Какие меры господдержки могут получить холдинги в 2025 году

В чем сложности с получением господдержки холдингом

Государство предоставляет помощь не всему холдингу сразу, а каждой его части отдельно. Поэтому головной компании нужно проанализировать множество информации, чтобы получить полную картину возможных преференций. Для материнской компании холдинга использование господдержки становится существенным подспорьем:

в поиске резервов;

в оптимизации расходов;

в построении планов развития.

Это касается не только управления верхушкой холдинга, но и дочерних предприятий. При этом в холдинг могут входить компании из совершенно разных отраслей и разных регионов. Иногда встречаются и промежуточные звенья между материнской компанией и «дочками», что может усложнить управление.

Если о помощи малому и среднему бизнесу есть много общедоступной информации, то головной организации и крупным элементам холдинга сложнее раздобыть сведения о возможных льготах и условиях их получения. Поэтому сегодня мы поговорим о мерах господдержки, которыми могут воспользоваться компании любых масштабов.