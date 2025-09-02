Как повысить эффективность управления холдингом: возможности и инструменты государственной поддержки

Почему у холдингов есть сложности с господдержкой
Холдинг — это не просто «крупная компания». Это группа юридических лиц, объединенных материнской компанией, которая определяет общую политику и координирует работу всех участников.
Каждая «дочка» действует от своего имени, заключает договоры, платит налоги и отвечает по обязательствам. Именно поэтому государственная поддержка применяется не к холдингу в целом, а к каждой компании внутри него.
Чем холдинг отличается от обычного бизнеса
Во-первых, в холдинге могут объединяться компании из разных сфер: от промышленности до IT. Часто они работают в разных регионах, где действуют собственные правила и программы поддержки.
Во-вторых, структура холдинга многоуровневая. Помимо дочерних компаний в ней могут промежуточные холдинги. Такая многоступенчатость усложняет координацию и делает управление льготами еще более трудоемким.
В-третьих, материнская компания централизует ключевые вопросы: определяет единую стратегию, инвестиционную и финансовую политику, задает подходы к кадрам и IT-решениям, следит за корпоративной структурой и унификацией учета.
Сама по себе холдинговая группа не является отдельным юрлицом, но ее участники могут использовать общее наименование или бренд, подчеркивая принадлежность к единой структуре.
Многообразие отраслей, регионов и налоговых режимов сильно усложняют работу с господдержкой:
Фрагментарность информации. Каждая дочка ищет льготы и субсидии самостоятельно, и в итоге многие меры остаются неиспользованными.
Риск пропуска сроков. Программы поддержки ограничены во времени, и при децентрализованном подходе легко упустить время подачи заявок.
Ошибки в отчетности. У каждой меры есть условия, невыполнение которых ведет к возврату субсидий или доначислениям.
У каждой дочерней компании свой пакет мер поддержки
Холдинг состоит из множества самостоятельных компаний. И именно в этом кроется главная трудность: меры господдержки распределяются не «пакетом на всех», а по отдельности для каждой фирмы. Материнской компании приходится собирать все эти разрозненные возможности в единую стратегию и контролировать риски.
Разные регионы — разные условия
Государство активно использует региональные преференции, чтобы стимулировать развитие отдельных территорий. Поэтому набор льгот зависит от места регистрации компании. Например:
Арктическая зона (Архангельская, Мурманская области, Ненецкий АО и другие) — налог на прибыль 5–10% первые 10 лет в зависимости от региона, гранты для инвестпроектов, вычет 50% по НДПИ для добытчиков.
Калининградская ОЭЗ — налог на прибыль 0% первые 6 лет, затем 12,5% еще 6 лет, льготы по страховым взносам, применим режим свободной таможенной зоны.
Ленинградская область — налог на прибыль 0% для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льгота применяется именно к прибыли от договоров на оказание таких услуг и направлена на поддержку экологических проектов в регионе.
Челябинская область — ставка по налогу на прибыль снижена до 13,5% для IT-компаний с государственной аккредитацией. Обязательное условие — не менее 90% доходов должно приходиться на профильную деятельность (разработка и сопровождение программ и баз данных).
Разные компании холдинга могут вести деятельность в разных регионах — у каждого могут быть свои региональные меры поддержки.
На сайте господдержка.рф можно проверить, на какую помощь от государства может рассчитывать бизнес. Сервис формирует отчет с актуальными налоговыми льготами по всей России и отдельными региональными мерами, например для Москвы и Московской области. Эксперты сопровождают компанию на всех этапах: помогают правильно оформить документы, внедрить выбранные меры и подготовить отчетность.
Разные ОКВЭД — разные отраслевые льготы
Не менее важно, чем именно занимается компания. Код ОКВЭД напрямую определяет доступ к мерам поддержки. Например:
Отрасль и код ОКВЭД
Примеры мер поддержки
IT (62.01, 62.02, 62.09)
освобождение от НДС, страховые взносы 7,6%, налог на прибыль 5%, грантовая поддержка
Обрабатывающие производства (раздел C)
инвестиционные налоговые вычеты, субсидии на роботизацию, льготные кредиты ФРП, сниженные взносы для МСП
Сельское хозяйство (01)
компенсации затрат на приобретение оборудования, льготный лизинг и кредиты
Гостиницы и общепит (раздел I)
льготы по НДС, субсидии на развитие инфраструктуры
В составе одного холдинга может быть IT-компания, агропредприятие и гостиница — и каждая получает поддержку по своим правилам.
Что происходит, если не управлять поддержкой централизованно
Когда каждая дочерняя компания разбирается в мерах поддержки сама, в холдинге неизбежно появляется хаос. Формально помощь от государства есть, но она используется неэффективно:
Перегрузка юристов и финансистов. У каждой «дочки» — свой регион, свой ОКВЭД, свои программы помощи. Юристы и бухгалтеры тратят недели (а иногда месяцы), чтобы перелопатить законы и постановления. И все равно при ручном поиске есть риск пропустить какую-то меру поддержки, которая положена компании.
Риск упущенной выгоды. Например, если не успеть вовремя подать заявку на субсидию, компания не сможет претендовать на финансирование. А если такую возможность упускают сразу несколько юрлиц, упущенная выгода может вылиться в миллионы рублей.
Непрозрачная картина для материнской компании. Когда каждая «дочка» действует сама по себе, у головной компании нет полной картины: неизвестно, какие меры уже задействованы, где они работают эффективно, а где бизнес упускает возможности. Без централизованной информации холдингу сложно строить финансовую стратегию и планировать развитие.
Как холдингу эффективно управлять поддержкой
Чтобы не утонуть в тысячах нормативных актов и не рисковать упустить миллионы, холдингам нужен инструмент, который берет на себя рутинный поиск и систематизацию информации. Такой инструмент — сервис господдержка.рф.
Он работает как полноценный навигатор мер поддержки. За несколько кликов можно получить подборку налоговых льгот и других программ господдержки — как федеральных, так и региональных.
Информация дается в разрезе конкретных юридических лиц: с учетом региона, кода ОКВЭД, налогового режима и масштаба бизнеса. Сервис помогает не только найти подходящие меры, но и сопровождает на всех этапах: от оформления заявки и подготовки документов до внедрения льгот и сдачи обязательной отчетности.
Для холдинга это критически важно: материнская компания получает централизованную картину по всем «дочкам» сразу и видит, какие меры уже задействованы, какие доступны, где компании теряют возможности.
При этом у пользователей есть два формата доступа:
Разовый отчет. Его можно заказать, чтобы протестировать систему и сразу получить актуальный список льгот и мер поддержки на текущий момент. Это удобно для проверки «здесь и сейчас».
Подписка. Она особенно выгодна для холдингов, где программы поддержки и налоговые преференции меняются регулярно, а компании работают в разных регионах и отраслях. Подписка дает постоянный доступ к обновленной базе и экспертному сопровождению. Это позволяет выстраивать долгосрочную стратегию развития, открывать новые юрлица в правильных регионах и использовать максимально выгодные ОКВЭД.
Сервис позволяет материнской компании централизованно управлять льготами и мерами поддержки: видеть всю картину по холдингу, распределять возможности между дочками и выстраивать стратегию на основе актуальных данных.
