Льготы для бизнеса: налог на прибыль

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Налог на прибыль регулируется главой 25 НК и является одним из основных источников дохода для государства. Так, по данным ФНС, за январь–ноябрь 2024 года в федеральный бюджет РФ поступило 2,1 трлн рублей, консолидированный бюджет РФ — 7,3 трлн рублей, а консолидированные бюджеты субъектов РФ — 5,2 трлн рублей.
Это прямой федеральный налог, который начисляется на прибыль организации — разницу между ее доходами и расходами. Плательщиками налога на прибыль признаются российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства или получающие доходы от источников в РФ, а также участники консолидированной группы налогоплательщиков.
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В рамках этого налога для бизнеса предусмотрены различные преференции.
1. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
организации, получившей статус участника проекта «Сколково» или ИНТЦ в течение 10 лет (ст. 246.1 НК). Сравнение двух льготных инструментов приводили в нашей статье;
организации, получившей статус участника Военного инновационного технополиса «Эра» Министерства обороны РФ в течение 10 лет (ст. 246.1-1 НК);
организации, осуществляющей деятельность на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа (ст. 246.3 НК).
2. Применение специальных коэффициентов
коэффициент 2 при формировании первоначальной стоимости основного средства, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта, либо включенного в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, либо включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования в соответствии с распоряжением Правительства от 20.07.2023 № 1937-р (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК);
коэффициент 2 при формировании первоначальной стоимости нематериальных активов в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр (абз. 6 п. 3 ст. 257 НК);
коэффициент 2 или 3 к норме амортизации (п. 1, 2, 3 ст. 259.3 НК);
коэффициент 1,5 к расходам, связанным с деятельностью по геологическому изучению, включающему поиски и оценку новых морских месторождений углеводородного сырья, на поиски и оценку таких месторождений углеводородного сырья (п. 9 ст. 261 НК);
коэффициент 2 к расходам на НИОКР по перечню НИОКР согласно постановлению Правительства от 24.12.2008 № 988, включенным в первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов (п. 7 ст. 262 НК). Как государство поддерживает НИОКР, рассказывали тут;
коэффициент 2 к расходам, связанным с приобретением права на использование по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК).
3. Применение пониженной ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ для
резидентов ОЭЗ (абз. 6 п. 1 ст. 284). Ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, равна 2% (п. 1.2 ст. 284 НК);
участников ОЭЗ в Магаданской области (абз. 7 п. 1 ст. 284 НК). Ставка 0% по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет (п. 1.10 ст. 284 НК);
участников РИП в соответствии с положениями п. 3 ст. 284.3 или п. 3 ст. 284.3-1 НК (абз. 9 п. 1 ст. 284 НК). Для участников РИП, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 25.9 НК ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0% и применяется в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 284.3 НК (п. 1.5 ст. 284 НК). Для участников РИП, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 25.9 НК ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0% и применяется в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 284.3-1 НК (п. 1.5-1 ст. 284 НК);
участников СПИК в соответствии с положениями п. 3 ст. 284.9 НК (абз. 10 п. 1 ст. 284 НК). Для участников СПИК, если другой стороной этого контракта является РФ, установлена нулевая ставка налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, с учетом порядка, предусмотренного ст. 284.9 НК (п. 1.14 ст. 284 НК). Для организаций, являющихся стороной СПИК, заключенного в соответствии с законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ, если РФ не является другой стороной этого контракта, законами субъектов РФ может устанавливаться пониженная ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ (п. 1.14-1 ст. 284 НК);
организаций, владеющих лицензиями на пользование участками недр, указанными в пп. 5 п. 1 ст. 333.45 НК, и исчисляющих в отношении углеводородного сырья, добытого на таких участках недр, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в отношении прибыли, полученной от деятельности по освоению указанных участков недр (п. 1.8-1 ст. 284 НК);
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству сжиженного природного газа и (или) по переработке углеводородного сырья в товары, являющиеся продукцией нефтехимии, на новых производственных мощностях в отношении прибыли, полученной от указанной деятельности (п. 1.8-2 ст. 284 НК);
российских организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат таким налогоплательщикам, в отношении прибыли, полученной от указанной деятельности (п. 1.8-3 ст. 284 НК);
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству аммиака и (или) водорода на новых производственных мощностях в отношении прибыли, полученной от такой деятельности (п. 1.8-4 ст. 284 НК);
российских организаций, включенных в реестр МТК, в 2025–2030 годах (п. 1.8-5 ст. 284 НК). О мерах господдержки МТК рассказывали в нашей статье;
организаций, владеющих лицензиями на пользование определенными участками недр, в отношении прибыли, полученной от деятельности по освоению указанных участков недр, в 2025-2030 годах в размере 17%. Ставка по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, установлена на уровне 3% в 2025–2030 годах (п. 1.17-1 ст. 284 НК).
4. Применение ставки 0% в отношении
организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность, с учетом особенностей, установленных ст. 284.1 НК (п. 1.1 ст. 284 НК);
сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным п. 2 ст. 346.2 НК, и рыбохозяйственных организаций, отвечающих критериям, предусмотренным пп. 1 или пп. 1.1 п. 2.1 ст. 346.2 НК, по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной собственной сельскохозяйственной продукции (п. 1.3 ст. 284 НК);
участников СЭЗ на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и на прилегающих территориях по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, в течение 10 последовательных налоговых периодов. Ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет соответствующего субъекта РФ, может устанавливаться в размере от 0 до 13,5% в зависимости от вида осуществляемой деятельности в СЭЗ и применяться в течение периода действия договора об условиях деятельности в СЭЗ (п. 1.7, 1.7-1 ст. 284 НК);
резидента ТОР, резидента свободного порта Владивосток или Арктической зоны РФ по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, с учетом порядка, предусмотренного ст. 284.4 НК. Законами субъектов РФ может устанавливаться пониженная ставка по налогу, зачисляемому в бюджеты субъектов РФ, в соответствии со ст. 284.4 НК (п. 1.8 ст. 284 НК);
организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, с учетом особенностей, установленных ст. 284.5 НК (п. 1.9 ст. 284 НК);
регионального оператора по обращению с ТКО (п. 1.12 ст. 284 НК);
аккредитованных IT-компаний в 2025-2030 годах по налогу, зачисляемому в бюджет субъекта РФ. Ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 5% (п. 1.15 ст. 284 НК). С другими мерами поддержки IT-компаний можно ознакомиться здесь;
российских организаций, включенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, в 2025–2027 годах по налогу, зачисляемому в бюджет субъекта РФ. Ставка по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет, устанавливается в размере 8% (п. 1.16 ст. 284 НК);
резидентов ОЭЗ в Калининградской области с учетом положений ст. 288.1 НК.
5. Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ)
Предусмотрен ст. 286.1 НК. Устанавливается законами субъектов РФ и позволяет уменьшить суммы налога, подлежащие уплате в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ за счет осуществления организацией расходов, связанных, например, с приобретением, сооружением и модернизацией основных средств.
6. Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)
С 01.01.2025 введен ФИНВ, предусмотренный ст. 286.2 НК и действующий на всей территории РФ. Такой механизм предполагает возможность уменьшения части налога на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, на соответствующие расходы. Так, ФИНВ может применяться налогоплательщиком, осуществившим расходы на приобретение амортизируемых основных средств или нематериальных активов.
ИНВ и ФИНВ мы рассматривали в отдельной статье.
7. Налоговый вычет для участников СЗПК
Правила для его применения установлены ст. 288.4 НК. Отметим, что участники СЗПК, применяющие такой вычет, не могут одновременно применять ИНВ (пп. 9 п. 11 ст. 286.1 НК). Участники СЗПК также не вправе использовать ФИНВ (пп. 2 п. 10 ст. 286.2 НК).
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