнер в жизни Геннадия.

Почему после МВА Сколково жизнь уже не будет прежней, а акселератор СКБ-Контур не сработал. Как важно мыслить не только финмоделями, но и конкретными цифрами.

Самое главное, как рассказывать просто о сложном и не запутать слушателей.

Соведущий – Юрий Мео, бизнес-трекер. Возможно, вы поймете, что это за профессия такая.

Меня перепрошили в Сколково

Борис: Всем привет, с нами Геннадий Куц, фаундер и руководитель проекта ProOrder. Расскажи, что это за проект. 

Геннадий: Это система автоматизации закупок для HoReCa. Мы управляем всеми процессами: от планирования и бюджетирования до получения товаров и услуг на склад, беря на себя операционные расходы. Наш основной продукт — облачное SaaS-решение. Для крупных клиентов мы также предлагаем инхаус-решения с размещением на их серверах.

Борис: Звучит сложно, интересно посмотреть путь от чилаута до приорда. 

Геннадий: Я начал карьеру в банковском секторе в 2008 году, а в 2012 перешел в корпоративный сектор как IT-специалист в интегратор полного цикла. За 14 лет прошёл путь от заместителя гендиректора до коммерческого директора, развивая проектную деятельность и продажи.

Во время обучения в Сколково познакомился с партнером, и за год вечерних встреч родилась идея стартапа. Наш первый продукт назывался Айран Маркет — название связано с Татарстаном как тестовым регионом и IT-тематикой.

После трех лет активной работы мы дважды меняли бизнес-модель: от цифрового дистрибьютора перешли к B2B-маркетплейсу. После акселератора СКБ-Контур пришли в HoReCa. В 2022 году американская компания Market Basket ушла из России, и мы с новым партнером решили создать аналог их функционала.

Юрий: Удивительно, как после успешной карьеры в интеграторах на позиции коммерческого директора с крупными контрактами и обучения в Сколково и акселераторе решился начать все с нуля. Ушли в Татарстан с новым проектом, проработали три года, а потом пошли в акселератор Контур.

Айран Маркет был чистым стартапом

Геннадий Куц / фаундер проекта ProOrder

Геннадий: В Сколково нас учили быстро принимать решения и двигаться дальше, если нет результата. Хотя год назад казалось, что все пропало, сейчас я понимаю, пройденный путь был необходим. Все три года разработки продукта пригодились, ни одна функция не оказалась лишней.

Айран Маркет — стартап по созданию цифровой дистрибьюции для традиционной розницы формата «На полке», который перешел к одному из дистрибьюторов из Сбера. Мы закупали товары на склад и без торговых представителей поставляли их в магазины.

Наш целевой рынок — классическая розница. Несмотря на прогнозы о ее умирании, большинство владельцев таких магазинов — собственники помещений, работающие на грани рентабельности до 100 тыс. руб. и либо они уходят продавцом в «Пятерочку», либо они что-то меняют. Наша гипотеза — мы можем предложить им сервис и оптимизировать цепочку поставок, снизив затраты.

Борис: И вы приходили в маленькие магазины и говорили: «Хотите мы вам поставим товар и дадим систему учета»?

Геннадий: Наша система — не просто учет, а управление заказами с прогнозированием и оптимизацией. Мы сократили точки контакта: вместо торговых представителей с бумагами создали сквозное общение между производителями и магазинами.

Как Wildberries, но для розницы. Мы победили в хакатоне Сбера в номинации «Цифровой отдел закупок» и интегрировали финтех-решения, которые не прижились в мелком ритейле. Имея доступ к клиентам в системе, мы предлагали им финтех-продукты (рассрочки, открытие счетов, льготы) и быстро масштабировались. И здесь у нас модель классно взлетела, мы начали очень быстро масштабироваться и расти.

Мы с партнером создали складской комплекс с разными температурными режимами и интегрировали ВМС-систему для полного цикла: от заказа до доставки.

Наша система снижала затраты, экономила время на заказах и повышала уровень сервиса, минимизируя риски, связанные с отсутствием торговых представителей.

Искали инвестиции с простой презентацией

Геннадий Куц, Юрий Мео и Борис Мальцев

Борис: А где ты взял деньги на Айран Маркет? 

Геннадий: Деньги я привлекал. Всю эту модель мы упаковывали с партнером порядка года и в конце 2021 года я начал привлечение средств. Мы сделали презентацию и я пошел по рынку искать деньги. Привлек 1 миллион долларов и собрал команду.

Я пошел к одногруппникам в Сколково, друзьям, знакомым, бывшим моим работодателям, которые с удовольствием зашли в проект под долю. Инвестиции невозвратные,  потому что все понимали, что может стрельнуть, а может и нет.

Юрий:Стрельнуло, вернул деньги?

Геннадий: Нет, мы не вернули деньги за три года работы. Не закрывали юрлицо и не меняли соучредителей, только бизнес-модели. Столкнулись с кассовым разрывом, не хватило средств на складские потери и ошибки в ассортименте (местные предпочитали локальные бренды). При быстром росте товарооборота не смогли поддержать товар на складе. Выбрали путь изменений вместо закрытия.

Настал кассовый разрыв

Борис: Как вы пришли к кассовому разрыву, была большая команда? 

Геннадий: Мы арендовали склад класса А и вложили несколько миллионов рублей в его автоматизацию: создали ячеечное хранение, адаптировали ВМС-систему, взяли в лизинг холодильные камеры. Команда состояла из складских работников, бухгалтерии, юриста и торговой команды.

На рынке мы увидели, что торговые представители как класс устарели — сложно найти специалистов. Мы предложили переквалифицировать их в клиентских менеджеров с доступом к данным заказов и возможностью автоматизации. Эффективность выросла в 4 раза: если обычный представитель обслуживал 100–120 клиентов, то наш — 400.

Борис: А сколько у вас клиентов было?

Геннадий: За три месяца работы число наших клиентов выросло с 0 до 600 активных заказчиков. Неожиданный рост товарооборота и отсутствие опыта работы с физическими складами привели к кассовому разрыву. Как основатель, я пытался контролировать разработку, операционку и стратегию, но упустил контроль над ключевыми сотрудниками.

Борис: А у партнера какая была опция?

Геннадий: Мы с партнером были 50/50, у нас даже в документах было по 2 подписи, два генеральных директора. Она сообщила о тяжелой болезни, победила болезнь, но решила выйти из проекта из-за смены жизненных приоритетов. Это совпало с нашим полноценным выходом на рынок, и я остался без партнера. Я думаю, что мог избежать ошибок. В Сколково рассказывали как не надо делать, но я это все сделал.

Сложно увольнять людей

Борис Мальцев / Клерк.ру

Борис: Кассовый разрыв и дальше что? 

Геннадий: Мне пришлось провести первое в жизни массовое увольнение сотрудников. Увольнение сотрудников оказалось одним из самых тяжелых испытаний. Приходилось договариваться, выплачивать компенсации, брать кредиты и тратить детские сбережения.

Я долго не мог принять ситуацию, но понимал, что стоял выбор: закрыться или продолжить работу. Сейчас осознаю, что совершил ошибку, я ассоциировал себя и бизнес

Борис: Надо было раньше принимать решение, верно?

Геннадий: Нужно было раньше закрыть проект и начать заново. При проблемах с финансами новый раунд инвестиций был невозможен — не было новой модели. С октября 2023 по январь 2024 я самостоятельно финансировал команду и дорабатывал продукт, выполняя все ключевые задачи: от работы с поставщиками до формирования требований к продукту.

Из Удмуртии в Московскую область 

Борис: Как появился новый продукт ProOrder?

Геннадий: Айран Маркет трансформировался в B2B-маркетплейс, соединяющий дистрибьюторов и торговые точки. Я перенес бизнес из Удмуртии в Московскую область, привлек локальных дистрибьюторов.

После акселератора Контура мы два месяца работали с торговыми точками, но столкнулись с сопротивлением персонала — они предпочитали работу с торговыми представителями. Конкуренты «На полке», «МАЙ 24» решали проблему за счет инвестиций, а мы приняли решение о новом пивоте.

Рынок оказался не готов к нашему продукту. В это время появился новый партнер из отельной индустрии с 20-летним опытом. Он предложил создать на базе маркетплейса систему управления закупками для отелей, были только либо 1С, либо Excel.

Борис: А что за партнер и как он тебя нашел?

Геннадий: Мой новый партнер Лосаро управляет отелем Marriott в Армении, эксперт в сфере GM, финансов и закупок. Мы познакомились через общего инвестора — он рассказал о похожей идее для отелей. Это произошло в один из дней работы с Контуром, и я понял, что нашел то, что искал. Надеемся, это наш последний пивот.

Поддержка жены - бесценна

Борис: А на какие деньги ты жил в то время?

Геннадий: Поддержка жены спасла меня в трудные времена — она брала на себя многие заботы и помогала, даже когда пришлось перевести детей из частной школы в обычную.

Борис: Прям верила в тебя?

Геннадий: И до сих пор. Буквально недавно в акселераторе Сбера ко мне пришло осознание, что главный мой партнер — это моя жена, семья, которые не дали сгореть. Я удивляюсь ее терпению, когда у меня депрессия и нужно было менять жилье или продавать ее машину. Она находила силы меня подбадривать, а не выносить мозг.

Решение для отелей

Юрий Мео / бизнес-трекер

Борис: Что за продукт ProOrder, что он решает?

Геннадий: С партнером разработали MVP для управления бюджетами и согласования заявок в отельной сфере. Представили решение сети Сафмар, которые запросили дополнительные функции. В отеле существуют внешний и внутренний контуры с разными системами (1С, торговые площадки, PMS), отделами закупок, финансовым блоком и GM.

Борис: GM — это что?

Геннадий:  Генеральный менеджер отеля, высшее звено. Как формируются в отеле закупки на примере кухни. Шеф составляет заявки, которые передаются в отдел закупок. Там их проверяют и при необходимости согласовывают с финансовым контролером.

Текущая проблема системы в том, что поставщики часто привозят не то количество товара, которое заказано, а склад, кухня и бухгалтерия не имеют актуальной информации о поставках. Приходится вручную обрабатывать документы и вносить данные в 1С.

Наше решение — автоматизированная система для управляющих компаний. Она включает контроль бюджета и его исполнение, управление тендерными процедурами, автоматическое согласование заявок.

Борис: Ты так подробно знаешь все, потому что ты там продакт? 

Геннадий: Да, пока мы росли и набирали команду, я делал все руками, не как программист, а как продакт. С нами сейчас практически все основные федеральные сети отелей на российском рынке, а всего 43 тысячи классифицированных объектов с общим объемом закупок 1,2 трлн рублей.

Рынок отелей России

Юрий: Это получается 40% от рынка работают с вами?

Геннадий: Да, сети. Мы берем управляющую компанию, настраиваем несколько отелей, отрабатывается какой-то период и подключаем всех.

Юрий: Уже начали платить? 

Геннадий: Да. 

Борис: А какой средний чек?

Геннадий: С отеля в рамках пилота мы берем копейки. Компания берет 10 тысяч рублей в месяц с отеля за лицензию. Дополнительный доход формируется от процента товарооборота с поставщиков.

Структура системы: производитель управляет дистрибуцией и маркетингом, за ним следует сеть дистрибьюторов. Например, «Эконива» контролирует продажи через своих дистрибьюторов. Поставщики делятся на три сегмента, основной — крупные дистрибьюторы. Ценообразование для B2B-ритейлеров составляет от 0,5% до 1,5% в зависимости от товарной группы. С дистрибьюторов взимается базовый платеж 3%, который может меняться в зависимости от продаваемых товаров.

Борис: Это основная монетизация? А вы эту галлюцинацию проверили и ты в ней уверен?

Геннадий: Она работает. 

Рынок срабатывает в две стороны

Геннадий Куц, Юрий Мео и Борис Мальцев

Геннадий: Да. Здесь все ок. В вопросе монетизации рынок работает в двух направлениях. Некоторые поставщики сопротивлялись внедрению системы, но когда в сети из 3-4 одинаковых поставщиков двое подключались к системе, а третий нет, он терял объем продаж.

Борис: Это прям такой захват рынка, потому что отельеру удобно и поставщик вынужден вам платить 3%. 

Геннадий: В 2016 году европейские, а затем российские компании начали открывать интернет-магазины. Однако эта идея не сработала, отели, работающие с 30–100 поставщиками, не стали пользоваться их личными кабинетами. Причина — неудобно заходить в 50 разных систем и согласовывать закупки.

Мы предлагаем решение через API-интеграцию с учетными системами поставщиков, освобождая их от непрофильных инвестиций в собственные магазины.

Борис: То есть, все, что есть в личных кабинетах поставщиков, автоматически попадает в приложение. Одному человеку удобнее принимать решения по ассортименту со всех магазинов.

Геннадий: Конечно, у нас еще работает и сопоставление.

Юрий: Но появляется риск, вы вычеркиваете из цепочки поставки товара дистрибьютора.

Геннадий: Нет. Это была моя изначальная фантазия, что я так могу сделать, но я так сделать не могу. 

Закупить напрямую не получится

Юрий: Через ваш сервис отель может закупать напрямую у производителя, который должен доставить товар в нужное время. Как работает эта цепочка?

Геннадий: Некоторые производители работают напрямую (например, Мираторг): отель формирует заказ, они его обрабатывают и доставляют. Но таких мало. Обычно в цепочке участвует дистрибьютор.

Пример с «ЭкоНива»: производитель выпускает новое молоко, предлагает его дистрибьютору, но тот не может продвинуть товар. Тогда «ЭкоНива» сама обращается к отелям с тестовыми образцами. После тестирования они предлагают аккредитованных дистрибьюторов с управляемой отпускной ценой.

Борис: А кто основные дистрибьюторы?

Геннадий: Сейчас это «Восток-Запад», Global foods, МАР, Продсервис.

Планируем привлекать новые инвестиции

Борис: Я хочу поговорить про деньги. Вы еще взяли раунд инвестиций?

Геннадий: Естественно, после первых, когда они закончились, мы сделали пивот, подтвердили модель, заключили контракты, эти же инвесторы вложились. Сейчас у нас с деньгами все ок.

Борис: Цифру можешь назвать?

Геннадий: 40 миллионов. Общие инвестиции в проект 100 млн за 3 года. Следующая для нас отметка — это раунд А, мы планируем как минимум в трех сетях сделать полное присутствие, развертывание системы. На раунд А мы будем брать или фонд или частного инвестора, раунд В — это стратег. В качестве стратегии пересматриваем непрофильные, не конкурирующие компании, которые могут получить инсайдерскую информацию по ценам других. Мы рассматриваем 1С, для нас это наиболее приоритетный, Контур, IT компании около этого бизнеса.

Борис: А уже фандрайзинг делаете?

Геннадий: Конечно, вчера был первый питч с инвестором. 

Борис: Но целитесь в 1С.

Геннадий:  Сейчас работаем с отелями в России и СНГ. Следующий шаг — раунд А для массового масштабирования. Зашли и в ресторанный бизнес. 80% клиентов приходят по рекомендациям (8 из 10 поставщиков и отелей нас рекомендуют). Есть успешные кейсы, когда поставщики приводили ресторанные сети, а отели — международные бренды. Пробовали добавить медицину в рамках пилота, но решили отложить из-за риска перегрузки ассортимента.

Борис: А зарубежные аналоги есть, на кого смотрите?

Геннадий: Market Basket активно развивался. В 2022 году они ушли из России и СНГ и приняли решение не развивать другие рынки, сфокусировались на США и ушли в модель, как у нас сейчас. До этого у них была система управления процессами.

Борис: Это то самое импортозамещение?

Геннадий: Да. Открылся рынок, большие игроки ушли, маленьким было не по карману, да и не было доступа к этой системе. 

Борис: Про цели хочу поговорить на 2025 год, куда целитесь?

Геннадий: Планирую выйти на раунд А до конца года для масштабирования в трех сетях.  На раунд А требуется 45 млн рублей для достижения стратега. Важнее экспертизы инвестора, чем размер доли. Главная цель — получить помощь в масштабировании бизнеса.

Юрий: Нужны умные деньги

Борис: А про обороты есть смысл говорить?

Геннадий: Я бы сейчас не хотел, но обороты есть. Мы зарабатываем, у нас есть платящие поставщики и платящие клиенты. Главная метрика для меня это количество сделок и их размер. В финансовой модели мы закладывали 600000 рублей в месяц через нас будет проходить. А сейчас это 1,7 млн. руб. в месяц с отеля и наши 3% от них.

Не надо думать только формулами

Борис: О кассовом разрыве не думаешь сейчас?

Геннадий: Я уже совсем по-другому подхожу. До этого я был в иллюзии, что если я взял крутого финдира, то все будет классно. О кассовом разрыве не думаю, потому что есть команда, я понимаю какой объем команда может покрывать и в какой момент нужно добавлять новые бизнес единицы. Небольшая команда, я научился жить в режиме бережливого стартапа.

Борис: Можно спросить про ФОТ команды?

Геннадий: 1,6 млн руб. в месяц.

Юрий: Хотелось бы видеть выручку компании. И твои деньги где?

Геннадий: По оптимистичным прогнозам через 3 года, по пессимистичным 5 лет мы планируем выйти на товарооборот через площадку в 70 млрд руб.  Знаете, я уже научился работать с фин моделями и у меня нет такого, что мы взяли 1,5% и все. У нас есть возможности рекламного функционала и уже есть предложения по рекламе, это дополнительный источник. Возвращаясь к деньгам в среднем 2-2,5% от товарооборота. 

Юрий: Сколько в рублях? Я не люблю, когда формулами считается, значит у тебя в голове метрика не деньги. Когда ты мне деньги вернешь и сколько их будет?

Геннадий: Я тебе деньги верну на экзите, который будет со стратегом или дам тебе возможность остаться на льготных условиях внутри на втором раунде. Дальше доходность 74%, дивиденды планируются с 2028 года.

Борис: Юрий, ты не хочешь инвестировать?

Юрий: Много вопросов.

Геннадий: Ты правильно спросил, что очень сложно и я не понимаю, как это рассказать легко. Потому что мы настолько разрослись в продукте и стали комбайном, который закрывает все вопросы.

Юрий: Когда не можешь сказать просто, значит внутри тебя много вопросов. И они тянут тебя в разные стороны. Если есть концепция и ты в нее веришь, тогда на вопросы ты отвечаешь двумя предложениями. 

Борис: Но перед нами все таки не PR-менеджер. 

Геннадий: Я больше горю за продукт.

Борис: Несмотря на то, что с нами зануда продакт, мне было интересно.

