Льготы для бизнеса: налог на прибыль

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Налог на прибыль регулируется главой 25 НК и является одним из основных источников дохода для государства. Так, по данным ФНС, за январь–ноябрь 2024 года в федеральный бюджет РФ поступило 2,1 трлн рублей, консолидированный бюджет РФ — 7,3 трлн рублей, а консолидированные бюджеты субъектов РФ — 5,2 трлн рублей.

Это прямой федеральный налог, который начисляется на прибыль организации — разницу между ее доходами и расходами. Плательщиками налога на прибыль признаются российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства или получающие доходы от источников в РФ, а также участники консолидированной группы налогоплательщиков.

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В рамках этого налога для бизнеса предусмотрены различные преференции.