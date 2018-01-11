«Ночной бухгалтер». Массовый сбой в приеме ССЧ и хит-парад нелепых требований налоговиков

Со сведениями о среднесписочной численности проблемы: сегодня собирали сообщения со всей страны. И заодно составили перечень самых необычных требований инспекторов к бухгалтерам.

Проверьте квитанцию о приеме сведений о среднесписочной численности

По всей России налоговики в ответ на сданные сведения о среднесписочной численности за 2017 год отправляют квитанцию о приеме, в которой сообщается, что они приняли отчет за 2016 год.

Первое сообщение пришло из Санкт-Петербурга, но в течение дня в комментариях отписались еще по нескольким десяткам других регионов.

Клерки рассказывают: в инспекциях объясняют, что это «такой шаблон» и просят сохранять спокойствие:

«В ФНС (нормально!) рассказали, что такая ерунда из-за того что у них шаблон 2016 года, по этому всем такой протокол рассылается. Посоветовали не паниковать». — Olle33

Когда после таких сбоев пойдут штрафы или проблемы с занесением в реестр малого и среднего предпринимательства, налоговики вспомнят, как всех успокаивали?

Годовая отчетность за 2017

Продолжаем публиковать материалы по отчетности за год:

— Декларация по УСН с объектом «Доходы»: как заполнить декларацию за 2017 год;

— Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться;

— Все о СВЗ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров.

Все материалы по закрытию года мы собираем в разделе «Годовая отчетность».

Что налоговики требуют от бухгалтеров

Весь прошлый год бухгалтеры отмечали активизацию налоговиков по рассылке требований. Что интересовало инспекторов?

Какие нелепости требуют у бухгалтеров налоговики: обзор «Клерка».

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