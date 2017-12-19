Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Кто попадет под налоговую амнистию. Когда бухгалтер не отвечает по долгам фирмы. Кто из банков выживет. Неделя на «Клерке»

Налоговые долги простят. Вопрос только: кому и какие. Судьи рассказали, когда главбуху можно не бояться «субсидиарки». В Промсвязьбанке назначили временную администрацию. И еще много чего важного было на прошлой неделе. Рассказываем.

Три темы недели

Владимир Путин предложил освободить граждан и ИП от выплат некорректно начисленных налогов.

1. Физлицам и ИП простят 56 млрд. рублей налоговых долгов. Больше того, ИПшникам пообещали списать долги по страховым взносам.

Конституционный суд решил, когда ФНС не вправе требовать возмещения ущерба с менеджмента компании.

2. Руководитель и бухгалтер отвечают по налоговым долгам фирмы, только если она прекратила деятельность.

Центробанк объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке. В результате, три из пяти крупнейших частных банков России перешли под контроль ЦБ: «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Остались Альфа банк и Московский кредитный банк.

3. Промсвязьбанк санируют.

И еще вот это: Московский кредитный банк может закрыться? Слухи или правда? Кто следующий после Промсвязьбанка?

А что с бизнесом? Сколько и почему разоряется предприятий в России. Дальше будет хуже?

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров. Она защитила уже 6500 бухгалтеров.

«НБ» за прошлую неделю:

За 11 декабря: Кошелек бухгалтеров защитят от долгов фирмы. Путевой лист по-новому. Зарегистрировать ООО станет проще;

За 12 декабря: «Утки» про пенсии, штрафы за несдачу отчета по экологии, бухгалтер соврала про беременность;

За 13 декабря: АСК НДС-2 — это выгодно. Что «Клерк» делает с мифами. Главбух отвечает за украденные ручки;

За 14 декабря: Что Путин пообещал про налоги и пенсии. Бесплатная учетная политика-2018;

За 15 декабря: Новые поправки: про пенсии, трудовые проверки и МРОТ-2018. Ключевую ставку и Промсвязьбанк — в «минус».

Бухгалтерская энциклопедия

Мы начали масштабный проект. В бухгалтерской энциклопедии — не просто статьи, а полноценные руководства по всему, что может понадобиться бухгалтеру и кадровику. С образцами заполнения документов, примерами судебной практики и нужными ссылками на законы и письма ведомств.

— Ситуация 5: «Средний заработок»;

— Ситуация 4: Оформление трудовой книжки: титульный лист.

Остальные ситуации тут.

15 важных новостей

  1. Сделайте учетную политику-2018 в бесплатном инструменте «Клерка»;
  2. Сколько станет МРОТ с 1 января 2018 года;
  3. Ключевая ставка ЦБ снижена до 7,75%;
  4. С трудовыми договорами придется быть еще внимательнее;
  5. В 2018 году при проверке РСВ будут применяться новые контрольные соотношения;
  6. Формы бухотчетности поменяются;
  7. Накопительная пенсия будет меньше;
  8. Что депутаты решили по изменению праздников;
  9. К вам придет Утренний бухгалтер;
  10. Что Путин ответил про увеличение пенсионного возраста;
  11. Самозанятые начнут платить взносы с 2019 года;
  12. Налоговики теперь и в Viber;
  13. Налоговая начала массовый арест банковских счетов и машин физлиц;
  14. За воровство ручек и бумаги из офиса отвечает главбух;
  15. «Личные» налоги можно будет заплатить авансом.

10 бухгалтерских «как»

1

Как защитить себя во время допроса в налоговой: рецепт успешного прохождения из 10 простых шагов

2

Как возвращать излишне взысканные налоги и взносы по новым правилам

3

Важно для ИП. Как ИП работать без расчётного счёта, используя личный счёт физлица

4

Как учитывать премии: полный гид для главбуха

5

Как сдать отчет субъектов МСП по экологии-2017

6

Как бухгалтеры помогают друг другу. Зарплата за декабрь, СЗВ-М на директора и единая упрощенная декларация при УСН

7

Как с 2018 года списать больше расходов на обучение

8

Как налоговики удержат их из зарплаты «личные» налоги, которые мы не заплатили вовремя

9

Как обманывали пенсионеров в 2017-м. Мифы о пенсиях

10

Важно для ИП. Как платить фиксированные взносы ИП-2018: новый расчет, КБК, сроки

Цитата недели

Руководитель УФНС России по Томской области Геннадий Морозов про автоматизированную систему контроля над НДС, онлайн-кассы, систему маркировки товаров и другие электронные сервисы ФНС: «Все эти цифровые проекты Федеральной налоговой службы создают такие условия, при которых быть добросовестным налогоплательщиком просто и выгодно».

Что обсуждают в блогах компаний

Оказывается, не все бухгалтеры знают, зачем подписываться на блоги компаний.

Подпишитесь в этом списке. Иначе в вашу ленту не попадут важные статьи.

Блог компании НДФЛка

  1. Как предоставляется имущественный вычет на жилье, купленное до 2014 года;
  2. Клиенты «Открытие Брокер» смогут использовать сервис «НДФЛКА.РУ» для подачи 3-НДФЛ;
  3. Список медуслуг и дорогого лечения, по которым предоставляется вычет.

Блог Владимира Турова

  1. Какой закон изучить бухгалтерам: кто с 1 января начнет платить НДС напрямую в бюджет;
  2. Сделано в Москве: 2,3 трлн налогов, 40 счастливчиков и столичные обнальщики;
  3. Какие ошибки московских налогоплательщиков приводят к доначислениям.

Блог компании Scloud

1. 6 причин, почему вы до сих пор не работаете с 1С в облаке.

Обзор финансовой музы

Наш финансовый обозреватель разбирался с информацией, которую активно обсуждают в соцсетях про «таинственный код 810» в номерах банковских счетов:

«Проверьте номер своего банковского счета. Тайна кода 810 или как увеличить свой доход в 1000 раз».

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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