«Ночной бухгалтер». Годовая отчетность, отказы в пенсии и доносы сотрудников

Сегодня сборная солянка важных тем. Рассказывали, почему отказывают в пенсиях по старости и как закрыть отчетность за 4 квартал 2017 и год. И еще обсудили парочку поразительных историй.
Годовая отчетность за 2017
По традиции, начинаем серию материалов по отчетности за 4 квартал 2017 и год.
1. По каким соотношениям налоговики проверят РСВ за 4 квартал 2017? Проверьте свой отчет, который надо сдать не позднее 30 января.
2. Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как заполнить и сдать.
3. Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2017 года: подробный гид и образец заполнения.
4. Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге.
Пошли отказы в назначении пенсий
Глава Минтруда обозначил причины, по которым ПФР начал отказывать в назначении страховой пенсии по старости.
Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017?
Без предупреждения выкинули работающую фирму из реестра
Налоговики исключили из ЕГРЮЛ компанию с работниками, которая вела деятельность. Причина — несовпадение юрадреса.
46-я московская инспекция стала все чаще так поступать.
Что делать в такой ситуации, обсуждают у нас на форуме.
Автоматизация доносов
Была сегодня еще поразительная история. Компания планирует автоматизировать сбор анонимок с доносами сотрудников друг на друга. Что???
А у вас в компании призывают «стучать» друг на друга? Обсуждают вот тут.
Один из доносов бывшего сотрудника другой компании закончится проверкой выплаты серых зарплат. Читайте, что подвело ИП.
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