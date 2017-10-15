Смерть обнала, полная власть банков над счетами и работа налоговиков «по понятиям»: неделя на «Клерке»

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Банки, не стесняясь, блокируют счета без весомых причин. А если им напомнить о судебной защите, начинают ухмыляться. Налоговики выпускают письма, которые не имеют реальной юридической значимости. А обнальным схемам скоро может прийти конец. Наш недельный обзор.

А вы уже знаете, какое главное бухгалтерское событие года скоро произойдет?

Тема недели

Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Почему банки не стесняются блокировать счета компаниям, даже когда оснований для этого нет? И главное, что поможет решить ситуацию? Все неделю клерки обсуждали, на что стали идти банкиры, чтобы угодить ЦБ и налоговикам.

А наш финансовый обозреватель рассказывает, почему санация банков оказалась грандиозной аферой.

Аферой можно назвать и письма ФНС, которые юристы называют работой «по понятиям».

На прошлой неделе удивили всех и планы по смелому эсперименту властей с НДС, который может полностью уничтожить обнальные схемы. Минфин подумывает над передачей уплаты НДС покупателям.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.

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На прошлой неделе у нас были такие выпуски:

За 9 октября: Налог на хвосты, победа ИП и новые проверки контрагентов;

За 10 октября: Бухгалтеры бросают работу, ПФР достает с СЗВ-М, а банк хочет в подарок 1 млн;

За 11 октября: Переплату по взносам вернут. И даже известно, как. Бомба в ИФНС?;

За 12 октября: К чему приведут новинки по онлайн-кассам, бухстандартам и перерасчету пенсии;

За 13 октября: ФНС лучше всех, а бухгалтеров спрашивают про захоронения. Мы сошли с ума?

17 самых важных новостей для бухгалтера

Цитата недели

— глава Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаро :во время обсуждения законопроектов о прогрессивной ставке НДФЛ. «Мы создали налоговые органы, которые сегодня всем миром признаются лучшими в мире».

12 статей для бухгалтера

1

Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

2

ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

3

Можно ли в счете-фактуре с 1 октября сократить адресные идентификаторы

4

Как ИП и микропредприятиям снять с себя часть бумажной работы

5

Налоговики решили перебдеть с РСВ. ИФНС на всякий случай требует ото всех ИП сдачу расчета

6

Новые правила хранения документов по НДС: справочник для бухгалтера

7

Что творится в базе налоговой, регистры в Excel и как ИП не попасть под уголовку: топовые обсуждения

8

Проверьте себя в новых списках проверок Роструда

9

Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Как появляются и что с ними делать

10

На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

11

Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат

12

Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

Блоги компаний. Новый полезный раздел «Клерка»

Мы открыли рубрику «Блоги компаний». Общайтесь напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров. Комментируйте. Предлагайте темы.

Блог компании «Такснет»

Блог ИПБ России

1. Бухгалтеры могут предложить свои методы учета доходов и расходов.

2. Вы уже узнали про главное бухгалтерское событие года? (спойлер: лекции, танцы, ресторан, деньги).

Гороскоп для бухгалтера

Что интересного в сдаче отчетности, знает наш гороскоп для бухгалтеров с 16 по 22 октября

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку;

Как за два месяца сделать 5000 бухгалтеров?

Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить;

Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции. Теперь все понятно;

Что бухгалтеры делают со счетами от поставщиков.