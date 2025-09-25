Какие меры господдержки могут получить холдинги в 2025 году

Что такое холдинг
Холдинг — это не просто большая компания, а объединение нескольких юридических лиц под руководством одной материнской компании. Эта «мама» задает общее направление развития и контролирует все «дочки». Каждая такая компания действует самостоятельно: заключает договоры, платит налоги и несет ответственность.
Материнская компания разрабатывает стратегию, определяет финансовую и инвестиционную политику, кадровую и IT-стратегию, а также контролирует структуру и стандарты учета всего холдинга.
Сам по себе холдинг не является самостоятельным юридическим лицом, но его участники могут использовать общее название или бренд, чтобы показать свою связь.
В чем сложности с получением господдержки холдингом
Государство предоставляет помощь не всему холдингу сразу, а каждой его части отдельно. Поэтому головной компании нужно проанализировать множество информации, чтобы получить полную картину возможных преференций. Для материнской компании холдинга использование господдержки становится существенным подспорьем:
в поиске резервов;
в оптимизации расходов;
в построении планов развития.
Это касается не только управления верхушкой холдинга, но и дочерних предприятий. При этом в холдинг могут входить компании из совершенно разных отраслей и разных регионов. Иногда встречаются и промежуточные звенья между материнской компанией и «дочками», что может усложнить управление.
Если о помощи малому и среднему бизнесу есть много общедоступной информации, то головной организации и крупным элементам холдинга сложнее раздобыть сведения о возможных льготах и условиях их получения. Поэтому сегодня мы поговорим о мерах господдержки, которыми могут воспользоваться компании любых масштабов.
Навигатор мер государственной поддержки
Какие меры господдержки доступны холдингам
Поддержка бизнеса на отдельных территориях
Государство и региональные власти создают благоприятные условия для функционирования и роста предприятий на конкретных географических участках, чтобы экономика этой местности развивалась, а регион привлекал инвестиции.
В России действует несколько видов территорий, работая на которых крупные предприятия вправе использовать льготы. К ним относятся:
особые экономические зоны;
территории опережающего социально-экономического развития;
свободные экономические зоны;
технопарки, технополисы и другие.
Вот несколько примеров.
1. Калининградская особая экономическая зона предлагает местным производителям, экспортерам и импортерам:
ввозить товары на территорию Калининградской области без уплаты пошлины и ввозного НДС;
экспортировать с применением НДС 0%;
первые шесть лет не платить налоги на прибыль и имущество, а следующие шесть лет — платить с 50% скидкой;
платить страховые взносы по пониженным тарифам в течение 10 лет;
ставку 0% по земельному налогу в течение пяти лет и др.
2. Преференции особой экономической зоны Ульяновск для производственных, торговых, логистических предприятий, а также компаний по ремонту и обслуживанию авиатехники:
налог на прибыль по ставке 2% в течение первых десяти лет, далее — 15,5%;
нулевая ставка земельного и транспортного налога в течение первых десяти лет;
15 лет без налога на имущество;
свободная таможенная зона — 0% ввозной НДС и пошлины и др.
3. Территория опережающего развития Бурятия специализируется на сельском хозяйстве, туризме и переработке древесины. Ее резиденты получают:
нулевой налог на землю и имущество в первые пять лет;
первые пять лет по ставке 5% в отношении налога на прибыль, следующие пять лет — 10%, зачисляемого в республиканский бюджет;
страховые взносы по ставке 7,6% в течение 10 лет;
свободная таможенная зона;
иностранный персонал без квот и прочее.
Поддержка отдельных сфер и направлений
Государство дает различные преференции компаниям и предприятиям в IT, производстве и логистике, туризме, медицине, образовании, сельском хозяйстве и другим.
Например:
Аккредитованные IT-компании до 2030 года платят налог на прибыль в размере 5% только в федеральный бюджет, в региональный — не платят ничего. И не важно, в каком субъекте федерации зарегистрировано предприятие.
Лицензированные образовательные организации не платят налог на прибыль.
Медорганизации освобождены от уплаты налога на прибыль и НДС.
В течение пяти лет могут не платить НДС гостиницы и отели с доходов от мест размещения и от некоторых СПА-услуг и фитнес-услуг.
При соблюдении определенных условий от НДС могут быть освобождены предприятия общепита, разработчики отечественного ПО, организации, которые занимаются НИОКР, международными грузоперевозками или импортируют уникальное промышленное оборудование.
Предприятия угольной промышленности могут с отсрочкой платить в бюджет налог на добычу полезных ископаемых и страховые взносы и получать компенсацию расходов на логистику при экспорте угля.
Металлурги новых российских регионов платят НДПИ с железной руды и угля по ставке 0 рублей.
Где и как узнать про меры поддержки холдингов
Как мы продемонстрировали выше, господдержка доступна не только субъектам из сферы малого и среднего бизнеса, но и крупным холдингам. Перечисленные преференции — это только малая часть.
При этом нужно помнить, что:
перечень мер поддержки периодически пополняется новыми;
некоторые программы поддержки государство прекращает совсем или меняет условия и критерии их доступности.
Основные критерии бизнеса для получения поддержки от государства:
используемые ОКВЭД;
регион ведения бизнеса;
объемы инвестиций;
количество рабочих мест.
Поэтому холдингам, в особенности тем, кто имеет дочерние предприятия в разных регионах страны и с разными видами деятельности, проблематично собрать воедино всю информацию о возможных льготах, преференциях и требованиях к их получателям.
Сервис господдержка.рф решает эту проблему. Материнским компаниям не нужно:
изучать множество нормативных документов в поисках информации о льготах для «дочки»;
поднимать бумаги с кодами ОКВЭД, чтобы понять, подходят ли они для получения господдержки;
изучать процедуру оформления и получения льгот и т. д.
Заказчик получает готовую подборку мер поддержки по заданным параметрам с учетом региональных особенностей и используемых видов деятельности. А еще господдержка.рф подсвечивает, какими видами помощи уже пользуются предприятия.
Подписка на сервис позволяет отслеживать изменения в мерах поддержки, налоговых льготах и условиях их применения со ссылками на законодательство, а также получать консультации экспертов. Так холдинг сможет оперативно принимать меры к получению и использованию преференций, корректировать финансовые планы и стратегию развития.
