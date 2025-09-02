ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Господдержка.рф
Ведение бизнеса
Как повысить эффективность управления холдингом: возможности и инструменты государственной поддержки

Как повысить эффективность управления холдингом: возможности и инструменты государственной поддержки

Управлять холдингом сложно не только из-за множества компаний внутри, но и из-за разных условий работы каждой из них. Одни «дочки» работают в регионах с особыми налоговыми режимами, другие подпадают под отраслевые льготы, третьи могут претендовать на гранты и субсидии. Расскажем, как упростить управление мерами поддержки и ничего не упустить.

Почему у холдингов есть сложности с господдержкой

Холдинг — это не просто «крупная компания». Это группа юридических лиц, объединенных материнской компанией, которая определяет общую политику и координирует работу всех участников. 

Каждая «дочка» действует от своего имени, заключает договоры, платит налоги и отвечает по обязательствам. Именно поэтому государственная поддержка применяется не к холдингу в целом, а к каждой компании внутри него.

Чем холдинг отличается от обычного бизнеса

Во-первых, в холдинге могут объединяться компании из разных сфер: от промышленности до IT. Часто они работают в разных регионах, где действуют собственные правила и программы поддержки.

Во-вторых, структура холдинга многоуровневая. Помимо дочерних компаний в ней могут промежуточные холдинги. Такая многоступенчатость усложняет координацию и делает управление льготами еще более трудоемким.

В-третьих, материнская компания централизует ключевые вопросы: определяет единую стратегию, инвестиционную и финансовую политику, задает подходы к кадрам и IT-решениям, следит за корпоративной структурой и унификацией учета. 

Сама по себе холдинговая группа не является отдельным юрлицом, но ее участники могут использовать общее наименование или бренд, подчеркивая принадлежность к единой структуре.

Многообразие отраслей, регионов и налоговых режимов сильно усложняют работу с господдержкой:

  • Фрагментарность информации. Каждая дочка ищет льготы и субсидии самостоятельно, и в итоге многие меры остаются неиспользованными.

  • Риск пропуска сроков. Программы поддержки ограничены во времени, и при децентрализованном подходе легко упустить время подачи заявок.

  • Ошибки в отчетности. У каждой меры есть условия, невыполнение которых ведет к возврату субсидий или доначислениям.

Навигатор мер государственной поддержки

Запустите новый сервис для клиентов банка

У каждой дочерней компании свой пакет мер поддержки

Холдинг состоит из множества самостоятельных компаний. И именно в этом кроется главная трудность: меры господдержки распределяются не «пакетом на всех», а по отдельности для каждой фирмы. Материнской компании приходится собирать все эти разрозненные возможности в единую стратегию и контролировать риски.

Разные регионы — разные условия

Государство активно использует региональные преференции, чтобы стимулировать развитие отдельных территорий. Поэтому набор льгот зависит от места регистрации компании. Например:

  • Арктическая зона (Архангельская, Мурманская области, Ненецкий АО и другие) — налог на прибыль 5–10% первые 10 лет в зависимости от региона, гранты для инвестпроектов, вычет 50% по НДПИ для добытчиков.

  • Калининградская ОЭЗ — налог на прибыль 0% первые 6 лет, затем 12,5% еще 6 лет, льготы по страховым взносам, применим режим свободной таможенной зоны.

  • Ленинградская область — налог на прибыль 0% для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льгота применяется именно к прибыли от договоров на оказание таких услуг и направлена на поддержку экологических проектов в регионе.

  • Челябинская область — ставка по налогу на прибыль снижена до 13,5% для IT-компаний с государственной аккредитацией. Обязательное условие — не менее 90% доходов должно приходиться на профильную деятельность (разработка и сопровождение программ и баз данных).

Разные компании холдинга могут вести деятельность в разных регионах — у каждого могут быть свои региональные меры поддержки.

На сайте господдержка.рф можно проверить, на какую помощь от государства может рассчитывать бизнес. Сервис формирует отчет с актуальными налоговыми льготами по всей России и отдельными региональными мерами, например для Москвы и Московской области. Эксперты сопровождают компанию на всех этапах: помогают правильно оформить документы, внедрить выбранные меры и подготовить отчетность. 

Найти меры господдержки

Разные ОКВЭД — разные отраслевые льготы

Не менее важно, чем именно занимается компания. Код ОКВЭД напрямую определяет доступ к мерам поддержки. Например:

Отрасль и код ОКВЭД

Примеры мер поддержки

IT (62.01, 62.02, 62.09)

освобождение от НДС, страховые взносы 7,6%, налог на прибыль 5%, грантовая поддержка

Обрабатывающие производства (раздел C)

инвестиционные налоговые вычеты, субсидии на роботизацию, льготные кредиты ФРП, сниженные взносы для МСП

Сельское хозяйство (01)

компенсации затрат на приобретение оборудования, льготный лизинг и кредиты

Гостиницы и общепит (раздел I)

льготы по НДС, субсидии на развитие инфраструктуры

В составе одного холдинга может быть IT-компания, агропредприятие и гостиница — и каждая получает поддержку по своим правилам.

Что происходит, если не управлять поддержкой централизованно

Когда каждая дочерняя компания разбирается в мерах поддержки сама, в холдинге неизбежно появляется хаос. Формально помощь от государства есть, но она используется неэффективно:

  • Перегрузка юристов и финансистов. У каждой «дочки» — свой регион, свой ОКВЭД, свои программы помощи. Юристы и бухгалтеры тратят недели (а иногда месяцы), чтобы перелопатить законы и постановления. И все равно при ручном поиске есть риск пропустить какую-то меру поддержки, которая положена компании. 

  • Риск упущенной выгоды. Например, если не успеть вовремя подать заявку на субсидию, компания не сможет претендовать на финансирование. А если такую возможность упускают сразу несколько юрлиц, упущенная выгода может вылиться в миллионы рублей.

  • Непрозрачная картина для материнской компании. Когда каждая «дочка» действует сама по себе, у головной компании нет полной картины: неизвестно, какие меры уже задействованы, где они работают эффективно, а где бизнес упускает возможности. Без централизованной информации холдингу сложно строить финансовую стратегию и планировать развитие.

Как холдингу эффективно управлять поддержкой

Чтобы не утонуть в тысячах нормативных актов и не рисковать упустить миллионы, холдингам нужен инструмент, который берет на себя рутинный поиск и систематизацию информации. Такой инструмент — сервис господдержка.рф.

Он работает как полноценный навигатор мер поддержки. За несколько кликов можно получить подборку налоговых льгот и других программ господдержки — как федеральных, так и региональных. 

Информация дается в разрезе конкретных юридических лиц: с учетом региона, кода ОКВЭД, налогового режима и масштаба бизнеса. Сервис помогает не только найти подходящие меры, но и сопровождает на всех этапах: от оформления заявки и подготовки документов до внедрения льгот и сдачи обязательной отчетности.

Для холдинга это критически важно: материнская компания получает централизованную картину по всем «дочкам» сразу и видит, какие меры уже задействованы, какие доступны, где компании теряют возможности.

При этом у пользователей есть два формата доступа:

  • Разовый отчет. Его можно заказать, чтобы протестировать систему и сразу получить актуальный список льгот и мер поддержки на текущий момент. Это удобно для проверки «здесь и сейчас».

  • Подписка. Она особенно выгодна для холдингов, где программы поддержки и налоговые преференции меняются регулярно, а компании работают в разных регионах и отраслях. Подписка дает постоянный доступ к обновленной базе и экспертному сопровождению. Это позволяет выстраивать долгосрочную стратегию развития, открывать новые юрлица в правильных регионах и использовать максимально выгодные ОКВЭД.

Сервис позволяет материнской компании централизованно управлять льготами и мерами поддержки: видеть всю картину по холдингу, распределять возможности между дочками и выстраивать стратегию на основе актуальных данных.

Читайте также:

Навигатор мер государственной поддержки

Запустите новый сервис для клиентов банка

Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFJeoQfA

Информации об авторе

Господдержка.рф

Господдержка.рф

Меры государственной поддержки бизнеса в одном окне: от поиска до получения и сдачи отчетности.

2 653 подписчика58 постов

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO