«Ночной бухгалтер». Новые поправки: про пенсии, трудовые проверки и МРОТ-2018. Ключевую ставку и Промсвязьбанк - в «минус»

Сегодня очень много новостей. Как будто не пятница прямо. Изменили ключевую ставку. Объявили о санации Промсвязьбанка. Приняли несколько важных законов в третьем чтении.

Накопительная пенсия будет меньше

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2018 год составит 246 месяцев.

Что это значит?

Госдума сегодня приняла закон в третьем чтении.

🍄Пока не подгрузились следующими новостями, вот вам задачка для руководителя: У вас три бухгалтера: два в штате, один на удаленке. Часть важной работы (сдача деклараций, отчетности) «висит» именно на аутсорсере. Вопрос: можно ли сделать работу в 1С более мобильной без установки дополнительных серверов? Ответ здесь. P.S. Вы еще и денег сэкономите!

С трудовыми договорами придется быть еще внимательнее

Для внеплановой проверки трудовых инспекторов появится новый повод.

К визиту инспекторов приведет неоформление трудового договора.

Закон принят сегодня в третьем чтении.

Сколько станет МРОТ с 1 января 2018 года

Минимальная оплата труда будет поэтапно повышена до прожиточного минимума.

С 1 января 2018 года МРОТ будет равен 9 489 руб. в месяц.

Закон приняли в третьем чтении.

🍬У нас появился очень удобный календарь налогоплательщика на 2018 год.

Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,75%

С понедельника, 18 декабря ключевая ставка будет снижена на 0,5 %.

Это уже шестое снижение за этот год.

Промсвязьбанк санируют

Центробанк объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке.

Что происходит?

В результате, три из пяти крупнейших частных банков России перешли под контроль ЦБ: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Остались Альфа банк и Московский кредитный банк.

Формы бухотчетности поменяются

Минфин планирует менять приказ № 66н, которым утверждены формы бухгалтерской отчетности.

💔 P.S. C вами был Ночной бухгалтер, не перепутайте с Утренним бухгалтером. Мы ревнуем.

Ваша подуставшая от новостей редакция