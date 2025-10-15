Кто и как может монетизировать API господдержки для бизнеса: новый источник дохода и способ удержать клиентов

Коротко о главном: 1. Бизнес теряет деньги, так как не знает какие меры господдержки ему доступны. 2. API господдержки позволяет крупным компаниям внедрить новую услугу для бизнеса. 3. Эта услуга помогает повысить лояльность клиентов, приносит дополнительный доход и становится конкурентным преимуществом компании. 4. Пользователи такой услуги будут всегда в курсе всех актуальных мер господдержки и как их получить. 5. Сервис подходит новым компаниям и действующему бизнесу.

Программы господдержки практически ежегодно меняются, условия уточняются, регионы вводят свои льготы и гранты. В итоге компании теряют деньги, просто не зная, на какие меры имеют право.

Для банков, бухгалтерских аутсорсеров, юридических консультантов и IT-сервисов это открывает новую возможность. Достаточно встроить в свой продукт API господдержки и превратить поток разрозненных нормативных данных в понятный инструмент для клиентов. Такой сервис решает сразу две задачи: помогает бизнесу экономить и создает для партнера новый источник дохода.

Банк может показать клиенту, как снизить налоговую нагрузку или получить субсидию. Консалтинговая компания — как подготовить заявку на финансирование. А IT-платформа — добавить новую ценность без сложной разработки.

Сервис господдержка.рф — это готовый навигатор по всем действующим льготам, грантам, субсидиям и кредитным программам. Его можно интегрировать в существующие продукты, настроить под свою аудиторию и начать монетизировать уже в первые недели.

Кому подходит сервис:

Категория бизнеса Преимущества использования сервиса Новым компаниям Помогает выбрать регион и вид деятельности с максимальными льготами и поддержкой.

Дает доступ к актуальным программам, грантам и субсидиям на старте.

Снижает риски первых месяцев работы. Действующему бизнесу Освобождает дополнительные средства за счет неиспользуемых налоговых льгот.

Открывает доступ к программам финансирования и грантам.

Помогает адаптироваться к изменениям налогового регулирования и реформам.