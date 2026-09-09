Налоговые вычеты в 2026 году: что изменилось и как получить возврат НДФЛ уже сейчас

Многие по привычке считают: потратил деньги в 2026 году — значит, вернуть НДФЛ получится только в 2027-м после подачи декларации. Но для ряда вычетов это не так.

Имущественный вычет при покупке или строительстве жилья и по ипотечным процентам можно получить через работодателя до окончания года. Социальные вычеты — например, за лечение, обучение и фитнес — также можно получать через работодателя в том же году, когда понесены соответствующие расходы. Для этого сначала необходимо подтвердить право на вычет в ФНС. Инспекция рассматривает заявление в срок до 30 календарных дней и направляет работодателю уведомление, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2024 № ЕД-7-11/908@

В чем главное преимущество? Деньги начинают работать на вас сейчас, а не через год.

Например, в 2026 году вы купили квартиру в ипотеку. Даже если собственных денег на покупку было минимум и основная сумма оплачена кредитными средствами, это само по себе не лишает права на имущественный вычет: расходы на приобретение жилья могут быть оплачены за счет ипотечного кредита. Дополнительно при соблюдении условий можно заявлять вычет по фактически уплаченным процентам.

После подтверждения ФНС работодатель учитывает вычет при расчете НДФЛ. Если обратиться не с января, вычет применяется к доходу, рассчитанному нарастающим итогом с начала года. Дальше НДФЛ в пределах доступного вычета не удерживается — и зарплата «на руки» становится больше.

Важно: это не всегда просто «плюс 13% к зарплате». С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, поэтому фактический эффект зависит от налоговой базы и применяемой ставки.

Не хотите ждать 2027 года? Обратитесь в ООО «Верните налог» — проверим, какие вычеты можно получить уже в 2026 году, подтвердим право на них и поможем оформить получение через работодателя.