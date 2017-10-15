Клерк.Ру
 
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Смерть обнала, полная власть банков над счетами и работа налоговиков «по понятиям»: неделя на «Клерке»

15.10.17 14:50
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Банки, не стесняясь, блокируют счета без весомых причин. А если им напомнить о судебной защите, начинают ухмыляться. Налоговики выпускают письма, которые не имеют реальной юридической значимости. А обнальным схемам скоро может прийти конец. Наш недельный обзор.

А вы уже знаете, какое главное бухгалтерское событие года скоро произойдет?

Тема недели

Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»

Почему банки не стесняются блокировать счета компаниям, даже когда оснований для этого нет? И главное, что поможет решить ситуацию? Все неделю клерки обсуждали, на что стали идти банкиры, чтобы угодить ЦБ и налоговикам.

А наш финансовый обозреватель рассказывает, почему санация банков оказалась грандиозной аферой.

Аферой можно назвать и письма ФНС, которые юристы называют работой «по понятиям».

На прошлой неделе удивили всех и планы по смелому эсперименту властей с НДС, который может полностью уничтожить обнальные схемы. Минфин подумывает над передачей уплаты НДС покупателям.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую краткую вечернюю газету о налогах в мире. Все главные новости и статьи для бухгалтеров за день вы получите в районе 18 часов вечера. Там все по делу, лаконично и не скучно.

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Это самая краткая рассылка для бухгалтеров. И самая интересная.


На прошлой неделе у нас были такие выпуски:

За 9 октября: Налог на хвосты, победа ИП и новые проверки контрагентов;

За 10 октября: Бухгалтеры бросают работу, ПФР достает с СЗВ-М, а банк хочет в подарок 1 млн;

За 11 октября: Переплату по взносам вернут. И даже известно, как. Бомба в ИФНС?;

За 12 октября: К чему приведут новинки по онлайн-кассам, бухстандартам и перерасчету пенсии;

За 13 октября: ФНС лучше всех, а бухгалтеров спрашивают про захоронения. Мы сошли с ума?

17 самых важных новостей для бухгалтера

  1. Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам;
  2. Требование по взносам могут направить обычным, а не заказным письмом. Верховный суд разрешил;
  3. Почему не отменили транспортный налог?
  4. В России введут «налог» на домашних животных;
  5. Минфин отрекся от прежних разъяснений: теперь необлагаемые 50 тысяч могут получить оба родителя;
  6. Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ;
  7. Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей;
  8. Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс;
  9. ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ;
  10. Налоговики советуют проверить актуальность персданных сотрудников перед сдачей РСВ за 3 квартал;
  11. Стали известны коэффициенты-дефляторы на 2018 год;
  12. Минфин поменял свое мнение: экземпляры счетов-фактур могут быть «разношерстными»;
  13. Путин потребовал ускорить разработку неналогового кодекса;
  14. В ИФНС выяснили: налогоплательщики не оформляют работников, занижают площадь и скрывают доход;
  15. Проверки контрагентов в рамках должной осмотрительности могут измениться;
  16. Заполнение формы 6-НДФЛ вызывает вопросы даже у налоговиков.
  17. Схема генподрядчика с цепочкой фирм-однодневок вскрылась в ходе «камералки».

Цитата недели

Цитата
«Мы создали налоговые органы, которые сегодня всем миром признаются лучшими в мире».

—  глава Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаро :во время обсуждения законопроектов о прогрессивной ставке НДФЛ.

 

12 статей для бухгалтера

1

Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

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ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

3

Можно ли в счете-фактуре с 1 октября сократить адресные идентификаторы

4

Как ИП и микропредприятиям снять с себя часть бумажной работы

5

Налоговики решили перебдеть с РСВ. ИФНС на всякий случай требует ото всех ИП сдачу расчета

6

Новые правила хранения документов по НДС: справочник для бухгалтера

7

Что творится в базе налоговой, регистры в Excel и как ИП не попасть под уголовку: топовые обсуждения

8

Проверьте себя в новых списках проверок Роструда

9

Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Как появляются и что с ними делать

 

10

На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу

11

Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат

12

Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

Блоги компаний. Новый полезный раздел «Клерка»

Мы открыли рубрику «Блоги компаний». Общайтесь напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров. Комментируйте. Предлагайте темы. 

Блог компании «Такснет»

  1. Копилка тупых требований к бухгалтерам: официальный брак, дети от одного мужа, могилы родственников;
  2. Что стало твориться со сдачей СЗВ-М: массовые штрафы.

Блог ИПБ России

1. Бухгалтеры могут предложить свои методы учета доходов и расходов.

2. Вы уже узнали про главное бухгалтерское событие года? (спойлер: лекции, танцы, ресторан, деньги).

Гороскоп для бухгалтера

Что интересного в сдаче отчетности, знает наш гороскоп для бухгалтеров с 16 по 22 октября

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку;

Как за два месяца сделать 5000 бухгалтеров?

Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить;

Онлайн-ККТ, БСО, эквайринг и кассовые операции. Теперь все понятно;

Что бухгалтеры делают со счетами от поставщиков.

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
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Мнения 40
Аноним
Кто сказал что триста тысяч стоит касса-онлайн? Минимальная цена тысяч 16!!!
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
<b>Модератор</b>
Над.К
У налоговиков теперь есть право , не ставить в известность налогоплательщиков о выходе новых вид...
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Аноним
У налоговиков теперь есть право , не ставить в известность налогоплательщиков о выходе новых &nbs...
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Аноним
Для п.5 нужно подтверждение через пункт 4 ввиду массовости злоупотреблений. Или вы-госорган, реше...
Взыскание долга с ООО: пять эффективных способов
Аноним
А если любовник мне каждый месяц кидает деньги , ровно 20 тыщ, у меня что могутпопросить заплатит...
Переводы на картсчета физических лиц в бизнесе. Внимание, опасность!
Аноним
Аноним. Я не понимаю, как человек живший при Советской власти мог быть не имущим. У меня муж рабо...
Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей
<b>Модератор</b>
Над.К
847,46 рубНу вот кто может знать, как это будет на практике, если нет еще ни нормативной базы, ни...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
Над.К, Вы писали:У меня собственное металлопроизводство, крайне редко продукцию покупают физики -...
При безналичных электронных расчетах применять ККТ нужно с 1 июля 2018
Аноним
Аноним, Вы писали:У нас выборы можно не проводить так как все решают за нас       ...
Почему не отменили транспортный налог?
Аноним
У меня следующий вопрос. Как это будет выглядеть на практике.Я ИП на УСН приобретаю услугу или то...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
Аноним, Вы писали:Что за чушь написал минфин? Там вообще отмороженные сидят что ли. Прямым тексто...
Как заполнить раздел 3 формы РСВ на уволенных сотрудников
Клерк
Margoutte
Аноним, Вы писали:Они просто убъют малый бизнес!!! А установка онлайн касс под ключ стоит примерн...
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
20 лет главбушу, я в облако лично не уйду до последнего. Попробовала и есть одна фирма в облаке -...
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Аноним
Аноним, Вы писали:Ребята надо учиться думать на шаг вперед и отдавать отчет всем своим действиям,...
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Клерк
FA
Самый пипец - это, считаю, отказ в вычете ндс по брошюрам/каталогам. Фактически отказано в вычете...
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Клерк
Бюрократ
[b]Аноним[/b], похоже "мягко говоря", что кое-кого,давно пора под зад коленом и в камеры,...
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Клерк
Бюрократ
[b]Аноним[/b], да им все равно, им же "бюджет платит". Пока не начнут хлеб, молоко и проч...
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Клерк
Бюрократ
Похоже, что логика уже заменяется домыслами. Начальники в ФНС, поколение [u]ЕГЭ[/u]
Не сняли с учета старую ККТ, потому что не обязаны? Значит у вас есть, что скрывать
Аноним
Уважаемые Товарищи, Дамы и Господа! Я, Нурматов Тимур В. 1953 г.р., член партии ЕР, отработал в...
Правоприменительные аспекты рассмотрения дел, связанных с переселением граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Аноним
Всё это есть в программе Налогоплательщик.
Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года
Аноним
Что значит - редко и мало снимать налички? Перевод на карту (зарплаты, например) - пока еще исклю...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Аноним
Куда может устроиться пенсионер в деревне или маленьком поселке?  Да никуда! Даже если он и ...
На пенсию не проживешь. Как клерки-пенсионеры ищут работу
Аноним
Тут по соседству одна недострана так же "злочинну владу"  сносила. Ну,а вместе с ней снесли ...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
Пошла на пенсию по выслуге,стаж был 30,5 лет,высчитали из него 3 года-по уходу за детьми.Стаж ста...
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Аноним
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Изменение условий служебного контракта
Аноним
Ужасный новый интерфейс сбербанк бизнес онлайн. Не удобный, не понятный. Теперь приходится перево...
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stam-anna, Вы писали:Писала заявления на уточнения платежа через л/с на сайте ФНС, по не-законно ...
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<b>Модератор</b>
Над.К
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<b>Модератор</b>
Над.К
Не шучу ни разу - гуглите!  Нда, кое-кому доступ в Гугл надо бы запрещать )) А то там такой ...
Банк заблокировал счет физлица и требует объяснить, откуда деньги
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id244999085
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Счета арестовали у хохла ! Правильно сделали и вообще непонят...
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Аноним
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Пример заполнения бухгалтерского баланса за 2016 год по упрощенной форме
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Клерк
id244999085
Аноним, Вы писали:Когда клиенты сбербанка будут уходить в другие банки , тогда сбербанк засунет с...
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