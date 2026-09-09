Налоговые вычеты в 2026 году: что изменилось и как получить возврат НДФЛ уже сейчас

Получить налоговый вычет через работодателя уже в 2026 году
Многие по привычке считают: потратил деньги в 2026 году — значит, вернуть НДФЛ получится только в 2027-м после подачи декларации. Но для ряда вычетов это не так.
Имущественный вычет при покупке или строительстве жилья и по ипотечным процентам можно получить через работодателя до окончания года. Социальные вычеты — например, за лечение, обучение и фитнес — также можно получать через работодателя в том же году, когда понесены соответствующие расходы. Для этого сначала необходимо подтвердить право на вычет в ФНС. Инспекция рассматривает заявление в срок до 30 календарных дней и направляет работодателю уведомление, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2024 № ЕД-7-11/908@
В чем главное преимущество?
Деньги начинают работать на вас сейчас, а не через год.
Например, в 2026 году вы купили квартиру в ипотеку. Даже если собственных денег на покупку было минимум и основная сумма оплачена кредитными средствами, это само по себе не лишает права на имущественный вычет: расходы на приобретение жилья могут быть оплачены за счет ипотечного кредита. Дополнительно при соблюдении условий можно заявлять вычет по фактически уплаченным процентам.
После подтверждения ФНС работодатель учитывает вычет при расчете НДФЛ. Если обратиться не с января, вычет применяется к доходу, рассчитанному нарастающим итогом с начала года. Дальше НДФЛ в пределах доступного вычета не удерживается — и зарплата «на руки» становится больше.
Важно: это не всегда просто «плюс 13% к зарплате». С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, поэтому фактический эффект зависит от налоговой базы и применяемой ставки.
Не хотите ждать 2027 года? Обратитесь в ООО «Верните налог» — проверим, какие вычеты можно получить уже в 2026 году, подтвердим право на них и поможем оформить получение через работодателя.
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Три способа получить налоговый вычет: какой выгоднее
В 2026 году есть три основных варианта.
Упрощенный порядок действительно удобен: ФНС получает сведения от участников информационного обмена и при наличии права формирует в личном кабинете предзаполненное заявление. Он действует, в частности, для имущественных, ряда социальных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения.
Но здесь есть важный практический момент. Не стоит автоматически заявлять первый появившийся упрощенный вычет, не проверив всю налоговую ситуацию за год. Например, одновременно могут быть расходы на квартиру, ипотечные проценты, лечение и обучение. Социальные вычеты, в отличие от имущественного, как правило, нельзя просто перенести на следующий год, поэтому последовательность использования вычетов может иметь значение. ФНС отдельно обращает внимание на риск утраты неиспользованного социального вычета при определенном сочетании с имущественным.
При этом говорить, что «через упрощенный порядок другие вычеты обязательно теряются», было бы неправильно. Риск зависит от конкретной ситуации и размера уплаченного НДФЛ. В ООО «Верните налог» мы сначала собираем все возможные вычеты клиента, а уже потом определяем, в каком порядке их выгоднее заявлять. Наша задача — не просто оформить один очевидный вычет, а найти максимальную законную сумму возврата.
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Классический способ: получить деньги через ФНС в 2027 году
Третий вариант — дождаться окончания 2026 года и подать декларацию 3-НДФЛ.
Главный плюс — можно собрать налоговую ситуацию за весь год и заявить в декларации все положенные вычеты: например, покупку квартиры, ипотечные проценты, лечение, обучение и другие расходы.
Минус очевиден: деньги, потраченные в начале 2026 года, фактически приходится «замораживать» до следующего года.
Кроме того, декларация проходит камеральную проверку. НК РФ предусматривает для нее общий срок до трех месяцев, хотя фактически ФНС во многих случаях проводит проверки значительно быстрее.
Именно поэтому для клиента, которому деньги нужны сейчас, получение вычета через работодателя может быть интереснее ожидания следующего года. Купили квартиру или оплатили лечение и обучение в 2026 году? Обратитесь в ООО «Верните налог» — сравним все способы и подберем тот, который позволит получить деньги быстрее и не потерять другие вычеты.
Что изменилось в налоговых вычетах в 2026 году
Одно из действительно новых правил 2026 года касается спорта для родителей-пенсионеров. Теперь социальный налоговый вычет можно получить за физкультурно-оздоровительные услуги, оплаченные за родителей-пенсионеров. Например, это может быть абонемент в фитнес-клуб или бассейн при выполнении установленных законом условий.
Стандартный вычет на детей. Предельный доход для его предоставления составляет 450 000 ₽ нарастающим итогом с начала года. Но это изменение действует не с 2026-го, а с 2025 года. Поэтому в статье правильнее назвать его актуальным правилом 2026 года, а не нововведением.
Вычет за ГТО. Стандартный налоговый вычет составляет 18 000 ₽ за год. Чтобы его получить, недостаточно только выполнить нормативы ГТО и получить или подтвердить знак отличия: в том же календарном году необходимо пройти диспансеризацию. Этот вычет также появился с 2025 года, но продолжает действовать в 2026-м.
Добровольное страхование жизни. Но самое заметное изменение второй половины года вступило в силу 1 сентября 2026 года и касается добровольного страхования жизни.
До этой даты взносы по соответствующим договорам страхования жизни учитывались в составе социальных вычетов с общим лимитом 150 тыс. ₽.
С 1 сентября страховые взносы по отвечающим требованиям договорам добровольного страхования жизни включены в вычет на долгосрочные сбережения граждан. Общий лимит этой группы вычетов составляет до 400 тыс. ₽ в год, а при определенных взносах по договорам в пользу детей лимит может увеличиваться до 500 тыс. ₽.
Основные условия для нового страхового вычета: договор заключен с 1 января 2025 года; как правило, рассчитан минимум на 10 лет, но для договоров 2025–2026 годов предусмотрен переходный срок не менее пяти лет; договор заключен в пользу самого налогоплательщика либо предусмотренных законом членов семьи/близких родственников; налогоплательщик может быть выгодоприобретателем не более чем по трем таким договорам.
Для взносов, уплаченных в 2025 году, действует специальный переходный механизм: обновленная 3-НДФЛ позволяет выбрать, заявлять соответствующий вычет по страхованию жизни как социальный либо как вычет на долгосрочные сбережения. Если есть другие вычеты за 2025 год, ФНС указывает отражать их в одной декларации.
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Справочно-правовая база по налогам
Законы, разъяснения ФНС и Минфина, сроки владения, кадастровая стоимость, налоговые вычеты и примеры расчетов.
Почему вычет выгоднее рассчитывать комплексно
Самая частая ошибка — оформлять только тот налоговый вычет, о котором человек уже знает. Например, клиент приходит за имущественным вычетом при покупке квартиры, но дополнительно у него могут быть ипотечные проценты, лечение, обучение детей, собственное обучение, фитнес и другие расходы, которые также дают право уменьшить НДФЛ.
И здесь важно не только найти все вычеты, но и правильно определить очередность их использования, особенно когда удержанного за год НДФЛ недостаточно для возврата всей потенциальной суммы.
Поэтому главное преимущество получения вычета в 2026 году через работодателя — не нужно ждать 2027 года. Вы начинаете использовать положенный вам вычет в текущем году и получаете финансовый эффект через зарплату уже сейчас.
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Частые вопросы
Можно ли получить вычет за расходы 2026 года уже в 2026 году?
Да, через работодателя можно получить ряд вычетов, не дожидаясь 2027 года.
Купил квартиру в 2026 году — нужно ждать следующего года? Нет, имущественный вычет можно начать получать уже в текущем году через работодателя.
Можно ли получить вычет за квартиру в ипотеке?
Да, можно получить имущественный вычет за покупку жилья и отдельно — по уплаченным ипотечным процентам.
Что выгоднее: работодатель или ФНС?
Через работодателя деньги можно получить быстрее, а через 3-НДФЛ удобно заявить сразу несколько вычетов.
Можно ли получить вычеты за квартиру, лечение и обучение одновременно?
Да, если есть право на них и достаточно уплаченного НДФЛ.
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интересно, в интернете прочитала по - другому совсем.. получается, что деньги не потеряла. можно же с вами подать или сколько стоить будет?
одинаковая сумма налога вернется если через работодателя возвращать или по итогу года все таки больше налог?