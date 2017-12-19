Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Минфин решил отжечь с НДФЛ ИПешников

Чиновники выпустили странное письмо про удержание налога при оплате услуг предпринимателю. Бухгалтеры жалуются на бюджетников. Люди не верят в налоговую амнистию. Главное за день на «Клерке».

Шок от Минфина

Если в ЕГРИП нет нужного ОКВЭД, при оплате услуг предпринимателю надо удержать НДФЛ.

В комментариях недоумение: от желания узнать, что они там в минфинах курят, до пожеланий умственного здоровья.

Еще одна «веселая» ситуация про НДФЛ. Сотрудника вынуждают платить НДФЛ за то, что на допросе в ИФНС рядом с ним находился юрист. У нас есть статья про то, как обезопасить себя при допросе в налоговой.

Самый важный обзор «Клерка»

Сделали недельный обзор.

Кто попадет под налоговую амнистию. Когда бухгалтер не отвечает по долгам фирмы. Кто из банков выживет.

Простят ли в итоге налоговые долги, — самая обсуждаемая тема сейчас. Мы даже опрос запилили. Пока, судя по результатам, в сказку верит мало кто.

Как вам работается с бюджетниками?

Бухгалтера коммерческой фирмы возмущают требования клиентов-бюджетников.

Почитайте, что запросили бюджетники.

Новые примеры расчетов

С сегодняшнего дня изменилась ключевая ставка ЦБ.

Посмотрите, когда бухгалтерам приходится использовать ее в расчетах.

💔 P.S.  C вами был Ночной бухгалтер, не перепутайте с Утренним бухгалтером. Мы ревнуем.

И напоследок коуб про желания Минфина:

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Ваша тоже умеющая зажигать редакция

 

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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