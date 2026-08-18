Продажа апартаментов в 2026 году: срок владения 5 лет, налог и главные риски для собственника

Почему апартаменты — это не квартира для целей налогообложения

Главная особенность апартаментов — их юридический статус. Как правило, в ЕГРН они зарегистрированы как нежилое помещение. Поэтому многие льготы, привычные собственникам квартир, к апартаментам не применяются. Доходы от продажи недвижимости облагаются НДФЛ с учетом статей 217 и 217.1 НК РФ. Освобождение возможно, если собственник выдержал установленный минимальный срок владения. Но именно при продаже апартаментов чаще всего возникает ошибка: собственник считает срок так же, как для квартиры в новостройке.

Для апартаментов срок владения начинается с даты государственной регистрации права собственности в ЕГРН. Это особенно важно при покупке объекта у застройщика.

Для жилой квартиры, приобретенной по ДДУ, срок владения в определенных случаях может исчисляться с момента полной оплаты. Для апартаментов это правило не применяется, поскольку они относятся к нежилой недвижимости. Более подробно про разницу между жилой недвижимостью и нежилой описывали в этой статье.

Поэтому перед продажей апартаментов важно смотреть не только договор и дату оплаты, но прежде всего дату регистрации права в ЕГРН. Не ориентируйтесь на правила продажи обычной квартиры: для нежилой недвижимости срок владения, вычеты и последствия использования объекта в бизнесе отличаются. До сделки эксперты ООО «Верните налог» проверят документы и заранее рассчитают возможный налог.