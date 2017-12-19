Кто попадет под налоговую амнистию. Когда бухгалтер не отвечает по долгам фирмы. Кто из банков выживет. Неделя на «Клерке»

Налоговые долги простят. Вопрос только: кому и какие. Судьи рассказали, когда главбуху можно не бояться «субсидиарки». В Промсвязьбанке назначили временную администрацию. И еще много чего важного было на прошлой неделе. Рассказываем.
Три темы недели
Владимир Путин предложил освободить граждан и ИП от выплат некорректно начисленных налогов.
1. Физлицам и ИП простят 56 млрд. рублей налоговых долгов. Больше того, ИПшникам пообещали списать долги по страховым взносам.
Конституционный суд решил, когда ФНС не вправе требовать возмещения ущерба с менеджмента компании.
2. Руководитель и бухгалтер отвечают по налоговым долгам фирмы, только если она прекратила деятельность.
Центробанк объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке. В результате, три из пяти крупнейших частных банков России перешли под контроль ЦБ: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Остались Альфа банк и Московский кредитный банк.
И еще вот это: Московский кредитный банк может закрыться? Слухи или правда? Кто следующий после Промсвязьбанка?
А что с бизнесом? Сколько и почему разоряется предприятий в России. Дальше будет хуже?
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров. Она защитила уже 6500 бухгалтеров.
«НБ» за прошлую неделю:
За 11 декабря: Кошелек бухгалтеров защитят от долгов фирмы. Путевой лист по-новому. Зарегистрировать ООО станет проще;
За 12 декабря: «Утки» про пенсии, штрафы за несдачу отчета по экологии, бухгалтер соврала про беременность;
За 13 декабря: АСК НДС-2 — это выгодно. Что «Клерк» делает с мифами. Главбух отвечает за украденные ручки;
За 14 декабря: Что Путин пообещал про налоги и пенсии. Бесплатная учетная политика-2018;
За 15 декабря: Новые поправки: про пенсии, трудовые проверки и МРОТ-2018. Ключевую ставку и Промсвязьбанк — в «минус».
Бухгалтерская энциклопедия
Мы начали масштабный проект. В бухгалтерской энциклопедии — не просто статьи, а полноценные руководства по всему, что может понадобиться бухгалтеру и кадровику. С образцами заполнения документов, примерами судебной практики и нужными ссылками на законы и письма ведомств.
— Ситуация 5: «Средний заработок»;
— Ситуация 4: Оформление трудовой книжки: титульный лист.
Остальные ситуации тут.
15 важных новостей
- Сделайте учетную политику-2018 в бесплатном инструменте «Клерка»;
- Сколько станет МРОТ с 1 января 2018 года;
- Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,75%;
- С трудовыми договорами придется быть еще внимательнее;
- В 2018 году при проверке РСВ будут применяться новые контрольные соотношения;
- Формы бухотчетности поменяются;
- Накопительная пенсия будет меньше;
- Что депутаты решили по изменению праздников;
- К вам придет Утренний бухгалтер;
- Что Путин ответил про увеличение пенсионного возраста;
- Самозанятые начнут платить взносы с 2019 года;
- Налоговики теперь и в Viber;
- Налоговая начала массовый арест банковских счетов и машин физлиц;
- За воровство ручек и бумаги из офиса отвечает главбух;
- «Личные» налоги можно будет заплатить авансом.
10 бухгалтерских «как»
1
Как защитить себя во время допроса в налоговой: рецепт успешного прохождения из 10 простых шагов
2
Как возвращать излишне взысканные налоги и взносы по новым правилам
3
Важно для ИП. Как ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица
4
Как учитывать премии: полный гид для главбуха
5
Как сдать отчет субъектов МСП по экологии-2017
6
Как бухгалтеры помогают друг другу. Зарплата за декабрь, СЗВ-М на директора и единая упрощенная декларация при УСН
7
Как с 2018 года списать больше расходов на обучение
8
Как налоговики удержат их из зарплаты «личные» налоги, которые мы не заплатили вовремя
9
Как обманывали пенсионеров в 2017-м. Мифы о пенсиях
10
Важно для ИП. Как платить фиксированные взносы ИП-2018: новый расчет, КБК, сроки
Цитата недели
Что обсуждают в блогах компаний
Оказывается, не все бухгалтеры знают, зачем подписываться на блоги компаний.
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Блог компании НДФЛка
Блог Владимира Турова
Блог компании Scloud
1. 6 причин, почему вы до сих пор не работаете с 1С в облаке.
Обзор финансовой музы
Наш финансовый обозреватель разбирался с информацией, которую активно обсуждают в соцсетях про «таинственный код 810» в номерах банковских счетов:
«Проверьте номер своего банковского счета. Тайна кода 810 или как увеличить свой доход в 1000 раз».
Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- В каких случаях прекращают выплачивать пенсию;
- Календарь налогоплательщика на 2018 год;
- Фиксированные взносы ИП иногда можно не платить;
- ФНС не будет отвечать по «электронке»;
- Из-за проблем бухгалтера нужно исправлять в трудовой книжке сотрудника;
- Бухгалтер выдала свою полноту за беременность и получила декретные.