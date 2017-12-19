Что изменили в страховых взносах: таблица

Что изменилось по страховым взносам

Тарифы по страховым взносам (СВ) останутся прежними Статья 426 НК РФ Федеральный закон от 27.11.2017 № 361-ФЗ До 2020 года продлены действующие тарифы СВ. Для основной группы плательщиков общий тариф останется прежним 30%: на ОПС – 22% (10% — сверх лимитированной базы), на обязательное социальное страхование на ВНиМ — 2,9% (сверх установленного лимита не платятся), на ОМС — 5,1% (взносы платятся со всех выплат без ограничения). Для основных категорий льготников сохранены пониженные размеры тарифов (ст. 427 НК РФ). Возрастут тарифы на ОПС (с 8 до 13%), на ОМС (с 4 до 5,1%) и на ВНиМ (с 2 до 2,9%) для: — хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств), применяющих или внедряющих результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат их учредителям (участникам) — бюджетным (автономным) учреждениям; — резидентов технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристско-рекреационных особых экономических зон. Примечание редакции: в 2018-2019 годах сохранится действующий порядок уплаты и тарифы СВ на травматизм (всего 32 тарифа, Федеральный закон от 19.12.2016 № 419-ФЗ)

Выросла предельная база для начисления СВ Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378 Величина предельной базы установлена: — на ОПС в размере 1 021 000 рублей; — на ВНиМ – 815 000 рублей; — на ОМС не устанавливается Величина предельной базы составляет: — на ОПС – 876 000 рублей; — на ВНиМ – 755 000 рублей; — на ОМС не устанавливается

Обновлен перечень льготируемых видов деятельности для организаций и ИП на УСН Подпункт 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (вступил в силу 27.11.2017, действие распространено на период начиная с 01.01.2017) Закон устранил неудобство, возникшее из-за несовпадений кодов ОКВЭД и ОКВЭД 2. Обозначенные в НК РФ льготные виды деятельности теперь совпадают с названиями видов деятельности ОКВЭД 2. Например, туроператоры вправе применять пониженные тарифы, так как в обновленном перечне появилась деятельность туристических агентств и туроператоров (код 79) Названия льготируемых видов деятельности по УСН в перечне НК РФ отличались от названий в ОКВЭД 2. И чтобы понять, можно ли применять пониженные тарифы, приходилось пользоваться переходными ключами между ОКВЭД и ОКВЭД 2. При этом Минфин РФ разъяснял, что упрощенцы, которые имели право на пониженные тарифы взносов до 2017 года, могут применять их и сейчас, если продолжают вести ту же деятельность и соблюдают условия по доходам (письмо от 23.10.2017 № 03-15-06/69302)

Примечание редакции: могло случиться, что компания в течение года из-за несоответствия кодов в старом и новом классификаторах вынуждена была платить взносы по обычному тарифу, а вступившие в силу поправки подтвердили ее право на пониженный тариф. В этом случае компании надо уточнить расчеты по взносам и заявить свое право на зачет (возврат) излишне уплаченных взносов (письмо ФНС РФ от 25.10.2017 № ГД-4-11/21611@)

Изменился расчет доли доходов для пониженного УСН-тарифа Пункт 6 статьи 427 НК РФ Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (вступил в силу 27.11.2017, действие распространено на период начиная с 01.01.2017) Одним из условий применения упрощенцем льготной ставки СВ является соблюдение лимита по доле доходов от основной (льготируемой) деятельности. Вид экономической деятельности признается основным при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов. Для определения ее размера сумму доходов от основной деятельности надо разделить на общий объем доходов. Закон уточнил, что в общий объем доходов (знаменатель формулы расчета) нужно включить доходы, которые предусмотрены ст. 251 НК РФ – не учитываемые при определении налоговой базы Для определения размера доходов от основного вида деятельности сумму доходов от основной деятельности делим на общий объем доходов

Примечание редакции: Пример. Упрощенец получил заем. Такие доходы ст. 251 НК РФ освобождает от налогообложения, однако они не относятся к льготируемому виду для применения пониженной ставки взносов. Данный факт отрицательно скажется на компании: данные доходы снизят показатель льготируемой доли доходов в общем размере доходов, и он может оказаться ниже 70 процентов. Тогда компания утратит право на пониженный тариф. Поправки распространяют свое действие на периоды с начала 2017 года. Однако статья 5 НК РФ запрещает задним числом вводить нормы, ухудшающие положение компаний, в том числе приводящие к повышению тарифов СВ. По нашему мнению, указанные изменения должны применяться к фирмам, для которых пересчет доли доходов приведет к утрате пониженного тарифа, с начала 2018 года

Взносы ИП больше не зависят от МРОТ Статья 430 НК РФ Изменение внесено Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ Меняется принцип взимания взносов с ИП без наемных работников. В нем больше нет привязки к МРОТ, а есть конкретные числа. В 2018 году предприниматель заплатит 26 545 рублей взносов на ОПС и 5 840 рублей – на ОМС. При этом сохранится обязанность перечислить дополнительно 1 процент от дохода, который превышает 300 000 рублей. Взносы на ОПС ограничены восьмикратным размером взноса: в 2018 году эта сумма будет ограничена 212 360 рублями. (26 545×8). Увеличил срок, в течение которого ИП должен заплатить пенсионные взносы в случае превышения суммы годового дохода 300 000 рублей, – с 1 апреля до 1 июля следующего года. Предприниматели смогут уменьшать налоги, исчисленные при УСН, на пенсионные и медицинские взносы в размере, определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ — на всю сумму взносов (ранее — в фиксированном размере). Оговорено, что 50-процентный предел уменьшения «упрощенного» налога с объектом «доходы» (на взносы, пособия и пр.) не касается ИП без работников. Аналогичные поправки вносятся и в нормы по ЕНВД Фиксированный платеж ИП привязан к МРОТ. Например: если годовые доходы ИП не превысили 300 000 рублей, то за 2017 год он заплатит взносов — 27 990 рублей (7 500 x 26% x 12 мес. + 7 500 x 5,1% x 12)