Итоги года в HR: цифровизация, культура и новое лидерство. Тренды и смыслы на 2026

2025 год стал переломным для HR-отрасли: технологии стали ближе, а человеческий фактор — важнее. 19 ноября в Москве эксперты HR Day Overview 2025 обсудят, куда движется индустрия и какие технологии определят следующий год.

Самое главное: Компании прошли путь от точечной цифровизации и внедрения КЭДО к единой экосистеме, объединяющей людей, процессы и данные. Вместе с прогрессом пришли и новые вызовы — нехватка цифровых навыков, сопротивление изменениям и рост ожиданий сотрудников к прозрачности и качеству цифрового опыта взаимодействия с работодателем.

На конференции HR Day Overview 2025 эксперты отрасли подведут итоги года и покажут, как технологии меняют роль человека в бизнесе.

В центре внимания — искусственный интеллект, аналитика данных и новая культура управления.

Участники обсудят, как сочетать цифровую эффективность с человечностью и строить устойчивые команды в условиях перемен.

2025 — год перемен

Искусственный интеллект перестал быть экспериментом и превратился в рабочий инструмент. Компании научились автоматизировать рутину, внедрять аналитику данных о персонале и строят цифровые экосистемы, объединяющие людей, процессы и решения.

Но вместе с технологическим скачком бизнес столкнулся с большими переменами — периодом охлаждения экономики и переоценки приоритетов. Рост сменился оптимизацией, компании сосредоточились на эффективности, удержании и устойчивости. Многие пересмотрели оргструктуру, отказались от избыточных проектов и стали осторожнее с инвестициями в обучение и HRTech.

В этих условиях роль HR изменилась: теперь это не обслуживающая функция, а центр управленческой осознанности. Важно выстраивать цифровые процессы, а также сохранять открытость и честность по отношению к людям. От этого зависит устойчивость команды и ее способность адаптироваться к изменениям.

Поэтому конец года — время не только для отчетов, но и для понимания, как изменилась роль HR, куда движется индустрия.

Этому посвящена HR Day Overview 2025 — ежегодная конференция VK HR Tek, которая объединяет HR-директоров, исследователей, аналитиков и технологических лидеров. 19 ноября на площадке OMEGA Rooftop в Москве эксперты обсудят ключевые результаты уходящего года и представят прогнозы на 2026.

Мероприятие пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн. В нем примут участие более 250 руководителей HR-подразделений и СЕО крупных компаний, а также более 2 000 зрителей онлайн. Организаторы называют HR Day Overview «пространством для разговора о будущем HR Tech и подведения итогов года». Это площадка, где технологии рассматривают сквозь призму человечности: какие задачи они решают, что остается «неавтоматизируемым» — эмпатия, творчество, командные смыслы.

Присоединяйтесь к HR Day Overview 2025. 19 ноября в Москве и онлайн — день, когда лидеры HR, аналитики и технологические эксперты вместе подведут итоги года и обсудят, каким будет HR в 2026.

Главные темы конференции: баланс технологий и человечности

Главный вопрос, который обсуждают сегодня HR-лидеры, — где проходит граница между автоматизацией и человеческим участием. Технологии стали быстрее, умнее и точнее, но вместе с этим выросла сложность взаимодействия внутри команд. Как сохранить доверие, гибкость и культуру, когда решения все чаще принимаются с помощью алгоритмов?

Эти вопросы станут центральными на панельной дискуссии «Работа. Люди. Роботы», где выступят Анастасия Лапина (CPO VK HR Tek), Ирина Жук (Федеральный центр компетенций), Роман Чураевский («Норильский никель»), Светлана Ломоносова («ЭВОЛА») и Игорь Соколов («K2тех»).

Участники обсудят:

какие HR-решения и подходы оказались наиболее эффективными в 2025 году;

что мешает компаниям масштабировать цифровые инструменты;

как изменились приоритеты бизнеса и какие метрики эффективности вышли на первый план;

в каком направлении развивается российский HR Tech и какие ниши еще открыты.

Дискуссия продолжится разговором о том, что ждет HR-индустрию в 2026 году. Успех компаний будет зависеть от скорости внедрения ИИ, а еще от того, как HR-подразделения управляют культурой, вовлеченностью и доверием в командах.

Главные акценты дискуссии:

рост роли искусственного интеллекта и HR-аналитики;

развитие персонализированного опыта сотрудников;

интеграция HR, финансов, обучения и производительности в единую экосистему;

новые компетенции и роли HR-специалистов в эпоху «умных технологий».

Конференцию продолжат выступления экспертов.

Александра Савельева, CEO & Founder Holycode.io, расскажет, как рекрутеры и HR-аналитики используют генеративные ИИ — от транскрибаторов и ассистентов до систем автоматического анализа eNPS и оттока персонала. В фокусе выступления — реальные кейсы внедрения GPT, DeepSeek и Qwen в процессы подбора и оценки эффективности сотрудников (performance review).

Эдуард Бабушкин, HR-исследователь и автор курсов по HR-аналитике, представит результаты исследований HR-трендов по РФ и зарубежному рынку. По наблюдениям эксперта, HR перестал быть обслуживающей функцией и проектирует сам бизнес. В 2026 году на первый план выйдет эффективность: меньше фокус на рост, больше — на удержание, прозрачность и «рабочую экологию» внутри команд. Компании будут искать баланс между цифровыми инструментами и простыми человеческими принципами — доверием, ясностью, открытостью.

HR DAY Overview 2025 Чтобы разобраться, как технологии упрощают работу с документами, сокращают ошибки и повышают эффективность кадровых процессов, присоединяйтесь к конференции HR Day Overview 2025 — 19 ноября

Пространство практики и общения

VK HR Tek создали формат, где лекции, выставка и воркшопы объединены общей идеей — показать, как технологии помогают вернуть фокус на человека.

Одно из важных пространств события — интерактивная выставка «Неавтоматизируемое». Каждый экспонат показывает, что даже при глубокой цифровизации остаются вещи, которые невозможно заменить алгоритмом: эмпатия, креативность, живое общение. Они определяют качество корпоративной культуры и устойчивость команды.

Кроме панельной дискуссии, выступлений спикеров и выставки, участников также ждут TED-кейсы «Технологии для людей». Партнеры мероприятия расскажут, как они внедряли цифровые решения:

зачем автоматизировали и каких результатов добились;

с какими сложностями столкнулись;

как изменились процессы и вовлеченность команд.

На воркшопах и в деловых играх участники смогут применить идеи на практике: протестировать инструменты ИИ, разобраться в аналитике вовлеченности и попробовать новые подходы к обучению. Это часть программы для тех, кто предпочитает не просто слушать, но и делать.

Кроме выступлений и дискуссий, HR Day Overview — это профессиональное сообщество из 250 офлайн-участников и более 2000 зрителей онлайн (HRD, CEO, аналитиков и исследователей). Здесь обсуждают реальные кейсы, обмениваются опытом и находят партнеров по будущим проектам.

До встречи на конференции!

HR Day overview 2025 — весь опыт 2025 за один день:

19 ноября 2025 года, Москва, OMEGA Rooftop (Цветной бульвар, 15, стр. 1, 7 этаж).

🕒 Время: 15:00–22:00.

💻 Формат: офлайн + онлайн.

