Смерть обнала, полная власть банков над счетами и работа налоговиков «по понятиям»: неделя на «Клерке»
Банки, не стесняясь, блокируют счета без весомых причин. А если им напомнить о судебной защите, начинают ухмыляться. Налоговики выпускают письма, которые не имеют реальной юридической значимости. А обнальным схемам скоро может прийти конец. Наш недельный обзор.
А вы уже знаете, какое главное бухгалтерское событие года скоро произойдет?
Тема недели
Почему банки не стесняются блокировать счета компаниям, даже когда оснований для этого нет? И главное, что поможет решить ситуацию? Все неделю клерки обсуждали, на что стали идти банкиры, чтобы угодить ЦБ и налоговикам.
А наш финансовый обозреватель рассказывает, почему санация банков оказалась грандиозной аферой.
Аферой можно назвать и письма ФНС, которые юристы называют работой «по понятиям».
На прошлой неделе удивили всех и планы по смелому эсперименту властей с НДС, который может полностью уничтожить обнальные схемы. Минфин подумывает над передачей уплаты НДС покупателям.
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.
На прошлой неделе у нас были такие выпуски:
За 9 октября: Налог на хвосты, победа ИП и новые проверки контрагентов;
За 10 октября: Бухгалтеры бросают работу, ПФР достает с СЗВ-М, а банк хочет в подарок 1 млн;
За 11 октября: Переплату по взносам вернут. И даже известно, как. Бомба в ИФНС?;
За 12 октября: К чему приведут новинки по онлайн-кассам, бухстандартам и перерасчету пенсии;
За 13 октября: ФНС лучше всех, а бухгалтеров спрашивают про захоронения. Мы сошли с ума?
17 самых важных новостей для бухгалтера
- Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам;
- Требование по взносам могут направить обычным, а не заказным письмом. Верховный суд разрешил;
- Почему не отменили транспортный налог?
- В России введут «налог» на домашних животных;
- Минфин отрекся от прежних разъяснений: теперь необлагаемые 50 тысяч могут получить оба родителя;
- Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ;
- Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей;
- Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс;
- ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ;
- Налоговики советуют проверить актуальность персданных сотрудников перед сдачей РСВ за 3 квартал;
- Стали известны коэффициенты-дефляторы на 2018 год;
- Минфин поменял свое мнение: экземпляры счетов-фактур могут быть «разношерстными»;
- Путин потребовал ускорить разработку неналогового кодекса;
- В ИФНС выяснили: налогоплательщики не оформляют работников, занижают площадь и скрывают доход;
- Проверки контрагентов в рамках должной осмотрительности могут измениться;
- Заполнение формы 6-НДФЛ вызывает вопросы даже у налоговиков.
- Схема генподрядчика с цепочкой фирм-однодневок вскрылась в ходе «камералки».
Цитата недели
12 статей для бухгалтера
1
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
2
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
3
Можно ли в счете-фактуре с 1 октября сократить адресные идентификаторы
4
Как ИП и микропредприятиям снять с себя часть бумажной работы
5
Налоговики решили перебдеть с РСВ. ИФНС на всякий случай требует ото всех ИП сдачу расчета
6
Новые правила хранения документов по НДС: справочник для бухгалтера
7
Что творится в базе налоговой, регистры в Excel и как ИП не попасть под уголовку: топовые обсуждения
8
Проверьте себя в новых списках проверок Роструда
9
Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Как появляются и что с ними делать
10
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
11
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
12
Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион
Блоги компаний. Новый полезный раздел «Клерка»
Мы открыли рубрику «Блоги компаний». Общайтесь напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров. Комментируйте. Предлагайте темы.
- Копилка тупых требований к бухгалтерам: официальный брак, дети от одного мужа, могилы родственников;
- Что стало твориться со сдачей СЗВ-М: массовые штрафы.
1. Бухгалтеры могут предложить свои методы учета доходов и расходов.
2. Вы уже узнали про главное бухгалтерское событие года? (спойлер: лекции, танцы, ресторан, деньги).
Гороскоп для бухгалтера
Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку;
Как за два месяца сделать 5000 бухгалтеров?
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить;
Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции. Теперь все понятно;