«Ночной бухгалтер». Новые поправки: про пенсии, трудовые проверки и МРОТ-2018. Ключевую ставку и Промсвязьбанк - в «минус»

Сегодня очень много новостей. Как будто не пятница прямо. Изменили ключевую ставку. Объявили о санации Промсвязьбанка. Приняли несколько важных законов в третьем чтении.
Накопительная пенсия будет меньше
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2018 год составит 246 месяцев.
Госдума сегодня приняла закон в третьем чтении.
🍄Пока не подгрузились следующими новостями, вот вам задачка для руководителя:
У вас три бухгалтера: два в штате, один на удаленке. Часть важной работы (сдача деклараций, отчетности) «висит» именно на аутсорсере.
Вопрос: можно ли сделать работу в 1С более мобильной без установки дополнительных серверов? Ответ здесь.
P.S. Вы еще и денег сэкономите!
С трудовыми договорами придется быть еще внимательнее
Для внеплановой проверки трудовых инспекторов появится новый повод.
К визиту инспекторов приведет неоформление трудового договора.
Закон принят сегодня в третьем чтении.
🍬 Какие ошибки московских налогоплательщиков приводят к штрафам по налоговым проверкам?
Сколько станет МРОТ с 1 января 2018 года
Минимальная оплата труда будет поэтапно повышена до прожиточного минимума.
С 1 января 2018 года МРОТ будет равен 9 489 руб. в месяц.
Закон приняли в третьем чтении.
🍬У нас появился очень удобный календарь налогоплательщика на 2018 год.
Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,75%
С понедельника, 18 декабря ключевая ставка будет снижена на 0,5 %.
Это уже шестое снижение за этот год.
Промсвязьбанк санируют
Центробанк объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке.
В результате, три из пяти крупнейших частных банков России перешли под контроль ЦБ: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Остались Альфа банк и Московский кредитный банк.
Формы бухотчетности поменяются
Минфин планирует менять приказ № 66н, которым утверждены формы бухгалтерской отчетности.
💔 P.S. C вами был Ночной бухгалтер, не перепутайте с Утренним бухгалтером. Мы ревнуем.
Ваша подуставшая от новостей редакция