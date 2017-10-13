Кто больше не применяет российские стандарты бухучета из-за новинок в ПБУ 1/2008

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Как формировать учетную политику организации «по-новому» из-за измененной редакции ПБУ 1/2008.

6 августа 2017 г. вступили в силу изменения, внесенные в Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008[1]. Изменения более детально регламентировали процесс выбора учетной политики организации, приблизили бухотчетность к международным стандартам и устранили несоответствие норм «старого» ПБУ и федерального законодательства, а заодно уточнили несколько понятий. О сути новшеств и о том, нужно ли менять учетную политику организации, рассказывают специалисты ГК «ГНК».

На кого распространяется ПБУ

Согласно п.1 ПБУ 1/2008, напо законодательству Российской Федерации, за исключением кредитных организаций и организаций государственного сектора. Филиалы и представительства иностранных компаний могут формировать учетную политику либо в соответствии с ПБУ, либо, исходя из правил, установленных в «своей» стране (но только в случае, если последние не противоречат МСФО). Как следует из текста нормативного правового акта, на ИП, адвокатов, нотариусов ПБУ не распространяется.

Право на выбор

Новый п. 5.1 ПБУ 1/2008 закрепил право компании на выбор способа ведения бухучета, ранее установленное ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ — независимо от выбора других организаций. В соответствии с ч. 2 ст. 8 402-ФЗ, компании должны самостоятельно составить учетную политику, руководствуясь законодательством о бухучете, федеральными и отраслевыми стандартами. Теперь это прописано и в ПБУ.

Исключение здесь то же, что и в 402-ФЗ: дочерние общества. Согласно ч. 14 ст. 21 закона № 402-ФЗ, организация, имеющая дочерние общества, вправе разрабатывать и утверждать свои стандарты, обязательные к применению такими обществами. П.5.1 ПБУ гласит: в случае если основное общество утверждает свои стандарты, то его дочернее общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета исходя из них.

Как выбирать учетную политику?

По общему определению,представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского учета — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Так, учетной политикой для целей бухучета в компании устанавливают рабочий план счетов, формы первичных документов, правила документооборота, а также оговаривают способы и методы учета материалов, распределения доходов, определения выручки и пр.

Как и ранее, формировать учетную политику необходимо, руководствуясь федеральными стандартами (ч.3 ст. 8 402-ФЗ). ПБУ подробно разъясняет этот момент — с учетом пробелов в федеральных стандартах. Минфин подробно прокомментировал изменения в ПБУ в Информационном сообщении от 2 августа 2017 г. № ИС-учет-9.

Отметим, что с 19 июня 2017 г. и до принятия федеральных стандартов их роль исполняют ПБУ (п.1.1 ст. 30 402-ФЗ).

В целом, при определении учетной политики организация может столкнуться с тремя ситуациями.

Ситуация 1. В федеральном стандарте указан единственный вариант ведения бухучета по конкретному вопросу (например, активы, полученные безвозмездно, следует учитывать по их рыночной стоимости — ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

То есть компании ничего не остается, как выбрать способ, представленный в стандарте.

Ситуация 2. Стандарт описывает несколько способов ведения учета по конкретному вопросу. Например, годовая сумма амортизации основных средств может определяться:

линейным способом;

способом уменьшаемого остатка;

способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования (ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Способов определения величины текущего налога на прибыль сегодня два — на основе налоговой декларации по налогу на прибыль либо на основе данных, сформированных в бухучете (ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»).

В этом случае организация выбирает любой из представленных способов. Однако делает это не произвольно, а на основе критериев, установленных теми же ПБУ 1/2008 — с учетом установленных положением допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности) и требований (полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности). Главное при выборе, как отмечает Минфин, «формирование качественной информации о конкретном объекте бухгалтерского учета».

В случае, когда речь идет о формировании в бухгалтерском учете несущественной информации, организация вправе выбирать способ ведения бухгалтерского учета, руководствуясь исключительно требованием рациональности.

заключается в том, что бухучет необходимо вести, ориентируясь на:

условия хозяйствования;

величину организации;

соотношение затрат на формирование информации и полезности этой информации (обновленный п. 6 ПБУ 1/2008).

здесь — данные, от наличия, отсутствия или способа отражения которых в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации не зависят экономические решения пользователей этой отчетности.

Пример: запасы чистящих и моющих средств для уборки в ООО, которое занимается подбором персонала. Это необходимая статья расходов организации, однако очевидно, что от отражения расходов на чистящие средства экономические решения организации не зависят. Для учета расходов чистящих и моющих средств есть два пути. Первый — учитывать их поступление и расход на субсчете счета 10 «Материалы». Но тогда придется списывать с этого субсчета каждый флакон или коробку чистящего средства, что вряд ли является рациональным. Поэтому второй путь — составление одного документа на списание израсходованной бытовой химии, и списание одной проводкой по истечении какого-то периода, например, ежеквартально. Таким образом вместо нескольких бухгалтерских записей остается одна.

В любом случае, примеров подобной информации в ПБУ не приводится, таким образом, все остается на усмотрение организации.

Ситуация 3. В стандарте не содержится никакой информации относительно способа ведения учета по конкретному вопросу.

Тогда компания разрабатывает этот способ самостоятельно. Но опять же — по определенному алгоритму, руководствуясь последовательно:

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

федеральными и отраслевыми стандартами по аналогичным или связанным вопросам;

рекомендациями в области бухучета (новый п.7.1 ПБУ 1/2008).

То есть в первую очередь при разработке способа учета бухгалтеры компании обращаются к МСФО. Если в МСФО по аналогичным вопросам нужной информации нет, следует обратиться к федеральным или отраслевым стандартам бухучета. Если же и МФСО, и отечественными стандартами ситуация не урегулирована, необходимо обратиться к рекомендациями в области бухгалтерского учета.

Если организация находится на УСН, то в данном случае (способы ведения бухучета по конкретному вопросу не определены) она может разработать собственный способ, руководствуясь даже не стандартами, а исключительно требованием рациональности ( п.7.2 ПБУ 1/2008).

Исключение из правил

Вышеприведенный алгоритм выработки учетной политики обязателен не для всех компаний., — если они противоречат нормам МСФО. К таким организациям относятся компании, которые раскрывают:

консолидированную финансовую отчетность, составляемую в соответствии с МСФО;

составленную по МСФО финансовую отчетность организации, не создающей группу (ч. 5 ст. 2 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности»).

В целом, ПБУ устанавливает, что «данные организации при формировании учетной политики могут руководствоваться федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом требований МСФО», однако, если применение способа, описанного в стандарте, препятствует соблюдению международных требований, то стандарт можно не соблюдать. Однако, если компания выбрала такой путь, ей придется объяснить, почему она это сделала.

Для этого в бухгалтерской отчетности компании необходимо будет указать каждый непримененный способ учета и описать его; раскрыть требование МСФО, которое будет нарушено; описать, каким образом это требование будет нарушено.

Отступление от правил

Еще ряду организаций позволенок формированию учетной политики, но

Такими считаются случаи, когда формирование учетной политики в соответствии с общими нормами приводит к недостоверному представлению в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

финансового положения компании;

финансовых результатов ее деятельности;

движения ее денежных средств.

ПБУ 1/2008 установлены следующие условия, при которых можно применить так называемый «» (это новое понятие, введенное изменениями в ПБУ 1-2008):

1. Определены обстоятельства, которые препятствуют достоверному представлению вышеуказанных данных в отчетности;

2. Возможен альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, применение которого позволяет устранить указанные обстоятельства;

3. Этот альтернативный способ обеспечивает достоверное представление о финансовом положении компании, ее финансовых результатах и движении денежных средств.

Если компания принимает альтернативный способ учета, она обязана раскрыть следующую информацию о нем:

1. Наименование федерального стандарта бухучета и способа, от которого компания вынуждена отступить (плюс краткое описание этого способа);

2. Обстоятельства, препятствующие достоверному представлению информации и их причины;

3. Содержание альтернативного способа ведения бухгалтерского учета, и объяснение, каким образом этот способ устраняет недостоверность представления вышеуказанных данных;

4. Предоставить сравнительный анализ (сверку) всех показателей отчетности в формате «до» (по общим правилам) и «после (но „альтернативным“ правилам»), а также величину корректировка каждого показателя.

Пояснительная записка больше не нужна

ПБУ 1/2008 дополнено рядом других новшеств.к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Ее роль будут играть пояснения в составе самой отчетности (в старой редакции ПБУ о пояснительной записке говорилось в пп.24 и 25. В новой редакции п. 24 изменен, 25 — утратил силу (Приказ Минфина России от 28 апреля 2017 г. N 69н). Таким образом, понятие «пояснительная записка к бухгалтерской отчетности» из документа исчезло).

Также отменены два требования о раскрытии информации (факт неприменения утвержденного и опубликованного, но не вступившего в силу нормативного правового акта по бухгалтерскому учету и требование объявлять изменения учетной политики на год, следующий за отчетным. Введена обязанность раскрывать досрочное применение федеральных стандартов бухгалтерского учета. Уточнено толкование некоторых терминов и др.

Менять или не менять?

Необходимо ли вносить изменения в учетную политику в связи со вступлением в силу поправок в ПБУ? Специалисты ГК «ГНК» считают, что компании необходимо проверить свою учетную политику на соответствие новому ПБУ, так как, согласно ч. 6 ст. 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, изменения в учетную политику необходимо вносить в том числе и в случаях, когда изменяются нормативно-правовые акты, регулирующие порядок ведения бухучета, федеральные и отраслевые стандарты;

И, если текущая политика ему в какой-либо степени противоречит, ее необходимо изменить. При этом учтите, что, согласно п. 14 ПБУ 1/2008, обновленная учетная политика начнет действовать с 6 августа 2017 г.,

Если текущая учетная политика организации согласуется с новым ПБУ, менять что-либо нет необходимости.