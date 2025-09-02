Как повысить эффективность управления холдингом: возможности и инструменты государственной поддержки

Почему у холдингов есть сложности с господдержкой

Холдинг — это не просто «крупная компания». Это группа юридических лиц, объединенных материнской компанией, которая определяет общую политику и координирует работу всех участников. Каждая «дочка» действует от своего имени, заключает договоры, платит налоги и отвечает по обязательствам. Именно поэтому государственная поддержка применяется не к холдингу в целом, а к каждой компании внутри него.

Чем холдинг отличается от обычного бизнеса