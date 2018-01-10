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Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Годовая отчетность, отказы в пенсии и доносы сотрудников

Сегодня сборная солянка важных тем. Рассказывали, почему отказывают в пенсиях по старости и как закрыть отчетность за 4 квартал 2017 и год. И еще обсудили парочку поразительных историй.

Годовая отчетность за 2017

По традиции, начинаем серию материалов по отчетности за 4 квартал 2017 и год.

1. По каким соотношениям налоговики проверят РСВ за 4 квартал 2017? Проверьте свой отчет, который надо сдать не позднее 30 января.

2. Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как заполнить и сдать.

3. Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2017 года: подробный гид и образец заполнения.

4. Сдаем СЗВ-СТАЖ: пройдите тест и помогите Бабе Яге.

Пошли отказы в назначении пенсий

Глава Минтруда обозначил причины, по которым ПФР начал отказывать в назначении страховой пенсии по старости.

Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017?

Без предупреждения выкинули работающую фирму из реестра

Налоговики исключили из ЕГРЮЛ компанию с работниками, которая вела деятельность. Причина — несовпадение юрадреса.

46-я московская инспекция стала все чаще так поступать.

Что делать в такой ситуации, обсуждают у нас на форуме.

Автоматизация доносов

Была сегодня еще поразительная история. Компания планирует автоматизировать сбор анонимок с доносами сотрудников друг на друга. Что???

А у вас в компании призывают «стучать» друг на друга? Обсуждают вот тут.

Один из доносов бывшего сотрудника другой компании закончится проверкой выплаты серых зарплат. Читайте, что подвело ИП.

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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