«Ночной бухгалтер». Массовый сбой в приеме ССЧ и хит-парад нелепых требований налоговиков

Со сведениями о среднесписочной численности проблемы: сегодня собирали сообщения со всей страны. И заодно составили перечень самых необычных требований инспекторов к бухгалтерам.
Проверьте квитанцию о приеме сведений о среднесписочной численности
По всей России налоговики в ответ на сданные сведения о среднесписочной численности за 2017 год отправляют квитанцию о приеме, в которой сообщается, что они приняли отчет за 2016 год.
Первое сообщение пришло из Санкт-Петербурга, но в течение дня в комментариях отписались еще по нескольким десяткам других регионов.
Клерки рассказывают: в инспекциях объясняют, что это «такой шаблон» и просят сохранять спокойствие:
«В ФНС (нормально!) рассказали, что такая ерунда из-за того что у них шаблон 2016 года, по этому всем такой протокол рассылается. Посоветовали не паниковать».
— Olle33
Когда после таких сбоев пойдут штрафы или проблемы с занесением в реестр малого и среднего предпринимательства, налоговики вспомнят, как всех успокаивали?
Годовая отчетность за 2017
Продолжаем публиковать материалы по отчетности за год:
— Декларация по УСН с объектом «Доходы»: как заполнить декларацию за 2017 год;
— Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться;
— Все о СВЗ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров.
Все материалы по закрытию года мы собираем в разделе «Годовая отчетность».
Что налоговики требуют от бухгалтеров
Весь прошлый год бухгалтеры отмечали активизацию налоговиков по рассылке требований. Что интересовало инспекторов?
Какие нелепости требуют у бухгалтеров налоговики: обзор «Клерка».
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